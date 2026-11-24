Sejtelmes bejelentést tett Orbán Anita: ott folytathatják, ahol Szijjártó Péterék abbahagyták, a világ legnagyobb autógyártója jött Magyarországra tárgyalni – érik egy újabb gigaberuházás?
Közel húsz év után ismét a japán gazdaság legfontosabb szereplőiből álló Keidanren-delegáció érkezett Budapestre. A 35 fős küldöttségben olyan globális vállalatok vezetői kaptak helyet, mint a Mitsubishi, a Kawasaki, a Toyota és a Hitachi – számolt be róla Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalán.
A tárcavezető kiemelte, hogy Japán már most is Magyarország egyik legfontosabb ázsiai gazdasági partnere, közel kétszáz japán vállalat működik hazánkban, mintegy harmincezer embernek biztosítva megélhetést.
Megerősítettem, hogy a japán befektetők kiszámítható és transzparens befektetési környezetre és egyenlő versenyfeltételekre számíthatnak Magyarországon
– fogalmazott Orbán Anita, hozzátéve, hogy a kormány érdekelt a gazdasági, innovációs, tudományos és technológiai együttműködés bővítésében, különösen a magas hozzáadott értékű iparágak és a kutatás-fejlesztés területén.
Magyarországra is hozná a Toyota-gyárat a Tisza-kormány?
A felsorolt vállalatok közül különösen érdekes a világ egyik legnagyobb autógyártójának, a Toyotának a jelenléte. A japán óriásvállalatnak ugyanis jelenleg sem autó-összeszerelő, sem saját alkatrészgyártó üzeme nincs Magyarországon, miközben a régióban már jelentős termelőkapacitásokkal rendelkezik:
- Csehországban személyautókat,
- Lengyelországban motorokat, hibrid sebességváltókat és hajtásláncokhoz kapcsolódó alkatrészeket
gyárt. Orbán Anita bejegyzése nem tartalmaz konkrét beruházási bejelentést, és a Toyota sem közölt egyelőre magyarországi gyárépítési tervet. A tárgyalás ugyanakkor felveti annak lehetőségét, hogy a Tisza-kormány a japán autóipari óriással is szorosabb gazdasági együttműködésre törekszik.
Mindez azért is figyelemre méltó, mert a Tisza Párt korábban visszatérően az összeszerelő üzemek országaként jellemezte Magyarországot, és bírálta a külföldi nagyvállalatok beruházásaira építő gazdaságpolitikát. Arról, hogy mennyire állja meg a helyét ez a megközelítés, már korábban is írtunk.
Szeptemberben Kapitány István gazdasági miniszter is egyértelművé tette, hogy nem szeretne több összeszerelő üzemet látni Magyarországon.
A mostani tárgyalás ugyanakkor azt mutatja, hogy az új kormány sem mond le a globális ipari nagyvállalatok megszólításáról, bár elsősorban a magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket helyezné előtérbe.
Szijjártó Péter beruházásai teremtették meg az alapokat
Az előző kormány gazdaságpolitikájának egyik meghatározó eleme volt a keleti és nyugati autóipari vállalatok magyarországi beruházásainak ösztönzése. A Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztersége alatt hazánkba érkező nagyberuházások jelentős része éppen most fordul termőre. Ahogy azt megírtuk, a debreceni BMW-gyár és a Magyarországra települő akkumulátoripari vállalatok beruházásai akár egyetlen, egymásra épülő termelési lánccá is összeállhatnak. A már kiépült autóipari infrastruktúra és beszállítói hálózat a további befektetők megszólításában is előnyt jelenthet Magyarországnak, így a japán vállalatokkal folytatott tárgyalások során is.
Szeptemberben már megkezdődött a közeledés Japánhoz
A mostani üzleti találkozónak diplomáciai előzménye is van. Mint arról korábban beszámoltunk, szeptemberben több mint öt év után ismét összeültek a visegrádi országok és Japán külügyminiszterei, amelynek margóján Orbán Anita kétoldalú tárgyalást is folytatott japán kollégájával. A magyar külügyminiszter szerint a mostani megbeszélés a kétoldalú kapcsolatok és a bizalom további megerősítését szolgálja. A konkrét gazdasági együttműködések kidolgozását és megvalósítását az illetékes szakminiszterek viszik tovább.