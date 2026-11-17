Újabb 2,6 milliárd forinttal bővül a társasházi távhőpályázat, amelynek köszönhetően további 257 lakóközösség részesülhet százszázalékos, vissza nem térítendő támogatásban, önerő nélkül. A döntést Kapitány István jelentette be kedden Facebook-oldalán.

A társasházi távhőpályázat iránt már a korábbi időszakban is komoly érdeklődés mutatkozott / Fotó: AtlasStudio

A bejelentés szerint a program révén már több mint 1400 társasházban, mintegy 180 ezer lakó számára válhat lehetővé, hogy a fűtési költségek egy részét a tényleges fogyasztás alapján számolják el. A fejlesztés célja, hogy a távfűtéses épületekben élők számára átláthatóbbá és igazságosabbá váljon a fűtési költségek megosztása. A hagyományos társasházi rendszerekben ugyanis a lakások fűtési költségeit sok esetben nem kizárólag a tényleges hőfelhasználás alapján állapítják meg, hanem az alapterület és más megosztási szempontok is szerepet kapnak.

Az új rendszer lehetőséget teremthet arra, hogy a lakók közvetlenebbül érzékeljék saját fogyasztási döntéseik pénzügyi következményeit. Ez a takarékosabb energiafelhasználást is ösztönözheti, bár a tényleges megtakarítás az épület adottságaitól és az elszámolási szabályoktól is függ.

Már korábban is jelentős érdeklődés övezte a távhőprogramot

A társasházi távhőpályázat iránt már a korábbi időszakban is komoly érdeklődés mutatkozott. Lapunk már tavaly beszámolt arról, hogy több mint 900 társasház pályázott a lakossági távhőprogramra. A kezdeményezés középpontjában a társasházi fűtési rendszerek korszerűsítése, valamint a lakásonkénti hőfelhasználás pontosabb nyomon követése áll. A támogatás

lehetőséget ad arra, hogy az érintett lakóközösségek a költségmegosztáshoz szükséges eszközöket állami finanszírozással szerezzék be és telepítsék.

Ez különösen azokban a régebbi társasházakban jelenthet előrelépést, ahol a fűtési költségek megosztása jelenleg kevésbé követi az egyes lakások tényleges energiafelhasználását. A most bejelentett forrásbővítés azért is fontos, mert a beruházásokhoz a nyertes lakóközösségeknek nem kell saját forrást biztosítaniuk. A százszázalékos támogatási intenzitás így olyan társasházak számára is elérhetővé teheti a korszerűsítést, amelyek egyébként nehezen tudnák előteremteni a fejlesztés költségeit.