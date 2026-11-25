Ez sokaknak fog fájni: a Tisza-kormány élesítette a gazdasági reformját, zongorázni lehet a különbséget a kampányígéretekhez képest − „Régen megszorításnak nevezték”
A parlament kedden megszavazta a Tisza-kormány gazdasági reformjainak egy részét, ezzel pedig eldőlt a korábban bejelentett, adórendszert érintő változások sorsa. A csomag több emelést, illetve szigorítást is tartalmaz, valamint több ponton is eltér Magyar Péter pártjának hivatalos kampányígéreteitől.
Emelkedik a főállású katások adója, szűkül az szja-kedvezményben részesülő édesanyák köre, érkezik a vagyonadó, miközben visszatér a reklámadó is. Mindezek mellett a nagyvállalatoknak is több társasági adót kell majd fizetniük. Az adóterhek növekedésével párhuzamosan pedig csökkennek a lakosságnak nyújtott támogatások.
A Tisza-kormány adóreformjai
A költségvetés egyik meghatározó eleme az adórendszer reformja. A kormány a különadók fenntartásával, több adónem emelésével és újak bevezetésével, valamint a kedvezmények megszüntetésével kívánja stimulálni a bevételi oldalt. A jövő évi költségvetés tervezete szerint a különadókból összesen 2377,4 milliárd forint folyhat be 2027-ben, ami a GDP 2,4 százalékának felel meg.
A jelentősebb intézkedések között szerepel a nagyvállalatok társasági adójának emelése. A nominális adókulcs 9 százalékról 15 százalékra változik, amely intézkedéstől a kormány 140 milliárd forint többletbevételt vár. Emellett megszűnik a látvány-csapatsportok tao-támogatási rendszere, ami további 200 milliárd forinttal növelheti az állam bevételeit.
Emelkedik az innovációs járulék is: a közép- és nagyvállalatok adóterhe 0,3 százalékról 0,5 százalékra nő. A kiskereskedelmi adó egyik kulcsát 0,15 százalékról 0,45 százalékra módosítják, ami a KT szerint kockázatot jelent, mivel az Európai Bizottság és Magyarország között továbbra is jogvita zajlik a kiskereskedelmi adó szabályozásáról.
Érkezik a vagyonadó is. Az egymilliárd forintot meghaladó, egy főre jutó nettó vagyonrész után évi 1 százalékos, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalékos adót vetnek ki. A kormány várakozása szerint az új adónem mintegy 15 ezer adózót érintene, és 200 milliárd forint bevételt eredményezne. Emellett bevezetik a kilépési adót is, amely bizonyos feltételek mellett a külföldre költöző magánszemélyek még nem realizált befektetési nyereségét terheli.
A KT ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a vagyonadó beszedésével kapcsolatban nincsenek korábbi hazai tapasztalatok, ami bizonytalanná teheti a bevételi cél teljesülését.
Jelentősen átalakul a kata is. A vállalkozók ismét számlázhatnak cégeknek, a bevételi értékhatár pedig 18 millióról 22 millió forintra emelkedik. A főállású kisadózók havi adója ugyanakkor 50 ezerről 100 ezer forintra nő. A kormány arra számít, hogy az adózók száma az intézkedés miatt kétszeresére emelkedhet.
A cégautóadó esetében a nagyobb teljesítményű járművekre 15 és 100 százalék közötti adóemelés vonatkozik a jövő évtől, emellett szigorítják a gépjárműadó levonhatóságát és egyes mentességeket is. A rehabilitációs hozzájárulás szintén emelkedik a nagyobb foglalkoztatóknál, míg a környezetterhelési díjakat új szennyezőanyagokra, különösen az akkumulátoripari kibocsátásokra is kiterjesztik.
Visszatér a reklámadó is, amelyből 14 milliárd forintos bevételt várnak. A médiaszolgáltatók és a reklámokat megjelenítők esetében progresszív, 0 és 7,5 százalék közötti adókulcsokat alkalmaznak, míg a megrendelőknél 2,5 százalékos lesz az adó mértéke. Emellett a költségvetés új szén-dioxid-adóval, a népegészségügyi termékadó emelésével és az inflációkövető adóemelésekből származó többletbevételekkel is számol.
