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Szép csendben elindították Magyarország egyik legnagyobb vízerőművét: ma reggeltől áramot termel – több mint két hónap után működnek újra a turbinái

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A nyár végén még a turbinák leállítására kényszerültek a rendkívüli szárazság miatt, most viszont már kedvezőbbek a körülmények. A vízügyi igazgatóság bejelentette, hogy ismét működésbe lépett a tiszalöki létesítmény.
Nemes Tamás
2026.11.02, 18:50
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Ismét működik a Tiszalöki Vízerőmű, amelynek áramtermelését a súlyos nyári aszály miatt kellett felfüggeszteni. A folyó vízállása mostanra elérte azt a szintet, amely mellett biztonságosan újraindulhatott a létesítmény.

Tiszalöki Vízerőmű
A nyári szárazság után ismét elegendő víz áll rendelkezésre ahhoz, hogy újra működjön a Tiszalöki Vízerőmű / Fotó: Emvizig.hu

Újraindult a Tiszalöki Vízerőmű, miután a Tisza vízállása elérte a működéshez szükséges szintet. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság közleménye szerint a Tiszalök-felső vízmércén mért vízállás meghaladta a 450 centimétert, ezért hétfő reggel ismét megkezdhette működését az erőmű.

A létesítményt a nyár végén kellett leállítani a rendkívüli aszály miatt. A folyó vízhozama és vízszintje akkor már nem biztosította a turbinák biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételeket. 

A vízhiány olyan mértékűvé vált, hogy a vízügyi szakembereknek kellett átvenniük a vízkormányzást az MVM Tiszalöki Erőműtől.

Akkor a vízkészletek megőrzése és hatékony elosztása került előtérbe. A Tiszalöki Vízlépcső felvizének csökkentésével többlet vízhozamot tudtak biztosítani a Tisza-tó, a Keleti-főcsatorna és a Körös-völgy irányába. Az intézkedés egyik fontos célja az volt, hogy a Tisza-tó vízkészletét megőrizzék, és a Keleti-főcsatorna vízellátása is megfelelő maradjon.

A mostani újraindulás azt jelenti, hogy a folyó vízállása ismét lehetővé teszi a vízerőmű energetikai feladatának ellátását. A 450 centiméteres szint átlépése fontos feltétel volt a működés visszaállításához.

A 12,9 megawatt teljesítményű Tiszalöki Vízerőmű Magyarország második legnagyobb ilyen létesítménye. Tulajdonosa az állami MVM-csoporthoz tartozó MVM Vízerőmű Kft., amely a 28 megawattos Kiskörei Vízerőművet is felügyeli. A két létesítmény az ország vízenergia-termelésének meghatározó szereplője.

A hazai vízerőművek súlya ugyanakkor korlátozott az ország teljes villamosenergia-termelésében. Magyarország beépített vízenergia-kapacitása a 2024-es adatok szerint mintegy 61 megawatt volt, ami az összes megújuló kapacitásnak mindössze 0,7 százalékát jelentette. A vízerőművek a megtermelt zöldáram körülbelül 2 százalékát adták.

A tiszalöki leállás ezért önmagában nem veszélyeztette az ország áramellátását. Az MVM korábban arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy a kiesésnek nincs hatása Magyarország ellátásbiztonságára. A mostani újraindulás elsősorban azt jelenti, hogy a korábbi vízhiányos időszak után ismét rendelkezésre állnak a termeléshez szükséges természeti feltételek.

Kiesett egy hazai erőmű, de a piacnak meg se kottyan – megint a szárazság a hibás

Közel ingerküszöb alatti a magyarországi vízenergia-termelés nagysága, de még az kis termelés is bezuhant a nagy szárazság miatt. A Tiszalöki Vízerőmű helyzetéről a tulajdonos MVM tájlékoztatta a Világgazdaságot.

 

Energiaválság

Energiaválság
2007 cikk

 

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energiahelyzet
Tiszalöki Vízerőmű
vízállás

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