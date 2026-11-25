Vége az árrésstopnak, de vajon drágulnak emiatt az élelmiszerek? Megjött a Tesco válasza
A Tesco sajtóosztálya a Világgazdaság megkeresésére közölte: támogatják az árrésstop kivezetését, mivel szerintük a korlátozás megszűnésével ismét nagyobb szerephez juthat a piaci verseny. A vállalat hangsúlyozta, hogy a szabályozás megszüntetése nem jelenti az eddigi kedvezmények végét. „A sapka megy, a jó árak azonban maradnak a Tescónál” – fogalmazott a társaság, amely a jövőben is tartósan alacsony árakkal, Clubcard árakkal, Szuper árakkal és erős akciókkal kívánja segíteni a vásárlókat. A vásárlók szempontjából fontos lehet, hogy hozzátették: a már meghirdetett akcióik változatlanul érvényben maradnak.
Nem számít a Tesco jelentős élelmiszerár-emelkedésre
A vásárlók szempontjából különösen fontos a vállalat azon kijelentése, hogy
nem várnak általános, jelentős élelmiszerár-emelkedést pusztán az árrésstop megszüntetése miatt.
A Tesco szerint a kivezetés éppen ellenkezőleg, nagyobb mozgásteret biztosíthat az árversenynek és a promócióknak.
Egész pontosan így fogalmaztak: „Nem számítunk arra, hogy pusztán az árrésstop kivezetése miatt általános, jelentős élelmiszerár-emelkedés következne be. A Tesco továbbra is erős ár- és promóciós ajánlatokkal versenyez a vásárlókért, a kivezetés pedig éppen nagyobb teret ad az árversenynek és az akcióknak”. A megfogalmazás ugyanakkor arra utal, hogy egyéb okból történő áremelkedés eshetősége nem zárható ki.
A vállalat úgy látja, hogy hosszabb távon az erős piaci verseny garantálhatja a legkedvezőbb árakat, a széles termékválasztékot és az innovációt. A Tesco tehát azt üzeni a vásárlóknak, hogy az árréskorlátozás megszűnése után sem kell lemondaniuk a kedvező ajánlatokról.
Mint megírtuk,
a Lidl Magyarország szintén hasonló üzenetet fogalmazott meg az intézkedés kivezetésével kapcsolatban.
A vállalat azt közölte, hogy továbbra is alacsony árakkal és akciókkal várja a vásárlókat. Emellett külön jelöléssel is segíti majd a tájékozódást: az üzletekben a „Továbbra is alacsony áron!” felirat mutatja azokat a termékeket, amelyeknek az ára az árrésstop megszüntetése után sem változik.
Megszűnik az árréskorlátozás az élelmiszereknél és a drogériákban
Mint arról korábban beszámoltunk, az Országgyűlés elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, így megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréskorlátozás.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) régóta várt döntésként értékelte a lépést. A szervezet szerint a korlátozás megszüntetése a vásárlóknak is kedvezhet, mivel helyreállhat a természetes piaci verseny, amely hosszabb távon az árak alakulásában is éreztetheti hatását.