A háztartások jövedelmét érintő adóterhek is változnak. A kormány bevezeti a minimálbér kétszereséig igénybe vehető adójóváírást, amelynek segítségével a minimálbért keresők ténylegesen 9 százalékos szja-t fizetnek. A kedvezmény sávos lesz. Habár a családi pótlékot megduplázzák, az édesanyák szja-mentességének kiterjesztését visszavonják, a feltételeket pedig módosítják.
Ez azt eredményezi, hogy a jövőben az édesanyák legfeljebb havi bruttó egymillió forintos jövedelemig vehetik igénybe az adómentességet. Ez a 30 év alatti anyákra, a 40 év alatti kétgyermekesekre és a három vagy több gyermeket nevelőkre vonatkozik. A három- vagy többgyermekes édesanyák adómentessége továbbra is élethosszig tart, de a jövedelemsapka rájuk is érvényes lesz. Fontos, hogy
a kormány eltörli az szja-mentesség bővítését, tehát 2027-től a 40 és 50 év közötti kétgyermekesek mégsem részesülhetnek a kedvezményből, sőt, aki idén tölti be 40. életévét, kiesik a körből.
Az adórendszert érintő változások mellett az állami támogatások is változnak. Ez elsősorban az ingatlanpiacot érinti, ahol láthatóan felfordulást okozott az Otthon Start Program váratlan kivezetése, de a nyugdíjasok is egy kellemetlen meglepetéssel szembesültek.
Változik a támogatások rendszere
Magyar Péter miniszterelnök egy októberi kormányzati tájékoztatón jelentette be, hogy kivezetésre kerül az Otthon Start Program, amelynek helyét a Wekerle Plusz veszi át. Erről korábban is esett már szó, azonban a váltás meglepően gyorsan történt. Az új támogatási rendszer egyik fontos eleme, hogy míg
az Otthon Start új és használt lakások vásárlásához egyaránt legfeljebb 3 százalékos kamatú hitelt biztosított, addig a Wekerle Plusz esetében a használt ingatlanokra már legfeljebb 5 százalékos kamat vonatkozik.
A jogosultsági feltételek szintén jelentősen átalakultak. Az Otthon Starttal ellentétben a Wekerle Pluszt kizárólag a 18 és 45 év közöttiek igényelhetik. Szigorodtak a korábbi lakástulajdonra vonatkozó szabályok is. Az Otthon Start alapvetően az igénylést megelőző tíz évet vizsgálta, az új konstrukció viszont időbeli korlátozás nélkül veszi figyelembe, hogy az igénylő rendelkezett-e legalább 50 százalékos lakástulajdonnal. Változást jelent az is, hogy házastársak vagy élettársak közös igénylésekor mindkét félnek teljesítenie kell a jogosultsági feltételeket. Fontos részlet, hogy a tulajdoni hányadokat össze kell adni. Az Otthon Start esetében a házastársaknál elegendő volt, ha a lakástulajdonra és a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó előírásoknak az egyik fél megfelelt.
Lényeges különbség, hogy a Wekerle Plusz esetében a megvásárolt ingatlan használatára több szabály is vonatkozik. Az igénylőnek 180 napon belül lakóhelyet kell létesítenie az ingatlanban, és főszabály szerint öt évig életvitelszerűen ott kell laknia. Ezen idő alatt a lakás nem adható bérbe, és az elidegenítését is korlátozza a rendelet. Mindeközben úgy tűnik, egy nyitva maradt kiskapuval a jogalkotó helyzetbe hozhatott egy bizonyos csoportot, mivel megszűnt a korábbi programban főszabályként előírt kétéves társadalombiztosítási jogviszony követelménye.
A lakástámogatásokra és a közszolgálati dolgozók otthontámogatására szánt költségvetési előirányzat a tervek szerint a 2026-os 654,4 milliárd forintról 310,2 milliárd forintra csökken, ami 52,6 százalékos visszaesést jelent.
A közfeladatot ellátó és közszolgálati dolgozók nettó egymillió forintos vissza nem térítendő otthontámogatásának eltörlésével 225 milliárd forintot takarít meg az állam, míg a Babaváró támogatásokra előirányzott összeg szintén csökkenne: a tervezet 212,2 milliárd forinttal számol, ami 22,7 százalékkal marad el a módosított 2026-os előirányzattól.
