Sorra húzza ki a szőnyeget a nagyberuházások alól a Tisza-kormány: Tiborcz István luxusszállodája is felkerült a listára – több budapesti építkezés veszélybe került
Újabb 16 beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát szünteti meg a Tisza-kormány, miután szeptemberben már kilenc fejlesztéstől vonták meg a különleges jogállást. A lépés következtében több budapesti lakópark, ipari létesítmény és szállodafejlesztés veszíti el az engedélyezési eljárások során élvezett kedvezményeket – írta a Portfolio.
A döntés egyik legismertebb érintettje Tiborcz István belvárosi luxusszállodája, amelyet az egykori Sofitel hotel átalakításával hoznak létre. A beruházáshoz az állami Eximbank 59 milliárd forintos hitelt biztosított, amelyet maga a pénzintézet is magas kockázatúnak minősített. Az ügylet miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium júliusban feljelentést tett. A szálloda felújítása ugyanakkor már a befejezéshez közeledik, így a kiemelt státusz elvesztése várhatóan nem akadályozza meg a megnyitást, amelyre még az idén vagy 2027 elején sor kerülhet.
Lakóparkok és akkumulátoripari beruházások is érintettek
A kormány döntése a zuglói Bosnyák térnél található Zenit Residence fejlesztését is érinti. A Bayer Construct által kivitelezett beruházás körül korábban komoly vita alakult ki, miután Magyar Péter miniszterelnök augusztusban bejelentette, hogy az állam eláll az irodaházak megvásárlásától, és visszaköveteli a korábban kifizetett 244 milliárd forintot.
A hét irodaház jelenleg kihasználatlanul áll, miközben a zuglói önkormányzat 37 milliárd forintos követelést jelentett be a kivitelezővel szemben.
A kiemelt státusz megszüntetése több ipari beruházást is érint. Ezek közé tartozik az Érd és Budapest XXII. kerületének határára tervezett CTP logisztikai park, valamint az Andrada Group alsózsolcai és sóskúti akkumulátor-feldolgozója. A szolnoki elektrolitgyár szintén elveszíti korábbi kedvezményeit. A lakóingatlanok közül érintett az OTP Bank XII. kerületi villafejlesztése, a XIII. kerületi Baluga Bay, a Góliát szálló helyére tervezett lakópark, a kőbányai Avico Park és egy újbudai Duna-parti beruházás is. A legnagyobb bizonytalanság azonban azoknál a fejlesztéseknél jelentkezhet, amelyek még nem rendelkeznek építési engedéllyel. Ilyen
- a zuglói Egyenes utcai lakópark,
- a Gubacsi lakópark,
- az Újbuda Center,
- valamint egy Temesvár utcai ingatlanfejlesztés.
Ezeknél a beruházóknak már a helyi építési előírások szerint kell folytatniuk az engedélyeztetést, ami jelentős késedelmeket, sőt a tervek átdolgozását is szükségessé teheti.
Több ezer beruházás kerülhet még a Tisza-kormány célkeresztjébe
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban azzal indokolta a kiemelt beruházások rendszerének átalakítását, hogy az előző kormány túlzottan kiterjesztette a kedvezményeket, amelyek szerinte sok esetben az ingatlanfejlesztők extraprofitját szolgálták a városfejlesztési szempontok helyett.
A kabinet az év végéig valamennyi kiemelő rendeletet felül kívánja vizsgálni. Több ezer jogszabályról van szó, és csak Budapesten több mint 350 érintett projekt található.
A státusz elvesztése ugyanakkor önmagában nem jelenti egy beruházás leállítását. A már engedélyezett vagy kivitelezés alatt álló fejlesztések többsége továbbhaladhat, a tervezési szakaszban lévő projekteknél viszont az új szabályozási környezet akár a beruházások megvalósíthatóságát is befolyásolhatja.