Teljesen átalakulhat a magyar turizmus: új támogatási rendszer, szigorúbb ellenőrzés és milliárdos fejlesztések jöhetnek – „Minden közforintnak értéket kell teremtenie”
Nem pusztán a vendégszám növelésére, hanem a magyar turizmus jövedelmezőségének javítására, a vállalkozások versenyképességének erősítésére és a turizmusból származó gazdasági előnyök szélesebb körű hasznosítására helyezné a hangsúlyt a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). Csendes Olivér, a szervezet vezérigazgatója szerdán, egy budapesti sajtóbeszélgetésen ismertette a 2036-ig szóló új ágazati stratégia főbb irányait. Hangsúlyozta, hogy egyelőre munkaverzióról van szó, amelyet még sem a szakmai szereplőkkel, sem a kormányzaton belül nem véglegesítettek.
A turizmus jelentősége a magyar gazdaságban továbbra is meghatározó. Az MTÜ vezetője által ismertetett, tovagyűrűző hatásokat is figyelembe vevő adatok szerint az ágazat a GDP 10,2 százalékához járul hozzá, és mintegy 440 ezer embernek biztosít munkát. A szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban 72 ezer vállalkozás működik, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt pedig ennél is jóval szélesebb vállalkozói körről beszélhetünk. Csendes Olivér arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi turizmus szolgáltatásexportként jelenik meg a magyar gazdaságban, és 4,4 milliárd eurós többlettel járult hozzá a folyó fizetési mérleghez.
Nem elég több turistát Magyarországra csábítani
Az új stratégia egyik legfontosabb szemléletváltása, hogy a jövőben nem kizárólag az érkező vendégek és a vendégéjszakák számával mérnék a turizmus sikerességét. A Magyar Turisztikai Ügynökség azt is vizsgálná, hogy a látogatók mennyit költenek, milyen gazdasági értéket teremtenek a vállalkozások, mennyire hatékonyan működnek a szolgáltatók, illetve hogyan oszlik el a turistaforgalom az ország különböző térségei és az évszakok között. Csendes Olivér felhívta a figyelmet: Magyarország több nemzetközi összehasonlításban is elmarad a versenytársaktól, különösen a vendégek költési hajlandóságában és a turisztikai vállalkozások termelékenységében.
A cél ezért az, hogy a magyar turizmus ne csak nagyobb, hanem jövedelmezőbb is legyen.
Ennek megfelelően az új stratégia öt további szempontot rendelne a GDP-hozzájárulás mellé. A vállalkozások értékteremtési hatékonysága, a vendégek reálköltése és a turizmus időbeli, valamint térségi kiegyensúlyozottsága mellett a lakosság elégedettségét és a fenntarthatóságot is mérnék. A tervek szerint külön lakossági elégedettségi index készülne, amely azt vizsgálná, hogyan ítélik meg az emberek a turizmus jelenlétét a lakóhelyükön. A környezeti hatások értékelésénél pedig a vendégéjszakákhoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátás is megjelenne a mutatók között.
Átalakulhat a turizmus irányítása
Az egyik legjelentősebb változás az ágazat szervezeti működését érintheti. Csendes Olivér szerint az elmúlt években erősen központosított turizmusirányítási rendszer alakult ki Magyarországon, miközben hiányzik az a megfelelő kapcsolatrendszer, amely folyamatos együttműködést biztosítana
- az állami szereplők,
- a vállalkozások
- és az önkormányzatok
között. Ezen új desztinációmenedzsment-szervezetek kialakításával változtatnának. A cél nem az, hogy ezeket közvetlenül az állam hozza létre, hanem hogy a helyi vállalkozások és az önkormányzatok szerveződjenek együttműködésbe. Ehhez azonban jelenleg sok esetben hiányoznak
- a szükséges eszközök
- és pénzügyi források.
Az MTÜ ezért a következő két-három évben olyan rendszer kialakítását segítené, amely lehetővé teszi az erősebb térségi együttműködést, a közös turisztikai termékfejlesztést és a helyi kínálat összehangolását. A várakozások szerint mindez hosszabb tartózkodási időt és magasabb vendégköltést eredményezhet.
