Nem pusztán a vendégszám növelésére, hanem a magyar turizmus jövedelmezőségének javítására, a vállalkozások versenyképességének erősítésére és a turizmusból származó gazdasági előnyök szélesebb körű hasznosítására helyezné a hangsúlyt a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). Csendes Olivér, a szervezet vezérigazgatója szerdán, egy budapesti sajtóbeszélgetésen ismertette a 2036-ig szóló új ágazati stratégia főbb irányait. Hangsúlyozta, hogy egyelőre munkaverzióról van szó, amelyet még sem a szakmai szereplőkkel, sem a kormányzaton belül nem véglegesítettek.

A főváros a hazai turizmus egyik hajtóereje, de a vidék sem másodrendű / Fotó: Igor Plakushchenko

A turizmus jelentősége a magyar gazdaságban továbbra is meghatározó. Az MTÜ vezetője által ismertetett, tovagyűrűző hatásokat is figyelembe vevő adatok szerint az ágazat a GDP 10,2 százalékához járul hozzá, és mintegy 440 ezer embernek biztosít munkát. A szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban 72 ezer vállalkozás működik, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt pedig ennél is jóval szélesebb vállalkozói körről beszélhetünk. Csendes Olivér arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi turizmus szolgáltatásexportként jelenik meg a magyar gazdaságban, és 4,4 milliárd eurós többlettel járult hozzá a folyó fizetési mérleghez.

Nem elég több turistát Magyarországra csábítani

Az új stratégia egyik legfontosabb szemléletváltása, hogy a jövőben nem kizárólag az érkező vendégek és a vendégéjszakák számával mérnék a turizmus sikerességét. A Magyar Turisztikai Ügynökség azt is vizsgálná, hogy a látogatók mennyit költenek, milyen gazdasági értéket teremtenek a vállalkozások, mennyire hatékonyan működnek a szolgáltatók, illetve hogyan oszlik el a turistaforgalom az ország különböző térségei és az évszakok között. Csendes Olivér felhívta a figyelmet: Magyarország több nemzetközi összehasonlításban is elmarad a versenytársaktól, különösen a vendégek költési hajlandóságában és a turisztikai vállalkozások termelékenységében.

A cél ezért az, hogy a magyar turizmus ne csak nagyobb, hanem jövedelmezőbb is legyen.

Ennek megfelelően az új stratégia öt további szempontot rendelne a GDP-hozzájárulás mellé. A vállalkozások értékteremtési hatékonysága, a vendégek reálköltése és a turizmus időbeli, valamint térségi kiegyensúlyozottsága mellett a lakosság elégedettségét és a fenntarthatóságot is mérnék. A tervek szerint külön lakossági elégedettségi index készülne, amely azt vizsgálná, hogyan ítélik meg az emberek a turizmus jelenlétét a lakóhelyükön. A környezeti hatások értékelésénél pedig a vendégéjszakákhoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátás is megjelenne a mutatók között.