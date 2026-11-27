Ezt tette az erős forint, a magyar szállásadók megfizették az árát, nem jönnek a külföldiek
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint 2026 októberében 1,6 millió vendég érkezett a magyarországi turisztikai szálláshelyekre, akik összesen 3,8 millió vendégéjszakát töltöttek el. A vendégek száma 2,7 százalékkal maradt el az előző év azonos hónapjában mérttől, miközben az eltöltött vendégéjszakák száma nem változott. A szezonálisan kiigazított adatok még kedvezőtlenebb képet mutatnak: ezek alapján a vendégek száma 3,2, a vendégéjszakáké pedig 1,9 százalékkal csökkent egy év alatt. A visszaesés elsősorban a külföldi turisták elmaradásával magyarázható.
Októberben 790 ezer külföldi vendéget regisztráltak a hazai szálláshelyeken, ami 5,7 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest. Az általuk eltöltött vendégéjszakák száma ugyanakkor mindössze 0,1 százalékkal mérséklődött, összesen 2 millióra.
A belföldi turizmus valamivel kedvezőbb képet mutatott: 829 ezer magyar vendég szállt meg a hazai turisztikai szálláshelyeken, 0,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az általuk eltöltött közel 1,8 millió vendégéjszaka száma nem változott.
Budapest és a Balaton sem vonzotta úgy a belföldi turistákat
A külföldi vendégforgalom visszaesése a legfontosabb turisztikai célpontokat is érintette. Budapesten 7,4 százalékkal kevesebb külföldi vendéget regisztráltak, mint 2025 októberében, a Balatonnál pedig 5,7 százalékos volt a csökkenés.
A belföldi turisták körében szintén gyengébben teljesített a két kiemelt úti cél:
Budapesten 1,4, a Balatonnál 3,2 százalékkal csökkent a magyar vendégek száma.
A külföldi vendégforgalom regionális alakulása meglehetősen vegyes képet mutatott. Gyulán és térségében 10 százalékkal nőtt a külföldi látogatók száma, ezzel szemben Szegeden és környékén 7,9 százalékos visszaesést mért a KSH.
A belföldi turizmusban Győr–Pannonhalma térsége produkálta a legnagyobb növekedést, 6,7 százalékkal. A legnagyobb visszaesést a Sopron–Fertő térség szenvedte el, ahol 3,7 százalékkal kevesebb magyar vendég fordult meg.
A szállodák jobban teljesítettek, a magánszálláshelyek forgalma bezuhant
A szálláshelytípusok között jelentős különbségek mutatkoztak. Miközben a vendégek 74 százaléka kereskedelmi szálláshelyeken szállt meg, az ide érkezők száma 3,2 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest.
Ezzel szemben a magán- és egyéb szálláshelyeken 16 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak.
A külföldi vendégek körében különösen nagy volt a visszaesés: ebben a szálláskategóriában 28 százalékkal csökkent a számuk.
A kereskedelmi szálláshelyeken belül a szállodák teljesítettek jobban:
- a belföldi vendégek 81 százalékát fogadó hotelekben 3,2 százalékkal nőtt a magyar látogatók száma, míg
- a külföldi vendégek 85 százalékát elszállásoló szállodákban 2,7 százalékos bővülést mértek.
Októberben összesen 24 273 turisztikai szálláshely fogadott vendégeket Magyarországon. Ezek közül 2502 kereskedelmi, illetve 21 771 magán- és egyéb szálláshely volt. A kereskedelmi szálláshelyek közül 986 szálloda és 1015 panzió működött a hónap egy részében vagy egészében.
Nőttek a szálláshelyek bevételei, a SZÉP-kártyások is többet költöttek
A vendégforgalom csökkenése ellenére a turisztikai szálláshelyek bevétele jelentősen emelkedett. Az ágazat októberben összesen 113,4 milliárd forint bruttó árbevételt ért el, ami folyó áron 8,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
A Széchenyi-pihenőkártya használata is növekedett: a kártyatulajdonosok közel 3,3 milliárd forintot költöttek a turisztikai szálláshelyeken, ami 5,3 százalékos emelkedés 2025 októberéhez képest.
A január és október közötti időszak egészét vizsgálva szintén csökkenés látható a vendégforgalomban. A turisztikai szálláshelyeken összesen 16,6 millió vendéget regisztráltak, 1,3 százalékkal kevesebbet, mint 2025 első tíz hónapjában.
A belföldi vendégek száma 0,6 százalékkal, közel 8,6 millióra emelkedett, a külföldi vendégeké viszont 3,3 százalékkal, csaknem 8,1 millióra csökkent.
A számok alapján a magyar turizmus idei teljesítményét egyre inkább a külföldi vendégforgalom gyengélkedése húzza vissza. Bár a belföldi kereslet valamelyest erősödött, ez egyelőre nem volt elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a külföldi látogatók számának csökkenését.
Átfogó változtatásokat készít elő a Magyar Turisztikai Ügynökség a magyar turizmus fejlesztése érdekében: megújulhat a támogatási rendszer, átalakulhat az ágazat irányítása, és több jelenlegi szabályozást is felülvizsgálhatnak. A következő évtizedre szóló stratégia már körvonalazódik, de a végleges döntések előtt még szakmai és kormányzati egyeztetések következnek. Magyarország új arcát mutatná meg a 2027-es belgrádi világkiállításon is, ahová több millió látogatót várnak, és amely új lehetőséget kínál a magyar turizmus nemzetközi népszerűsítésére – cikkünket itt találja.