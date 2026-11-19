November 19-én a VII. kerületi Rumbach Sebestyén utcában nyitotta meg új Express üzletét a Tesco, másnap pedig Káposztásmegyeren adja át a következő boltot. A két beruházás együttes értéke megközelíti a félmilliárd forintot, az üzletekben összesen 24 munkavállalót alkalmaznak a vállalat közleménye szerint. A fejlesztésekkel a brit lánc hazai boltjainak száma 199-re emelkedik.

Két új üzlettel bővül a magyarországi Tesco hálózata két nap alatt (illusztráció)

Fotó: NurPhoto via AFP

A cseh és szlovák piacról kivonul, nálnk boltot nyit a Tesco

A két budapesti boltnyitás különösen annak fényében érdekes, hogy a Tesco nemrég bejelentette: eladja csehországi és szlovákiai érdekeltségeit. A régiós átalakításról már hosszabb ideje lehetett hallani értesüléseket, bár ezeket a cég hivatalosan sosem kommentálta. A piacon korábban olyan értesülések is megjelentek, hogy a vállalat a közép-európai jelenlétét országonként külön kezelheti, illetve a cseh és a szlovák hálózatot egyben, míg a magyart külön pakettként értékesítené, már amennyiben megválik tőle. A magyarországi hálózat jövőjéről azonban egyelőre nincs végleges döntés.

A Tesco a magyar piacról szóló kérdésekre korábban úgy reagált: „továbbra is vizsgáljuk az összes lehetőséget Magyarországon”. Ez nem jelent egyértelmű garanciát a hosszú távú maradásra, ahogy nem erősíti meg az esetleges távozási terveket sem. A mostani beruházások mindenesetre azt mutatják, hogy a vállalat egyelőre fejleszti hazai hálózatát.

A belvárosban és Káposztásmegyeren is terjeszkedik a Tesco

A november 19-én megnyílt Rumbach Center Expressz a VII. kerületi Rumbach Sebestyén utca 19. szám alatt található. A 260 négyzetméteres üzletben több mint 4500 termékből választhatnak a vásárlók. A bolt elsősorban a környéken élőkre, dolgozókra és turistákra számít, a kínálatban pedig a mindennapi élelmiszerek mellett kávéautomata, hot dog és látványhűtőben kínált termékek is szerepelnek.

Az üzletben 12 munkatárs dolgozik, a vásárlást két hagyományos és két önkiszolgáló kassza segíti. A bolt minden nap reggel 6 és este 11 óra között tart nyitva.

November 20-án a IV. kerületi Erdősor úton, Káposztásmegyeren nyílik meg a második új üzlet. A 400 négyzetméteres Expressz több mint 6000 terméket kínál, elsősorban a környékbeli családok és lakosok mindennapi bevásárlására összpontosítva. A boltban szintén 12 alkalmazott dolgozik, a vásárlók számára pedig két hagyományos és két önkiszolgáló kassza áll rendelkezésre.