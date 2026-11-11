Új szintre lépett a magyar webshopok és a Temu rivalizálása – így viszonyulnak most a kínai óriáshoz

Miközben a webshopok egyre több digitális megoldást használnak, az exportáló webáruházak aránya alig nő. Az online bankkártyás fizetést kínálók aránya például tíz év alatt csaknem megduplázódott, a külföldön értékesítőké azonban csupán 15-ről 19 százalékra emelkedett a válaszadók között. Meglepő helyről érkezhet segítség: a globális versenytársként megjelent online piacterek, mint a Temu új értékesítési csatornát kínálhatnak a magyar kereskedőknek – derül ki a Shoprenter és a Visa közös Nagy Webáruház Felmérésének idei eredményeiből.

Hasítanak a magyar webshopok, de a Temu az új vámok után is a ringben maradt / Fotó: Shutterstock

A kutatás felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt még a válaszadó webshopok kevesebb mint felében lehetett online bankkártyával fizetni, ma már több mint négyötödükben. 2016 és 2026 között 44-ről 84 százalékra nőtt az ezt a lehetőséget kínáló webáruházak aránya. Ezzel a lehetőséggel természetesen a vásárlók is élnek:

A válaszadó webshopok 2025-ös rendeléseinek 30 százalékát online bankkártyával fizették ki. Ezt a készpénzes utánvét (21 százalék), a bankkártyás utánvét (17 százalék) és a banki átutalás (15 százalék) követett.

A kereskedők közben bővítik a fizetési lehetőségeket. A bankkártyás utánvétet kínálók aránya egy év alatt 77-ről 81 százalékra, az Apple Payhez és a Google Payhez hasonló digitális pénztárcákat elfogadóké pedig 22-ről 34 százalékra nőtt. A Click to Pay a válaszadó webshopok mintegy 7 százalékánál, a halasztott fizetés pedig közel 4 százalékuknál érhető el.

„Az online vásárlók ugyanazt az egyszerű és gördülékeny fizetési élményt keresik, amelyet a világ vezető webshopjainál megszoktak. Az olyan megoldások, mint a digitális pénztárcák vagy a Click to Pay nemcsak kényelmesebbé teszik a fizetést, hanem segítenek csökkenteni a kosárelhagyást és növelni a sikeresen befejezett vásárlások számát is” – nyilatkozta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.

A házhozszállítás továbbra is szinte minden webshopnál elérhető, már 94 százalékuk kínálja ezt a lehetőséget. Egyre több webshop szállít csomagautomatába (79 százalék) és csomagpontra is (75 százalék). Mindkét arány jelentősen nőtt az előző évhez képest. A csomagautomatás kézbesítést biztosítók aránya 2016-ban még csak 19 százalék volt, vagyis tíz év alatt több mint négyszeresére emelkedett.