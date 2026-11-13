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Veszélyes baktériumot találtak egy népszerű kisállat-tisztítószerben, súlyos fertőzést kaphatnak tőle az emberek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Veszélyes baktériummal szennyezett, háziállatok utáni takarításhoz ajánlott szag- és folteltávolító tisztítószert hívnak vissza az Európai Unióban. A termék használata súlyos fertőzéseket okozhat az embereknél, különösen a legyengült immunrendszerű felnőttek, valamint a kisgyermekek és csecsemők lehetnek veszélyben. A magyar vásárlók is érintettek lehetnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetést adott ki a tisztítószerre.
VG
2026.11.13, 10:37
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A tisztítószer visszahívása az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján indult, a veszélyes termék az EU Safety Gate nevű riasztási rendszerében is megjelent. A bejelentő tagállam jelezte, hogy a tisztítószer Magyarországon is elérhető lehetett, többek között az Amazon online piactéren és más kiskereskedőknél.

Cheerful,Child,Girl,And,Puppy,Dog,Pet,Playing,Together,At Kisállatok után ajánlott tisztítószert hívnak vissza, mert emberekre veszélyes baktériummal szennyezett (illusztráció)
Kisállatok után ajánlott tisztítószert hívnak vissza, mert emberekre veszélyes baktériummal szennyezett (illusztráció)
Fotó: MillaF /  Shutterstock

Súlyos fertőzéseket okozhat a tisztítószer, a gyerekek is veszélyben vannak

A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy az érintett gyártási tételekben Pseudomonas aeruginosa baktérium található. A kórokozó különösen veszélyes lehet, mivel a termék ajánlott felhasználási módja miatt a fogyasztók könnyen kapcsolatba kerülhetnek vele.

A szennyezett tisztítószerből származó baktérium belélegzése, illetve szembe, nyílt sebbe vagy a légutakba jutása súlyos fertőzéseket idézhet elő. A kockázat különösen nagy a legyengült immunrendszerű felnőtteknél.

A veszély nemcsak a háziállatokat tartó felnőtteket érinti. Mivel a készítményt padlón, szőnyegen és bútorokon is alkalmazhatják, a mászó kisgyermekek és a csecsemők szintén kapcsolatba kerülhetnek a kórokozóval. Az NKFH ezért a terméket nem biztonságosnak minősítette, amely nem felel meg az általános termékbiztonságról szóló európai uniós rendelet előírásainak.

Ezeket a termékeket hívják vissza

A visszahívás a Bactador márkájú, 750 milliliteres enzimes szag- és folteltávolító tisztítószert érinti. A terméket kifejezetten háziállatok utáni takarításhoz ajánlották.

A visszahívott termék adatai:

  • Márka: Bactador
  • Kiszerelés: 750 ml
  • Termék megnevezése: Geruchs- und Fleckenentferner Enzymreiniger 750 ml
  • Modellszám/típus: 250165
  • Gyártási tételszám: 4063 A és 3861 A
  • Vonalkód: 4019181501653
  • Értékesítési hely: Amazon online piactér és egyéb kiskereskedők
  • Gyártó: Ardap Care GmbH (Németország)
  • Csomagolás: 750 ml-es műanyag szórófejes flakon
  • Visszahívás oka: Pseudomonas aeruginosa baktériummal való szennyezettség

Tájékoztató kép a termékről:

Azonnal abba kell hagyni a termék használatát

Az NKFH nyomatékosan arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti azonosítókkal és gyártási tételszámokkal rendelkező tisztítószert vásároltak, haladéktalanul hagyjanak fel annak használatával.

A hatóság külön felhívja a figyelmet arra, hogy a flakon szórófejét sem szabad működtetni, a terméket pedig biztonsági okokból gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.

A gyártó és az online piactér önkéntes intézkedésként már megkezdte a termékek visszahívását a végfelhasználóktól. A készítmény termékoldalát emellett véglegesen eltávolították.

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