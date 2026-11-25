A Tesco sajtóosztálya a Világgazdaság megkeresésére közölte: támogatják az árrésstop kivezetését, mivel szerintük a korlátozás megszűnésével ismét nagyobb szerephez juthat a piaci verseny. A vállalat hangsúlyozta, hogy a szabályozás megszüntetése nem jelenti az eddigi kedvezmények végét. „A sapka megy, a jó árak azonban maradnak a Tescónál” – fogalmazott a társaság, amely a jövőben is tartósan alacsony árakkal, Clubcard árakkal, Szuper árakkal és erős akciókkal kívánja segíteni a vásárlókat. A vásárlók szempontjából fontos lehet, hogy hozzátették: a már meghirdetett akcióik változatlanul érvényben maradnak.

A Tesco szerint önmagában az árrésstop kivezetésétől nem várható általános élelmiszerár-emelkedés (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Nem számít a Tesco jelentős élelmiszerár-emelkedésre

A vásárlók szempontjából különösen fontos a vállalat azon kijelentése, hogy

nem várnak általános, jelentős élelmiszerár-emelkedést pusztán az árrésstop megszüntetése miatt.

A Tesco szerint a kivezetés éppen ellenkezőleg, nagyobb mozgásteret biztosíthat az árversenynek és a promócióknak.

Egész pontosan így fogalmaztak: „Nem számítunk arra, hogy pusztán az árrésstop kivezetése miatt általános, jelentős élelmiszerár-emelkedés következne be. A Tesco továbbra is erős ár- és promóciós ajánlatokkal versenyez a vásárlókért, a kivezetés pedig éppen nagyobb teret ad az árversenynek és az akcióknak”. A megfogalmazás ugyanakkor arra utal, hogy egyéb okból történő áremelkedés eshetősége nem zárható ki.

A vállalat úgy látja, hogy hosszabb távon az erős piaci verseny garantálhatja a legkedvezőbb árakat, a széles termékválasztékot és az innovációt. A Tesco tehát azt üzeni a vásárlóknak, hogy az árréskorlátozás megszűnése után sem kell lemondaniuk a kedvező ajánlatokról.

Mint megírtuk,

a Lidl Magyarország szintén hasonló üzenetet fogalmazott meg az intézkedés kivezetésével kapcsolatban.

A vállalat azt közölte, hogy továbbra is alacsony árakkal és akciókkal várja a vásárlókat. Emellett külön jelöléssel is segíti majd a tájékozódást: az üzletekben a „Továbbra is alacsony áron!” felirat mutatja azokat a termékeket, amelyeknek az ára az árrésstop megszüntetése után sem változik.