Bár az alacsony összegű nyugdíjak emelkednek, illetve az ígéretek szerint érkezik egy nyugdíjas SZÉP-kártya is, a 14. havi nyugdíj második heti részletét nem fizetik ki. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor korábbi miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszerbe történő ilyen formájú beavatkozás igazságtalan, és a rászorulóknak szociális alapon kellene kiegészítést adni, ahelyett, hogy az éveken át magas járulékokat fizetőktől vesznek el. A gazdasági reformcsomag egészével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott:
ezt régen megszorításnak nevezték.
Hozzátette azt is, hogy miközben a jövő évi költségvetés tervezete látszólag ad, valójában elvesz.
A Költségvetési Tanács számos kockázatot azonosított
A Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervezetének makrogazdasági pályája elsősorban a belső kereslet erősödésére épül. A kabinet az államháztartás GDP-arányos hiányát az idei 7,5 százalékról 4,9 százalékra kívánja mérsékelni, miközben 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol. Kármán András pénzügyminiszter a háztartások fogyasztási kiadásainak 4,7 százalékos bővülését prognosztizálja, amelyet a béremelések, a családi pótlék duplázása és az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók adóterheinek csökkentése támogathat. Előrejelzései szerint a bruttó átlagkereset 5,6 százalékkal, a kedvezményekkel számított nettó átlagkereset pedig 6,3 százalékkal növekedhet.
A beruházásoknál is fordulatot vár a kormány, és 5,7 százalékos növekedéssel kalkulál, miközben az export 4,4 százalékos emelkedésére számít. A KT azonban rámutatott, hogy a magyar gazdaság növekedését a nemzetközi bizonytalanság, az elhúzódó geopolitikai konfliktusok és a magasabb energiaárak fékezhetik. Hazánk nyitott, exportorientált gazdaságként különösen érzékeny a negatív külső hatásokra. A várakozások szempontjából szintén aggodalomra adhat okot a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn közzétett jelentése: a beruházások volumene az idei harmadik negyedévben a nyers adatok szerint 11,4 százalékkal, szezonálisan kiigazítva pedig 10,2 százalékkal csökkent éves összevetésben.
A KT külön figyelmeztetett az állami vagyon növelését szolgáló tartalékra is. A költségvetésben mindössze egymillió forinttal szereplő előirányzat felülről nyitott, vagyis az év során a tervezettnél nagyobb összeg is felhasználható.
Az államadósság a tervek szerint 2027 folyamán a GDP 77,5 százalékáról 77,2 százalékára csökkenne, ami megfelel az Alaptörvényben meghatározott adósságszabálynak. A mindössze 0,3 százalékpontos változás azonban viszonylag csekély mértékű, ezért az évközi kiadások emelkedése vagy a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény veszélyeztetheti a cél teljesülését.
A kabinet a jövő évi költségvetést 364,3 forintos éves átlagos euróárfolyammal és 314,2 forintos dollárárfolyammal tervezte meg. A magyar fizetőeszköz ugyanakkor jelenleg mindkét devizával szemben gyengébben áll: a jegybank keddi hivatalos középárfolyama alapján az euró 1,4, a dollár pedig 7,6 százalékkal kerül többe a kormány által feltételezettnél.
Kármán András mindezek ellenére csupán 295 milliárd forintnyi szabad felhasználású tartalékkal számol, ami a GDP 0,3 százalékának felel meg, miközben az ÁSZ által számszerűsített költségvetési kockázatok összege eléri a 281 milliárd forintot.
A Tisza Párt februárban bemutatott választási programja és az eddig bejelentett, illetve megszavazott intézkedések több ponton is eltérést mutatnak. Magyar Péter a kampányban az adónemek számának fokozatos csökkentése, a kedvezmények megtartása, valamint a kisvállalkozók számára kedvezőbb adózási környezet kialakítása mellett kötelezte el magát. Ezzel szemben a kata átalakítása a főállású kisadózók tételes adójának megduplázásával jár, miközben a kormány megemeli a Tisza által korábban inflációgerjesztő hatásúnak minősített kiskereskedelmi adó egyik kulcsát, visszavezeti a reklámadót és további adókötelezettségeket vezet be. Az egységes, egyszázalékos vagyonadó helyett kétkulcsos rendszert alkalmaz, az édesanyák szja-mentességének korlátozásával pedig többek adóterheit növeli. Mindezek mellett elmarad az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése is, a nyugdíjasoknak tett vállalások pedig szintén nem teljesülnek.