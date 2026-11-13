Veszélyes baktériumot találtak egy népszerű kisállat-tisztítószerben, súlyos fertőzést kaphatnak tőle az emberek
A tisztítószer visszahívása az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján indult, a veszélyes termék az EU Safety Gate nevű riasztási rendszerében is megjelent. A bejelentő tagállam jelezte, hogy a tisztítószer Magyarországon is elérhető lehetett, többek között az Amazon online piactéren és más kiskereskedőknél.
Súlyos fertőzéseket okozhat a tisztítószer, a gyerekek is veszélyben vannak
A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy az érintett gyártási tételekben Pseudomonas aeruginosa baktérium található. A kórokozó különösen veszélyes lehet, mivel a termék ajánlott felhasználási módja miatt a fogyasztók könnyen kapcsolatba kerülhetnek vele.
A szennyezett tisztítószerből származó baktérium belélegzése, illetve szembe, nyílt sebbe vagy a légutakba jutása súlyos fertőzéseket idézhet elő. A kockázat különösen nagy a legyengült immunrendszerű felnőtteknél.
A veszély nemcsak a háziállatokat tartó felnőtteket érinti. Mivel a készítményt padlón, szőnyegen és bútorokon is alkalmazhatják, a mászó kisgyermekek és a csecsemők szintén kapcsolatba kerülhetnek a kórokozóval. Az NKFH ezért a terméket nem biztonságosnak minősítette, amely nem felel meg az általános termékbiztonságról szóló európai uniós rendelet előírásainak.
Ezeket a termékeket hívják vissza
A visszahívás a Bactador márkájú, 750 milliliteres enzimes szag- és folteltávolító tisztítószert érinti. A terméket kifejezetten háziállatok utáni takarításhoz ajánlották.
A visszahívott termék adatai:
- Márka: Bactador
- Kiszerelés: 750 ml
- Termék megnevezése: Geruchs- und Fleckenentferner Enzymreiniger 750 ml
- Modellszám/típus: 250165
- Gyártási tételszám: 4063 A és 3861 A
- Vonalkód: 4019181501653
- Értékesítési hely: Amazon online piactér és egyéb kiskereskedők
- Gyártó: Ardap Care GmbH (Németország)
- Csomagolás: 750 ml-es műanyag szórófejes flakon
- Visszahívás oka: Pseudomonas aeruginosa baktériummal való szennyezettség
Tájékoztató kép a termékről:
Azonnal abba kell hagyni a termék használatát
Az NKFH nyomatékosan arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti azonosítókkal és gyártási tételszámokkal rendelkező tisztítószert vásároltak, haladéktalanul hagyjanak fel annak használatával.
A hatóság külön felhívja a figyelmet arra, hogy a flakon szórófejét sem szabad működtetni, a terméket pedig biztonsági okokból gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.
A gyártó és az online piactér önkéntes intézkedésként már megkezdte a termékek visszahívását a végfelhasználóktól. A készítmény termékoldalát emellett véglegesen eltávolították.