Új támogatási rendszer jöhet, a magántőkére is számítanak
A finanszírozás átalakítása szintén központi szerepet kap az új stratégiában. Az MTÜ vezetője úgy véli, az ágazat egyik legsúlyosabb problémája, hogy a meglévő infrastruktúra amortizációja jelenleg meghaladja az új tőkebevonás mértékét. Ez hosszabb távon a szolgáltatások színvonalát és a vállalkozások versenyképességét is veszélyeztetheti. A megoldást egy olyan finanszírozási rendszerben keresik, amely az állami támogatásokat a pénzügyi vállalkozások által kínált konstrukciókkal kapcsolja össze, miközben a magántőke bevonását is ösztönzi.
A tervezett programokban különösen a kis- és középvállalkozások kapnának hangsúlyos szerepet.
Az MTÜ a Kisfaludy támogatási rendszer megújítását is előkészíti, amely új elnevezéssel és új működési elvekkel folytatódhat. A finanszírozás súlyát mutatja, hogy a 2027-es költségvetési törvényjavaslatban 89 milliárd forint szerepel turisztikai fejlesztési feladatokra. Ebből 55,4 milliárd forint működési, 33,6 milliárd forint pedig felhalmozási célú előirányzat. A teljes összeg ugyanakkor nem tekinthető automatikusan új pályázati keretnek.
A szálláshely-minősítést és az adminisztrációt is felülvizsgálhatják
Az ágazat megújítása a szabályozást is érintheti emelte ki Csendes Olivér, hozzátéve: a szakmai egyeztetéseken több olyan előírásra hívták fel a figyelmet, amely elavulttá vált, felesleges adminisztrációt okoz, vagy már nem teljesíti eredeti célját.
A felülvizsgálandó területek között szerepel a szálláshely-minősítési rendszer is.
Magyarországon kötelező a szálláshelyek minősítése, amit az MTÜ vezetője alapvetően hasznosnak tart a szolgáltatások minősége és a fogyasztóvédelem szempontjából. Ugyanakkor szerinte időről időre érdemes áttekinteni, milyen szempontok alapján történik a minősítés, és szükség van-e változtatásokra. Külön figyelmet kapna az üzleti turizmus is.
A konferenciákért, kongresszusokért és nemzetközi rendezvényekért folyó versenyben Budapestnek más európai nagyvárosokkal kell megküzdenie
– hangsúlyozta. A versenyképesség javítása érdekében az MTÜ költségoldali, adózási, infrastrukturális és értékesítési intézkedéseket is vizsgál. Budapest egyébként önálló beavatkozási területként szerepel az új stratégiában, tekintettel arra, hogy a főváros Magyarország egyik legerősebb nemzetközi turisztikai márkája és az ország legfontosabb belépési pontja.
Új országmárka is készül
A következő években Magyarország nemzetközi turisztikai megjelenése is átalakulhat. Az MTÜ átfogó országmárka kialakításán dolgozik, amelynek kidolgozásába a turizmus mellett a kulturális élet, a sport és a diplomácia képviselőit is bevonnák. A cél, hogy Magyarország sokszínű kínálata egységesebb, könnyebben felismerhető formában jelenjen meg a nemzetközi és a belföldi utazók előtt. Emellett kiemelt szerepet kap
- a digitalizáció,
- a mesterséges intelligencia alkalmazása,
- a turisztikai mobilitás fejlesztése,
- valamint a munkaerőhiány kezelése
- és a turisztikai képzés
megújítása. A stratégia kidolgozásába eddig több mint négyezer szolgáltatót és 82 szakmai szervezetet vontak be. A szakmai egyeztetések során több száz javaslat érkezett, és 14 workshopot is tartottak. Az MTÜ jelenleg 13 beavatkozási területtel és 32 intézkedéssel dolgozik. Ezek részleteit a következő időszakban egyeztetik a szakmai szereplőkkel, majd meghatározzák a megvalósítás sorrendjét és forrásigényét. Csendes Olivér külön hangsúlyozta, hogy az új rendszer működésének alapelvei között az együttműködés mellett
az átláthatóságnak és az elszámoltathatóságnak is meghatározó szerepet szánnak, hiszen az ágazat fejlesztése közpénzek felhasználásával is jár.
A végleges stratégia ugyan még nem készült el, az MTÜ azonban nem kíván éveket várni az intézkedések megkezdésével. A cél egy olyan rugalmas keretrendszer kialakítása, amely a következő évtizedben a gazdasági és piaci változásokhoz is alkalmazkodni tud.
