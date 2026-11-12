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Sorra húzza ki a szőnyeget a nagyberuházások alól a Tisza-kormány: Tiborcz István luxusszállodája is felkerült a listára – több budapesti építkezés veszélybe került

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Újabb jelentős ingatlanfejlesztések jövője vált bizonytalanná Magyarországon, miután a kormány folytatja a korábban kiemelt státuszt kapott beruházások felülvizsgálatát. A Tisza-kormány döntései elsősorban a fővárost érintik, de vidéki ipari projekteknél is komoly következményekkel járhatnak.
VG
2026.11.12, 10:59
Frissítve: 2026.11.12, 11:28
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Újabb 16 beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát szünteti meg a Tisza-kormány, miután szeptemberben már kilenc fejlesztéstől vonták meg a különleges jogállást. A lépés következtében több budapesti lakópark, ipari létesítmény és szállodafejlesztés veszíti el az engedélyezési eljárások során élvezett kedvezményeket – írta a Portfolio.

Budapest,,Hungary,-,26th,July,2025:,View,On,The, Sofitel hotel szálloda Tisza
Újabb 16 beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát szünteti meg a Tisza-kormány / Fotó: TheCarPhotographer

A döntés egyik legismertebb érintettje Tiborcz István belvárosi luxusszállodája, amelyet az egykori Sofitel hotel átalakításával hoznak létre. A beruházáshoz az állami Eximbank 59 milliárd forintos hitelt biztosított, amelyet maga a pénzintézet is magas kockázatúnak minősített. Az ügylet miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium júliusban feljelentést tett. A szálloda felújítása ugyanakkor már a befejezéshez közeledik, így a kiemelt státusz elvesztése várhatóan nem akadályozza meg a megnyitást, amelyre még az idén vagy 2027 elején sor kerülhet.

Lakóparkok és akkumulátoripari beruházások is érintettek

A kormány döntése a zuglói Bosnyák térnél található Zenit Residence fejlesztését is érinti. A Bayer Construct által kivitelezett beruházás körül korábban komoly vita alakult ki, miután Magyar Péter miniszterelnök augusztusban bejelentette, hogy az állam eláll az irodaházak megvásárlásától, és visszaköveteli a korábban kifizetett 244 milliárd forintot.

A hét irodaház jelenleg kihasználatlanul áll, miközben a zuglói önkormányzat 37 milliárd forintos követelést jelentett be a kivitelezővel szemben.

A kiemelt státusz megszüntetése több ipari beruházást is érint. Ezek közé tartozik az Érd és Budapest XXII. kerületének határára tervezett CTP logisztikai park, valamint az Andrada Group alsózsolcai és sóskúti akkumulátor-feldolgozója. A szolnoki elektrolitgyár szintén elveszíti korábbi kedvezményeit. A lakóingatlanok közül érintett az OTP Bank XII. kerületi villafejlesztése, a XIII. kerületi Baluga Bay, a Góliát szálló helyére tervezett lakópark, a kőbányai Avico Park és egy újbudai Duna-parti beruházás is. A legnagyobb bizonytalanság azonban azoknál a fejlesztéseknél jelentkezhet, amelyek még nem rendelkeznek építési engedéllyel. Ilyen

  • a zuglói Egyenes utcai lakópark,
  • a Gubacsi lakópark,
  • az Újbuda Center,
  • valamint egy Temesvár utcai ingatlanfejlesztés.

Ezeknél a beruházóknak már a helyi építési előírások szerint kell folytatniuk az engedélyeztetést, ami jelentős késedelmeket, sőt a tervek átdolgozását is szükségessé teheti.

Több ezer beruházás kerülhet még a Tisza-kormány célkeresztjébe

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban azzal indokolta a kiemelt beruházások rendszerének átalakítását, hogy az előző kormány túlzottan kiterjesztette a kedvezményeket, amelyek szerinte sok esetben az ingatlanfejlesztők extraprofitját szolgálták a városfejlesztési szempontok helyett.

A kabinet az év végéig valamennyi kiemelő rendeletet felül kívánja vizsgálni. Több ezer jogszabályról van szó, és csak Budapesten több mint 350 érintett projekt található.

A státusz elvesztése ugyanakkor önmagában nem jelenti egy beruházás leállítását. A már engedélyezett vagy kivitelezés alatt álló fejlesztések többsége továbbhaladhat, a tervezési szakaszban lévő projekteknél viszont az új szabályozási környezet akár a beruházások megvalósíthatóságát is befolyásolhatja.

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