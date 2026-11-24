Közel húsz év után ismét a japán gazdaság legfontosabb szereplőiből álló Keidanren-delegáció érkezett Budapestre. A 35 fős küldöttségben olyan globális vállalatok vezetői kaptak helyet, mint a Mitsubishi, a Kawasaki, a Toyota és a Hitachi – számolt be róla Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalán.

Orbán Anita bejegyzése nem tartalmaz konkrét beruházási bejelentést, és a Toyota sem közölt egyelőre magyarországi gyárépítési tervet / Fotó: haryanta.p

A tárcavezető kiemelte, hogy Japán már most is Magyarország egyik legfontosabb ázsiai gazdasági partnere, közel kétszáz japán vállalat működik hazánkban, mintegy harmincezer embernek biztosítva megélhetést.

Megerősítettem, hogy a japán befektetők kiszámítható és transzparens befektetési környezetre és egyenlő versenyfeltételekre számíthatnak Magyarországon

– fogalmazott Orbán Anita, hozzátéve, hogy a kormány érdekelt a gazdasági, innovációs, tudományos és technológiai együttműködés bővítésében, különösen a magas hozzáadott értékű iparágak és a kutatás-fejlesztés területén.

Magyarországra is hozná a Toyota-gyárat a Tisza-kormány?

A felsorolt vállalatok közül különösen érdekes a világ egyik legnagyobb autógyártójának, a Toyotának a jelenléte. A japán óriásvállalatnak ugyanis jelenleg sem autó-összeszerelő, sem saját alkatrészgyártó üzeme nincs Magyarországon, miközben a régióban már jelentős termelőkapacitásokkal rendelkezik:

Csehországban személyautókat,

Lengyelországban motorokat, hibrid sebességváltókat és hajtásláncokhoz kapcsolódó alkatrészeket

gyárt. Orbán Anita bejegyzése nem tartalmaz konkrét beruházási bejelentést, és a Toyota sem közölt egyelőre magyarországi gyárépítési tervet. A tárgyalás ugyanakkor felveti annak lehetőségét, hogy a Tisza-kormány a japán autóipari óriással is szorosabb gazdasági együttműködésre törekszik.

Mindez azért is figyelemre méltó, mert a Tisza Párt korábban visszatérően az összeszerelő üzemek országaként jellemezte Magyarországot, és bírálta a külföldi nagyvállalatok beruházásaira építő gazdaságpolitikát. Arról, hogy mennyire állja meg a helyét ez a megközelítés, már korábban is írtunk.

Szeptemberben Kapitány István gazdasági miniszter is egyértelművé tette, hogy nem szeretne több összeszerelő üzemet látni Magyarországon.

A mostani tárgyalás ugyanakkor azt mutatja, hogy az új kormány sem mond le a globális ipari nagyvállalatok megszólításáról, bár elsősorban a magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket helyezné előtérbe.