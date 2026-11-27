A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint 2026 októberében 1,6 millió vendég érkezett a magyarországi turisztikai szálláshelyekre, akik összesen 3,8 millió vendégéjszakát töltöttek el. A vendégek száma 2,7 százalékkal maradt el az előző év azonos hónapjában mérttől, miközben az eltöltött vendégéjszakák száma nem változott. A szezonálisan kiigazított adatok még kedvezőtlenebb képet mutatnak: ezek alapján a vendégek száma 3,2, a vendégéjszakáké pedig 1,9 százalékkal csökkent egy év alatt. A visszaesés elsősorban a külföldi turisták elmaradásával magyarázható.

A korábbiakhoz képest október csökkent a Magyarországra látogató külföldi turisták száma (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Októberben 790 ezer külföldi vendéget regisztráltak a hazai szálláshelyeken, ami 5,7 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest. Az általuk eltöltött vendégéjszakák száma ugyanakkor mindössze 0,1 százalékkal mérséklődött, összesen 2 millióra.

A belföldi turizmus valamivel kedvezőbb képet mutatott: 829 ezer magyar vendég szállt meg a hazai turisztikai szálláshelyeken, 0,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az általuk eltöltött közel 1,8 millió vendégéjszaka száma nem változott.

Budapest és a Balaton sem vonzotta úgy a belföldi turistákat

A külföldi vendégforgalom visszaesése a legfontosabb turisztikai célpontokat is érintette. Budapesten 7,4 százalékkal kevesebb külföldi vendéget regisztráltak, mint 2025 októberében, a Balatonnál pedig 5,7 százalékos volt a csökkenés.

A belföldi turisták körében szintén gyengébben teljesített a két kiemelt úti cél:

Budapesten 1,4, a Balatonnál 3,2 százalékkal csökkent a magyar vendégek száma.

A külföldi vendégforgalom regionális alakulása meglehetősen vegyes képet mutatott. Gyulán és térségében 10 százalékkal nőtt a külföldi látogatók száma, ezzel szemben Szegeden és környékén 7,9 százalékos visszaesést mért a KSH.

A belföldi turizmusban Győr–Pannonhalma térsége produkálta a legnagyobb növekedést, 6,7 százalékkal. A legnagyobb visszaesést a Sopron–Fertő térség szenvedte el, ahol 3,7 százalékkal kevesebb magyar vendég fordult meg.

A szállodák jobban teljesítettek, a magánszálláshelyek forgalma bezuhant

A szálláshelytípusok között jelentős különbségek mutatkoztak. Miközben a vendégek 74 százaléka kereskedelmi szálláshelyeken szállt meg, az ide érkezők száma 3,2 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest.