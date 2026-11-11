Új szintre lépett a magyar webshopok és a Temu rivalizálása – így viszonyulnak most a kínai óriáshoz
Miközben a webshopok egyre több digitális megoldást használnak, az exportáló webáruházak aránya alig nő. Az online bankkártyás fizetést kínálók aránya például tíz év alatt csaknem megduplázódott, a külföldön értékesítőké azonban csupán 15-ről 19 százalékra emelkedett a válaszadók között. Meglepő helyről érkezhet segítség: a globális versenytársként megjelent online piacterek, mint a Temu új értékesítési csatornát kínálhatnak a magyar kereskedőknek – derül ki a Shoprenter és a Visa közös Nagy Webáruház Felmérésének idei eredményeiből.
A kutatás felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt még a válaszadó webshopok kevesebb mint felében lehetett online bankkártyával fizetni, ma már több mint négyötödükben. 2016 és 2026 között 44-ről 84 százalékra nőtt az ezt a lehetőséget kínáló webáruházak aránya. Ezzel a lehetőséggel természetesen a vásárlók is élnek:
- A válaszadó webshopok 2025-ös rendeléseinek 30 százalékát online bankkártyával fizették ki.
- Ezt a készpénzes utánvét (21 százalék),
- a bankkártyás utánvét (17 százalék) és
- a banki átutalás (15 százalék) követett.
A kereskedők közben bővítik a fizetési lehetőségeket. A bankkártyás utánvétet kínálók aránya egy év alatt 77-ről 81 százalékra, az Apple Payhez és a Google Payhez hasonló digitális pénztárcákat elfogadóké pedig 22-ről 34 százalékra nőtt. A Click to Pay a válaszadó webshopok mintegy 7 százalékánál, a halasztott fizetés pedig közel 4 százalékuknál érhető el.
„Az online vásárlók ugyanazt az egyszerű és gördülékeny fizetési élményt keresik, amelyet a világ vezető webshopjainál megszoktak. Az olyan megoldások, mint a digitális pénztárcák vagy a Click to Pay nemcsak kényelmesebbé teszik a fizetést, hanem segítenek csökkenteni a kosárelhagyást és növelni a sikeresen befejezett vásárlások számát is” – nyilatkozta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.
A házhozszállítás továbbra is szinte minden webshopnál elérhető, már 94 százalékuk kínálja ezt a lehetőséget. Egyre több webshop szállít csomagautomatába (79 százalék) és csomagpontra is (75 százalék). Mindkét arány jelentősen nőtt az előző évhez képest. A csomagautomatás kézbesítést biztosítók aránya 2016-ban még csak 19 százalék volt, vagyis tíz év alatt több mint négyszeresére emelkedett.
A vásárlók így egyre több webshopnál választhatnak olyan átvételi módot, amelynél nem kell a futár érkezéséhez igazodniuk. Ezek terjedését a kényelem mellett az alacsonyabb szállítási költségek is ösztönözhetik: a csomagpontos és a csomagautomatás kézbesítés a kereskedők számára is kedvező árú megoldás. A logisztikai szolgáltató kiválasztásakor az ár mellett továbbra is a szállítási idő és az ügyfélkapcsolat minősége a legfontosabb szempont.
A mesterséges intelligencia a webshopokon is hódít
Szintén lényeges változás, hogy egy év alatt 62 százalékról 74 százalékra emelkedett a mesterséges intelligenciát használó webshopok aránya a Nagy Webáruház Felmérés válaszadói között. Ráadásul az AI-t alkalmazó kereskedők 74 százaléka naponta többször is igénybe veszi a technológiát, szemben az egy évvel korábbi 58 százalékkal.
A látványos technológiai fejlődés mellett jóval lassabban bővült a külföldön is értékesítő webshopok köre. A felmérés szerint 2016-ban 15 százalék, 2026-ban 19 százalék volt az arányuk. Vagyis nagyjából ötből négy válaszadó még mindig csak a hazai piacon értékesít, ami szinte megegyezik az előző évi adatokkal.
