Bejelentkezett Magyar Péter a Tisza kihelyezett frakcióüléséről: fókuszban a vízhiány − „az egész országban komoly problémát jelent”
A hétvégét megelőzően a Tisza Párt kihelyezett frakcióülést tart Siófokon, amelynek keretében a résztvevő politikusok megtárgyalják az elmúlt fél év eseményeit és tapasztalatait. valamint kijelölik a legfontosabb célkitűzéseket.
Magyar Péter egy Facebookra feltöltött videóban közölte, hogy a helyszínválasztás nem volt véletlen, hiszen a kormány előtt álló intenzív jogalkotási munka egyik kiemelt feladata éppen a Balaton védelme és a vízmegtartás lesz.
Erről tárgyalnak a Tisza politikusai
A beszámolóból kiderült, hogy még az idén szigorítás jöhet a Balaton-parti építkezések szabályozásában, valamint létrejön a Balatoni Építészeti Tervtanács.
A Balaton vízállása a párnapos esőzés után is aggasztóan alacsony
− mutatott rá Magyar Péter, majd hozzátette, hogy a jövő év egyik legfontosabb feladatai közé tartozik majd az országos hidrológiai problémák kezelése.
A frakció az adventi időszakban is intenzív jogalkotási munkára készül, a héten pedig 20 törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. A következő hetekben a parlament megvitatja többek között az egészségügyi szakdolgozók béremelését célzó új bértáblarendszert, a rendvédelmi dolgozók béremeléséhez szükséges módosításokat és a szociális törvény átalakítását. Hamarosan döntés születhet a Wekerle Plusz Lakástakarékról, az uniós források sorsáról, illetve kórház- és iskolafelújításokról. Magyar Péter közlése szerint benyújtásra kerül a nők biztonságát szolgáló törvénycsomag is.
A kormány az uniós pénzeket elsősorban infrastrukturális fejlesztésekre, valamint gazdaságélénkítő és energetikai beruházásokra költi majd.
Egyre kritikusabb a helyzet
Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Az ország átlaghőmérséklete emelkedik, gyakoribbá és hosszabbá váltak a hőhullámok, nőtt a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma. Az éves csapadékmennyiség mellett annak időbeli eloszlása is átalakult: csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezzel együtt az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik.
A lehullott csapadék éves mennyisége 1901 és 2025 között jelentős időbeli ingadozást mutatott: a legszárazabb és legcsapadékosabb év között két- és félszeres volt a mennyiségbeli különbség. A lineáris trend viszont csak enyhe csökkenést jelzett: az időszak elejére jellemző mintegy 627 milliméteres érték 2025-re 596 milliméterre mérséklődött.
Az aszályos időt erősítő trend viszont az, hogy jelentősen nőtt a hőséggel érintett napok száma.
Ennek megfelelően az aszályok előfordulása és intenzitása növekszik, ami elsősorban az Alföldön jelent komoly kihívást. A változó éghajlat hatásai egyre markánsabban jelennek meg a mezőgazdaságban. Az aszály a legnagyobb károkat okozó természeti veszélyforrás, miközben a jégeső, a tavaszi fagy, a felhőszakadás és a viharkárok jelentősége is nő. A felmelegedés irányát világosan jelzik a Központi Statisztikai Hivatal Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványának adatai. A hazai éves középhőmérséklet 1991 és 2020 közötti átlaga 10,8 Celsius-fok volt. A mutató 2012 óta minden évben meghaladta ezt a referenciaszintet: 2024-ben már 2,16, 2025-ben pedig 1 Celsius-fokkal. Tavaly kilenc hónap volt melegebb a sokéves átlagnál, öt hónap eltérése pedig a 2 fokot is meghaladta. A 2025-ös nyár 1901 óta a hetedik legmelegebbnek bizonyult.
A felmelegedés a mezőgazdaságban a párolgás fokozódásán, a talaj gyorsabb kiszáradásán és a növények növekvő hőstresszén keresztül okoz közvetlen veszteséget.
A ritkább, de intenzívebb esők sem feltétlenül javítják a vízmérleget: a hirtelen lehulló víz nagyobb része folyik el, miközben eróziót, belvizet és helyi károkat okozhat.
Hatalmas károkat okoz az aszályos időjárás
A World Weather Attribution (WWA) nemzetközi kutatócsoport júliusi felmérése szerint a csapadékhiány mellett a rendkívüli hőség miatt felgyorsuló párolgás okozza a legnagyobb kihívást az agráriumban. A folyamat különösen súlyos kockázatot jelent a magyar kukorica-, napraforgó- és takarmánytermelésre, és felértékeli a vízvisszatartás, az öntözés, valamint a talaj nedvességvesztését mérséklő gazdálkodás szerepét.
A kutatók szerint az idei tavaszi és kora nyári csapadékhiány önmagában nem kapcsolható egyértelműen az emberi eredetű éghajlatváltozáshoz. A magasabb hőmérséklet miatt megnövekedett párolgás azonban a globális felmelegedés hatását mutatja.
A különbség mezőgazdasági szempontból meghatározó. Meteorológiai aszályról akkor beszélünk, ha egy térségben a szokásosnál kevesebb csapadék hullik. A mezőgazdasági aszály viszont azt jelenti, hogy a talajban már nincs elegendő, a növények által felvehető nedvesség. Ennek kialakulásában nemcsak az számít, mennyi eső érkezik, hanem az is, hogy a hőség, a napsütés, a száraz levegő és a szél milyen gyorsan vonja ki a vizet a talajból és a növényzetből. WWA szerint az ideihez hasonló mezőgazdasági talajaszály az éghajlatváltozás következtében Nyugat-Európában mintegy ötször, Kelet-Európában pedig tizenegyszer vált valószínűbbé.
Minden korábbinál súlyosabb képet fest az idei aszályról az agrártárca összesítése. Az aratási koordinációs bizottságon elhangzott adatokat közlő Magosz szerint az aszálykárral bejelentett terület már meghaladta az 1,5 millió hektárt, mintegy 100 ezer hektárral felülmúlva a 2022-es értéket. Emellett 65 ezer hektárra fagykárt is bejelentettek.
A szaktárca becslése szerint mindez csak a növénytermesztési ágazat számára legalább 600–800 milliárd forintos veszteséget jelent, amely megközelíti a magyar GDP egy százalékát.
A KSH adatai már eddig is jelezték az aszály gazdasági hatását: a mezőgazdaság hozzáadott értéke 2026 második negyedévében 12,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.