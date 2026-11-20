Eladó a legendás magyar gyár, de senki nem akarja megvenni: lefújták az árverést, felszívódott az egyetlen tulajdonosjelölt – nem adja fel a felszámoló
Ismét sikertelenül próbálták eladni az egykori nagykanizsai fényforrásgyárat. A Tungsram felszámolója a becsértéknél jóval alacsonyabb áron hirdette meg az ipartelepet, de ezúttal még licitáló sem jelentkezett. Tavasszal ennél egymilliárd forinttal többet ajánlottak az ingatlanért, az adásvétel azonban akkor sem valósult meg.
Tavasszal még 3,6 milliárd forintot ajánlottak a Tungsram-gyárért
Elmaradt a nagykanizsai Tungsram-gyár november 13. és 23. közé tervezett árverése, miután a jelentkezési határidőig egyetlen licitáló sem jelentkezett. A felszámoló nettó 2,6 milliárd forintért kínálta a Kinizsi út 97. szám alatti ipartelepet, amelynek becsértékét 3,606 milliárd forintban állapították meg – számolt be róla az mfor.hu. A sikertelen értékesítésről Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere is beszámolt közösségi oldalán.
A Tungsram Operations Kft. felszámolója október végén az újpesti gyárat és a hozzá tartozó ingatlanokat is meghirdette. A 10,2 milliárd forintért kínált fővárosi ingatlanegyüttesre ugyancsak hiába vártak jelentkezőket.
Márciusban még úgy tűnt, hogy sikerül értékesíteni a nagykanizsai üzemet. Egy anonim licitáló nettó 3,6 milliárd forintos ajánlatot tett, a Zaol akkori beszámolója alapján pedig mindössze egy óra alatt gazdára talált az ipartelep. Az adásvétel végül meghiúsult.
A mostani árverésen a tavaszi ajánlatnál egymilliárd forinttal kevesebbért sem sikerült vevőt találni.
A nagykanizsai gyártelep több mint 36 hektáron terül el, az épületek nettó alapterülete meghaladja a 96 ezer négyzetmétert. A teljesen közművesített területen
- ipari,
- raktározási
- és sportcélú
ingatlanok is találhatók, az épületek azonban felújításra szorulnak. A Tungsram évtizedeken keresztül Nagykanizsa egyik legnagyobb foglalkoztatója volt. A kormány 2019 januárjában stratégiai partnerségi megállapodást kötött a vállalattal, fejlesztéseit pedig az állami Eximbank jelentős hitellel támogatta.
A pénzügyi segítség nem tudta megakadályozni a vállalat összeomlását, miután a Tungsram 2022 áprilisában bejelentette a hagyományos fényforrásgyártás megszüntetését és 1600 dolgozó elbocsátását, közülük 700-an a nagykanizsai üzemben dolgoztak.
A legnagyobb hitelező, az Eximbank 2022 novemberében elutasította a vállalat adósságrendezési ajánlatát, ezt követően megindult a felszámolás. Az eljárás azóta is tart.
A felszámoló az újabb sikertelen értékesítés után közölte, hogy hamarosan ismét meghirdeti a nagykanizsai ingatlant. Egyelőre sem az újabb árverés időpontja, sem a kikiáltási ár nem ismert.
A város számára a gyártelep későbbi hasznosítása is fontos kérdés. Az egykori Tungsram-üzem több mint 36 hektáros területe továbbra is kihasználatlan, és egyelőre nincs olyan befektető, amely új gazdasági tevékenységet indítana az ingatlanon.