A hétvégét megelőzően a Tisza Párt kihelyezett frakcióülést tart Siófokon, amelynek keretében a résztvevő politikusok megtárgyalják az elmúlt fél év eseményeit és tapasztalatait. valamint kijelölik a legfontosabb célkitűzéseket.

Magyar Péter a Tisza kihelyezett frakcióüléséről jelentkezett be / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter egy Facebookra feltöltött videóban közölte, hogy a helyszínválasztás nem volt véletlen, hiszen a kormány előtt álló intenzív jogalkotási munka egyik kiemelt feladata éppen a Balaton védelme és a vízmegtartás lesz.

Erről tárgyalnak a Tisza politikusai

A beszámolóból kiderült, hogy még az idén szigorítás jöhet a Balaton-parti építkezések szabályozásában, valamint létrejön a Balatoni Építészeti Tervtanács.

A Balaton vízállása a párnapos esőzés után is aggasztóan alacsony

− mutatott rá Magyar Péter, majd hozzátette, hogy a jövő év egyik legfontosabb feladatai közé tartozik majd az országos hidrológiai problémák kezelése.

A frakció az adventi időszakban is intenzív jogalkotási munkára készül, a héten pedig 20 törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. A következő hetekben a parlament megvitatja többek között az egészségügyi szakdolgozók béremelését célzó új bértáblarendszert, a rendvédelmi dolgozók béremeléséhez szükséges módosításokat és a szociális törvény átalakítását. Hamarosan döntés születhet a Wekerle Plusz Lakástakarékról, az uniós források sorsáról, illetve kórház- és iskolafelújításokról. Magyar Péter közlése szerint benyújtásra kerül a nők biztonságát szolgáló törvénycsomag is.

A kormány az uniós pénzeket elsősorban infrastrukturális fejlesztésekre, valamint gazdaságélénkítő és energetikai beruházásokra költi majd.

Egyre kritikusabb a helyzet

Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Az ország átlaghőmérséklete emelkedik, gyakoribbá és hosszabbá váltak a hőhullámok, nőtt a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma. Az éves csapadékmennyiség mellett annak időbeli eloszlása is átalakult: csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezzel együtt az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik.