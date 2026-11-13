Veszélyes baktériumot találtak egy népszerű kisállat-tisztítószerben, súlyos fertőzést kaphatnak tőle az emberek

A tisztítószer visszahívása az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján indult, a veszélyes termék az EU Safety Gate nevű riasztási rendszerében is megjelent. A bejelentő tagállam jelezte, hogy a tisztítószer Magyarországon is elérhető lehetett, többek között az Amazon online piactéren és más kiskereskedőknél.

Kisállatok után ajánlott tisztítószert hívnak vissza, mert emberekre veszélyes baktériummal szennyezett (illusztráció)

Fotó: MillaF / Shutterstock

Súlyos fertőzéseket okozhat a tisztítószer, a gyerekek is veszélyben vannak

A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy az érintett gyártási tételekben Pseudomonas aeruginosa baktérium található. A kórokozó különösen veszélyes lehet, mivel a termék ajánlott felhasználási módja miatt a fogyasztók könnyen kapcsolatba kerülhetnek vele.

A szennyezett tisztítószerből származó baktérium belélegzése, illetve szembe, nyílt sebbe vagy a légutakba jutása súlyos fertőzéseket idézhet elő. A kockázat különösen nagy a legyengült immunrendszerű felnőtteknél.

A veszély nemcsak a háziállatokat tartó felnőtteket érinti. Mivel a készítményt padlón, szőnyegen és bútorokon is alkalmazhatják, a mászó kisgyermekek és a csecsemők szintén kapcsolatba kerülhetnek a kórokozóval. Az NKFH ezért a terméket nem biztonságosnak minősítette, amely nem felel meg az általános termékbiztonságról szóló európai uniós rendelet előírásainak.

Ezeket a termékeket hívják vissza

A visszahívás a Bactador márkájú, 750 milliliteres enzimes szag- és folteltávolító tisztítószert érinti. A terméket kifejezetten háziállatok utáni takarításhoz ajánlották.

A visszahívott termék adatai:

Márka: Bactador

Kiszerelés: 750 ml

Termék megnevezése: Geruchs- und Fleckenentferner Enzymreiniger 750 ml

Modellszám/típus: 250165

Gyártási tételszám: 4063 A és 3861 A

Vonalkód: 4019181501653

Értékesítési hely: Amazon online piactér és egyéb kiskereskedők

Gyártó: Ardap Care GmbH (Németország)

Csomagolás: 750 ml-es műanyag szórófejes flakon

Visszahívás oka: Pseudomonas aeruginosa baktériummal való szennyezettség

Tájékoztató kép a termékről:

Azonnal abba kell hagyni a termék használatát

Az NKFH nyomatékosan arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti azonosítókkal és gyártási tételszámokkal rendelkező tisztítószert vásároltak, haladéktalanul hagyjanak fel annak használatával.

A hatóság külön felhívja a figyelmet arra, hogy a flakon szórófejét sem szabad működtetni, a terméket pedig biztonsági okokból gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.

A gyártó és az online piactér önkéntes intézkedésként már megkezdte a termékek visszahívását a végfelhasználóktól. A készítmény termékoldalát emellett véglegesen eltávolították.