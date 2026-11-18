Súlyos kémiai kockázat és rákkeltő összetevő miatt hajkiegyenesítő termékcsalád került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került. A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország is érintett lehet a termékkel kapcsolatban, mivel a termék hazánkban is elérhető. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) emiatt figyelemfelhívásban tájékoztatta a közvéleményt a veszélyes termékről és annak visszahívásáról.

A veszélyes termék visszahívásáról döntött a fogyasztóvédelem / Fotó: NKFH

A fogasztóvédelem szerdai közleményében ismertette a veszélyes termék részleteit is:

Megnevezése: Honey Therapy Keratin Mini Kit (Hajkiegyenesítő termékkészlet: maradványeltávolító sampon, szöszösödésgátló kezelés és hajpakolás)

Márka: Brazilicious

Modellszám/Típus: Ismeretlen

Gyártási tétel száma: B00425

Vonalkód: 7908433413608

Értékesítési hely: Online kozmetikai szaküzletek és fodrászati webáruházak

Gyártó: Sabelle Cosmetics (Belgium), a származási ország Brazília

Csomagolás leírása: Három darab 100 milliliteres sötét flakonból álló szett

Ezért kellett visszahívni a terméket

A fogyasztóvédelem indoklása szerint a visszahívás oka, hogy a laboratóriumi analitikai vizsgálatok kimutatták, hogy a hajkiegyenesítő termék rendkívül nagy mennyiségben tartalmaz szabad formaldehidet, amelynek mértéke eléri a 7,3 százalékot. Ez a koncentráció messze meghaladja a kozmetikai termékekről szóló európai uniós rendeletben rögzített megengedett határértékeket. A formaldehid bizonyítottan emberi rákkeltő gáz, amely a hajkiegyenesítési eljárás során, a 230 Celsius-fokos hajvasaló használatakor nagy mennyiségben szabadul fel. A felszabaduló gőzök belélegzése, valamint a bőrrel és szemmel való érintkezése súlyos légzőszervi és szemirritációt, erős allergiás reakciókat, valamint életveszélyes anafilaxiás sokkot válthat ki.

Az NKFH nyomatékosan kéri a fogyasztókat és a fodrászati szakembereket, hogy ha vásároltak a fenti azonosítókkal ellátott termékkészletből, annak használatával haladéktalanul hagyjanak fel, és semmiképpen ne vigyék fel azt a fejbőrre vagy a hajra. A külföldi hatóságok a termékek értékesítését megtiltották, és elrendelték a piacról történő kivonásukat.