Fordulat a távhőszámláknál: 180 ezer magyar fizethet másképp a fűtésért, újabb milliárdokat költenek a rendszer átalakítására
Újabb 2,6 milliárd forinttal bővül a társasházi távhőpályázat, amelynek köszönhetően további 257 lakóközösség részesülhet százszázalékos, vissza nem térítendő támogatásban, önerő nélkül. A döntést Kapitány István jelentette be kedden Facebook-oldalán.
A bejelentés szerint a program révén már több mint 1400 társasházban, mintegy 180 ezer lakó számára válhat lehetővé, hogy a fűtési költségek egy részét a tényleges fogyasztás alapján számolják el. A fejlesztés célja, hogy a távfűtéses épületekben élők számára átláthatóbbá és igazságosabbá váljon a fűtési költségek megosztása. A hagyományos társasházi rendszerekben ugyanis a lakások fűtési költségeit sok esetben nem kizárólag a tényleges hőfelhasználás alapján állapítják meg, hanem az alapterület és más megosztási szempontok is szerepet kapnak.
Az új rendszer lehetőséget teremthet arra, hogy a lakók közvetlenebbül érzékeljék saját fogyasztási döntéseik pénzügyi következményeit. Ez a takarékosabb energiafelhasználást is ösztönözheti, bár a tényleges megtakarítás az épület adottságaitól és az elszámolási szabályoktól is függ.
Már korábban is jelentős érdeklődés övezte a távhőprogramot
A társasházi távhőpályázat iránt már a korábbi időszakban is komoly érdeklődés mutatkozott. Lapunk már tavaly beszámolt arról, hogy több mint 900 társasház pályázott a lakossági távhőprogramra. A kezdeményezés középpontjában a társasházi fűtési rendszerek korszerűsítése, valamint a lakásonkénti hőfelhasználás pontosabb nyomon követése áll. A támogatás
lehetőséget ad arra, hogy az érintett lakóközösségek a költségmegosztáshoz szükséges eszközöket állami finanszírozással szerezzék be és telepítsék.
Ez különösen azokban a régebbi társasházakban jelenthet előrelépést, ahol a fűtési költségek megosztása jelenleg kevésbé követi az egyes lakások tényleges energiafelhasználását. A most bejelentett forrásbővítés azért is fontos, mert a beruházásokhoz a nyertes lakóközösségeknek nem kell saját forrást biztosítaniuk. A százszázalékos támogatási intenzitás így olyan társasházak számára is elérhetővé teheti a korszerűsítést, amelyek egyébként nehezen tudnák előteremteni a fejlesztés költségeit.
Nem feltétlenül lesz alacsonyabb minden távhőszámla
A fogyasztásarányos elszámolás bevezetése ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy minden lakásban csökkenni fog a fűtésszámla. A rendszer elsősorban a költségek épületen belüli elosztását változtathatja meg, így a kevesebbet fogyasztók kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek, míg a nagyobb hőfelhasználás magasabb fizetendő összeggel járhat:
- a társasház teljes hőfelhasználása,
- a lakások elhelyezkedése
- és az alkalmazott költségmegosztási szabályok
továbbra is befolyásolják a fizetendő összeget. A kormányzati bejelentés alapján mindenesetre újabb jelentős lépést tesznek a távfűtéses lakóépületek elszámolási rendszerének korszerűsítése felé.