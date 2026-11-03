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Egyre nagyobb a feszültség az egészségügyben, sztrájkba léphetnek a mentősök

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Komoly elégedetlenséget váltott ki az egészségügyi dolgozók körében a 2027-re tervezett, átlagosan 15 százalékos béremelés. A mentődolgozók érdekképviselete szerint a sztrájk gondolata is felmerült, miközben a kormánytól mielőbbi új bérstruktúrát és életpályamodellt várnak. Az Egészségügyi Minisztérium péntekre egyeztetésre hívta az érintett szakszervezeteket.
VG
2026.11.03, 09:11
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Komoly hullámokat vetett az egészségügyben a 2027-re belengetett béremelés mértéke. A mentőszolgálat dolgozóinak 80 százaléka tartozik a szakdolgozói kategóriába, így körükben is jelentős a csalódottság. A sztrájk lehetősége is felmerült, az Egészségügyi Minisztérium péntekre egyeztetésre hívta az érintett szakszervezeteket, értesült az ATV Híradó.

Sztrájkba léphetnek a mentősök
Sztrájkba léphetnek a mentősök/Fotó: AFP

A sztrájk gondolata is felmerült

Lengyel Tibor, a mentők érdekképviseleti szervének elnöke elmondta, hogy a dolgozók között a sztrájk gondolata is felmerült, ugyanakkor bízik abban, hogy a helyzetet párbeszéd útján sikerül rendezni. Tömeges elvándorlásra nem számít, mivel a mentősök elhivatottak, de a kormánytól egy mielőbbi új bérstruktúra és életpályamodell kidolgozását várják el a kedélyek megnyugtatására.

A helyzet politikai és szakmai oldalról is megosztott. Komáromi Zoltán, a DK szakpolitikusa szerint a felháborodásért a korábbi döntéshozók és az érdekképviseletek is felelősek, amiért nem gyakoroltak elég nyomást a mindenkori vezetésre. Hozzátette, hogy a kampánybeli túlzó ígéretek most szembesülnek a valósággal, ami fokozhatja a dolgozók elvándorlását.

Dózsa Csaba egészségügyi közgazdász az ATV Híradónak elmondta, hogy a 15 százalékos emelés éppen csak a 2024-es reálértéken tartja a béreket, de valódi növekedést nem jelent. Értékelése szerint a nyár közepén még 250 milliárd forintos béremelési keretről volt szó, amiből a tárca a többi sürgető feladat – mint az alapellátás-fejlesztés, a nagyértékű gyógyszerek finanszírozása és a kórházi konszolidáció – miatt kénytelen volt elvonni, így jelenleg 190 milliárdnál tart a szektor.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a szakdolgozói elkeseredést taglaló sajtóhírekre reagálva Magyar Péter miniszterelnök kommentben emlékeztetett arra, hogy hosszú évek óta nem volt példa ekkora léptékű bérrendezésre, kiemelve a kivéreztetett költségvetési örökséget. Hegedűs Zsolt miniszter ehhez hozzáfűzte, nem ígértek azonnali 20-25 százalékos emelést, a mostani 15 százalékos átlagos mérték pedig a személyi jövedelemadó csökkentésével együtt egyes dolgozóknál akár 17 százalékos nettó keresetnövekedést is eredményezhet. Az ügyben a pénteki minisztériumi egyeztetés hozhat újabb fordulatot.

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