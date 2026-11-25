A parlament kedden megszavazta a Tisza-kormány gazdasági reformjainak egy részét, ezzel pedig eldőlt a korábban bejelentett, adórendszert érintő változások sorsa. A csomag több emelést, illetve szigorítást is tartalmaz, valamint több ponton is eltér Magyar Péter pártjának hivatalos kampányígéreteitől.

A Tisza-kormány élesíti gazdasági reformjait / Fotó: AFP

Emelkedik a főállású katások adója, szűkül az szja-kedvezményben részesülő édesanyák köre, érkezik a vagyonadó, miközben visszatér a reklámadó is. Mindezek mellett a nagyvállalatoknak is több társasági adót kell majd fizetniük. Az adóterhek növekedésével párhuzamosan pedig csökkennek a lakosságnak nyújtott támogatások.

A Tisza-kormány adóreformjai

A költségvetés egyik meghatározó eleme az adórendszer reformja. A kormány a különadók fenntartásával, több adónem emelésével és újak bevezetésével, valamint a kedvezmények megszüntetésével kívánja stimulálni a bevételi oldalt. A jövő évi költségvetés tervezete szerint a különadókból összesen 2377,4 milliárd forint folyhat be 2027-ben, ami a GDP 2,4 százalékának felel meg.

A jelentősebb intézkedések között szerepel a nagyvállalatok társasági adójának emelése. A nominális adókulcs 9 százalékról 15 százalékra változik, amely intézkedéstől a kormány 140 milliárd forint többletbevételt vár. Emellett megszűnik a látvány-csapatsportok tao-támogatási rendszere, ami további 200 milliárd forinttal növelheti az állam bevételeit.

Emelkedik az innovációs járulék is: a közép- és nagyvállalatok adóterhe 0,3 százalékról 0,5 százalékra nő. A kiskereskedelmi adó egyik kulcsát 0,15 százalékról 0,45 százalékra módosítják, ami a KT szerint kockázatot jelent, mivel az Európai Bizottság és Magyarország között továbbra is jogvita zajlik a kiskereskedelmi adó szabályozásáról.

Érkezik a vagyonadó is. Az egymilliárd forintot meghaladó, egy főre jutó nettó vagyonrész után évi 1 százalékos, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalékos adót vetnek ki. A kormány várakozása szerint az új adónem mintegy 15 ezer adózót érintene, és 200 milliárd forint bevételt eredményezne. Emellett bevezetik a kilépési adót is, amely bizonyos feltételek mellett a külföldre költöző magánszemélyek még nem realizált befektetési nyereségét terheli.

A KT ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a vagyonadó beszedésével kapcsolatban nincsenek korábbi hazai tapasztalatok, ami bizonytalanná teheti a bevételi cél teljesülését.

Jelentősen átalakul a kata is. A vállalkozók ismét számlázhatnak cégeknek, a bevételi értékhatár pedig 18 millióról 22 millió forintra emelkedik. A főállású kisadózók havi adója ugyanakkor 50 ezerről 100 ezer forintra nő. A kormány arra számít, hogy az adózók száma az intézkedés miatt kétszeresére emelkedhet.