Telibe trafálta a kínai webshopokat a Temu-vám, újabb változások lépnek életbe – mutatjuk, kik a nagy nyertesek

A vámkezelés már régóta nem csupán egy pecsét a határon. Az e-kereskedelmi platformok térnyerése és a kis értékű küldemények tömeges beáramlása látványosan felgyorsította a vámfolyamatok átalakulását, de a változás jóval túlmutat a Temu, a Shein vagy az AliExpress csomagjain. Az Európai Unió új szabályozása nyomán kialakult vámkörnyezet a nagyobb importőrök és gyártóvállalatok számára is új elvárásokat támaszt.

Sokan csak temuvám néven emlegeti az új EU-s szabályozást / Fotó: Shutterstock

Az új szabály hatásai szinte azonnal jelentkeztek. Július után a korábbi szint harmadára esett vissza az Európai Unión kívülről Magyarországra érkező 150 euró alatti kis csomagok száma – a G7 friss elemzése szerint. A csökkenést az év közepén bevezetett 3 eurós átalányvám okozta. A hírportál szerint mindezek ismeretében nem lenne meglepő, ha a trend folytatódna, hiszen novembertől már nem 3, hanem 5 eurót kell fizetni minden egyes csomag után.

Azonban a magyarok vásárlási kedve nem csökkent, és nem is helyeződött ár a fizikai boltokba. Az online rendelés továbbra is népszerű, csak a webáruháza sorrendje változott.

Hamar megtalálták a Temu alternatíváját

PwC Magyarország a vámváltozás utáni vásárlói magatartást vizsgáló kutatása szerint nem egyetlen irányba terelődtek a rendelések, azonban bizonyos trendek kirajzolódnak. Azok közül, akik egy eredetileg kínai platformon kiválasztott terméket végül máshol vettek meg, a legtöbben az Allegrót választották. A lengyel hátterű webáruház ebben a viszonylatban az eMAG-ot, az Alzát és a hazai webáruházakat is megelőzte. Utóbbiak azonban szintén kimutatható alternatívái a vámszabályok miatt megdrágult kínai piactereknek.

Azonban a kínai webáruházak számára sem megsemmisítő a helyzet, ugyanis a július után is aktív külföldi online vásárlók 54,4 százaléka továbbra is rendelt a Temuról. A platformok az uniós raktárakkal és az árakba beépített költségekkel is alkalmazkodnak, így egy Temu-rendelés ma már nem feltétlenül jelent közvetlenül Kínából érkező, külön vámkezelt fogyasztói csomagot.

Ugyanakkor egyértelműen nemcsak magyar jelenségről beszélhetünk. Az Európai Bizottság október 30-án közzétett előzetes vámstatisztikája szerint a kínai webshopokból történő rendelések visszaesése egész Európára kiterjed. Miközben 2025 harmadik negyedévében még 1,5 milliárd importált küldemény érkezett az EU-ba, 2026 harmadik negyedévére ez a szám 555,3 millióra zsugorodott. Azt azonban hozzátették, hogy az átalakulás egyik oka, hogy a kereskedők az áruk egy részét már nagyobb tételekben importálják az EU-ba, majd uniós raktárakból értékesítik. Ezért a közvetlen importcsomagok számának csökkenése nem bizonyítja, hogy ugyanilyen arányban esett a fogyasztói kereslet is.