A külföldön is értékesítő webshopok 58 százalékának az új vevők megszerzése, 47 százalékának a helyi piac megismerése jelent problémát. A fordítás és a webshop naprakészen tartása 36 százalékuknak okoz gondot, az eltérő szolgáltatók és integrációk pedig 33 százalékuknak. Az új technológiák ezeknek a feladatoknak egy részét megkönnyíthetik, a külföldi vásárlók eléréséhez azonban a helyi piac megértésére is szükség van.
A magyar webshopok két százaléka már a Temun is árul
Egyre több hazai szereplő vallja azt, hogy a Temuval nemcsak versenyezni lehet, hanem eladni is rajta. A magyar webshopok egy része már él ezzel a lehetőséggel, 2 százalékuk már értékesít a platformon és további 15 százalékuk nyitott lenne erre. A többség viszont egyelőre nem kér ebből, a megkérdezett kereskedők 82 százaléka ugyanis nem tervezi, hogy ott értékesítsen.
Rab Máté szerint mindez arra utal, hogy a kereskedők egy része a versenytársban már lehetséges üzleti partnert is lát. Az még kérdés, hányan vágnak bele, és sikerül-e ezen az úton növelniük a forgalmukat.
A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a magyar e-kereskedelem az elmúlt évtizedben jelentős technológiai fejlődésen ment keresztül. A digitális fizetés, az automatizált marketing, az új logisztikai megoldások és a mesterséges intelligencia egyre több webshop működésének része. A felmérés szerint a válaszadó webáruházak 80 százaléka bevételnövekedésre számít 2026-ban, vagyis a kereskedők többsége bizakodó.
A kérdés egyre inkább az, mire használják technológiai felkészültségüket a magyar webáruházak: elsősorban a hazai versenyben próbálnak hatékonyabbá válni, vagy a digitális eszközök segítségével külföldön is bővítik az értékesítésüket. A Temu és más globális platformok terjedése mindkét irányban új helyzetet teremt: a kereskedőknek itthon is nemzetközi szereplőkkel kell versenyezniük, miközben ezeken a felületeken maguk is új vásárlókat érhetnek el.
Telibe trafálta a kínai webshopokat a Temu-vám, újabb változások lépnek életbe – mutatjuk, kik a nagy nyertesek
A vámkezelés már régóta nem csupán egy pecsét a határon. Az e-kereskedelmi platformok térnyerése és a kis értékű küldemények tömeges beáramlása látványosan felgyorsította a vámfolyamatok átalakulását, de a változás jóval túlmutat a Temu, a Shein vagy az AliExpress csomagjain. Az Európai Unió új szabályozása nyomán kialakult vámkörnyezet a nagyobb importőrök és gyártóvállalatok számára is új elvárásokat támaszt.
Az új szabály hatásai szinte azonnal jelentkeztek. Július után a korábbi szint harmadára esett vissza az Európai Unión kívülről Magyarországra érkező 150 euró alatti kis csomagok száma.
Ugyanakkor egyértelműen nemcsak magyar jelenségről beszélhetünk. Az Európai Bizottság október 30-án közzétett előzetes vámstatisztikája szerint a kínai webshopokból történő rendelések visszaesése egész Európára kiterjed. Miközben 2025 harmadik negyedévében még 1,5 milliárd importált küldemény érkezett az EU-ba, 2026 harmadik negyedévére ez a szám 555,3 millióra zsugorodott. Azt azonban hozzátették, hogy az átalakulás egyik oka, hogy a kereskedők az áruk egy részét már nagyobb tételekben importálják az EU-ba, majd uniós raktárakból értékesítik. Ezért a közvetlen importcsomagok számának csökkenése nem bizonyítja, hogy ugyanilyen arányban esett a fogyasztói kereslet is.