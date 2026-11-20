Ismét sikertelenül próbálták eladni az egykori nagykanizsai fényforrásgyárat. A Tungsram felszámolója a becsértéknél jóval alacsonyabb áron hirdette meg az ipartelepet, de ezúttal még licitáló sem jelentkezett. Tavasszal ennél egymilliárd forinttal többet ajánlottak az ingatlanért, az adásvétel azonban akkor sem valósult meg.

A Tungsram Operations Kft. felszámolója október végén az újpesti gyárat és a hozzá tartozó ingatlanokat is meghirdette. / Fotó: Kanizsa Médiaház

Tavasszal még 3,6 milliárd forintot ajánlottak a Tungsram-gyárért

Elmaradt a nagykanizsai Tungsram-gyár november 13. és 23. közé tervezett árverése, miután a jelentkezési határidőig egyetlen licitáló sem jelentkezett. A felszámoló nettó 2,6 milliárd forintért kínálta a Kinizsi út 97. szám alatti ipartelepet, amelynek becsértékét 3,606 milliárd forintban állapították meg – számolt be róla az mfor.hu. A sikertelen értékesítésről Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere is beszámolt közösségi oldalán.

A Tungsram Operations Kft. felszámolója október végén az újpesti gyárat és a hozzá tartozó ingatlanokat is meghirdette. A 10,2 milliárd forintért kínált fővárosi ingatlanegyüttesre ugyancsak hiába vártak jelentkezőket.

Márciusban még úgy tűnt, hogy sikerül értékesíteni a nagykanizsai üzemet. Egy anonim licitáló nettó 3,6 milliárd forintos ajánlatot tett, a Zaol akkori beszámolója alapján pedig mindössze egy óra alatt gazdára talált az ipartelep. Az adásvétel végül meghiúsult.

A mostani árverésen a tavaszi ajánlatnál egymilliárd forinttal kevesebbért sem sikerült vevőt találni.

A nagykanizsai gyártelep több mint 36 hektáron terül el, az épületek nettó alapterülete meghaladja a 96 ezer négyzetmétert. A teljesen közművesített területen

ipari,

raktározási

és sportcélú

ingatlanok is találhatók, az épületek azonban felújításra szorulnak. A Tungsram évtizedeken keresztül Nagykanizsa egyik legnagyobb foglalkoztatója volt. A kormány 2019 januárjában stratégiai partnerségi megállapodást kötött a vállalattal, fejlesztéseit pedig az állami Eximbank jelentős hitellel támogatta.

A pénzügyi segítség nem tudta megakadályozni a vállalat összeomlását, miután a Tungsram 2022 áprilisában bejelentette a hagyományos fényforrásgyártás megszüntetését és 1600 dolgozó elbocsátását, közülük 700-an a nagykanizsai üzemben dolgoztak.

A legnagyobb hitelező, az Eximbank 2022 novemberében elutasította a vállalat adósságrendezési ajánlatát, ezt követően megindult a felszámolás. Az eljárás azóta is tart.

A felszámoló az újabb sikertelen értékesítés után közölte, hogy hamarosan ismét meghirdeti a nagykanizsai ingatlant. Egyelőre sem az újabb árverés időpontja, sem a kikiáltási ár nem ismert.