Teljesen új alapokra helyezik a turisztikai támogatásokat
A Kisfaludy Turisztikai Támogató Zrt. a jövőben nem egyszerű támogatáselosztóként, hanem a fejlesztések eredményességét folyamatosan nyomon követő portfóliógazdaként működne – ismertette Róna Andrea, a társaság vezérigazgatója. A cél, hogy minden felhasznált közforint mérhető gazdasági értéket teremtsen, és a támogatási döntések előre meghatározott, nyilvános szabályok alapján szülessenek meg.
Az új rendszerben a pályázatok jogosultsági és értékelési szempontjai is nyilvánosak lennének, a döntéseket dokumentálnák, és ellenőriznék a kedvezményezettek tényleges tulajdonosait, valamint a beszállítókat. Összeférhetetlenségi szabályokat is alkalmaznának. A társaság évente nyilvános hatásjelentésben számolna be a támogatások eredményeiről. Az első ilyen beszámoló várhatóan 2028-ban készülne el a 2027-es tevékenységről.
A támogatás mellé hitel is járhat
A finanszírozásban jelentős változás jöhet: a vissza nem térítendő támogatásokat kedvezményes hitelekkel és magántőkével kombinálnák. Róna Andrea kiemelte: az ágazati felmérésekből kiderült, hogy
a turisztikai vállalkozások jelentős része tőkehiánnyal küzd.
A megkérdezettek mintegy 60 százaléka a tervezett beruházás értékének 25 százalékát sem tudná saját forrásból előteremteni.
Az egyik vizsgált finanszírozási modellben a beruházási források 25 százalékát támogatás, 75 százalékát pedig hitel biztosítaná. Ez azt jelentené, hogy minden támogatási forint mellé további három forint finanszírozás társulhatna. A vezérigazgató példája szerint 10 milliárd forint támogatás így akár 40 milliárd forintnyi beruházást is megmozgathatna. Egy másik tervezett konstrukcióban a hitel egy része, megfelelő teljesítmény és előre meghatározott vállalások teljesítése esetén, vissza nem térítendő támogatássá alakulhatna. Ennek részletes szabályain még dolgoznak.
Négy szinten érkezhetnek a fejlesztési források
Az új támogatási rendszer négy szintből állna. Az első két kategória elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozásokat célozná, amelyeknél a fejlesztések elindítását és a jövedelmezőség javítását támogatnák.
Az idei 5+5-ös konstrukcióhoz képest nagyobb összegű beruházások finanszírozására is lehetőség nyílhatna.
A harmadik szintre a nagyobb stratégiai fejlesztések kerülnének, amelyeknél már saját forrást is elvárnának. A negyedik kategória pedig olyan kiemelt, ágazati jelentőségű beruházásokat foglalna magában, amelyek új turisztikai keresletet teremthetnek. Ilyenek lehetnek például a kongresszusi turizmust erősítő fejlesztések és a nagy látogatóvonzó attrakciók.
Róna Andrea hangsúlyozta, hogy az egyedi támogatási döntések sem tűnnének el, de ezeknél is egységes értékelési rendszer működne. A projekteket előre meghatározott mutatók alapján vizsgálnák, és befektetési bizottság döntene a támogatásokról. A Kisfaludy-rendszer megújítása új névvel is együtt járhat, erről azonban a szakmai egyeztetések lezárása után adnak tájékoztatást.
Belgrádban mutatkozhat be Magyarország új turisztikai arculata
A magyar turizmus nemzetközi népszerűsítésében a 2027-es belgrádi világkiállítás is fontos szerepet kaphat. Tóth Andrea, az EXPO 2027 Kiállítás Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a sajtóháttér-beszélgetésen ismertette a magyar részvétel előkészületeit. A szerb fővárosban 2027. május 15. és augusztus 15. között rendezik meg a szakosított világkiállítást, amelyre a szervezők 4,1 millió látogatót várnak. A rendezvény a nagy, ötévente megtartott világkiállításoktól eltérően kisebb léptékű, tematikus esemény lesz.
A várható közönség összetétele különösen kedvező lehet Magyarország számára – hangsúlyozta Tóth Andrea. Az előzetes becslések alapján a látogatók mintegy 70–75 százaléka Európából érkezhet, így a magyar bemutatkozás elsősorban a közeli turisztikai küldőpiacokon erősítheti az ország ismertségét. Az ügyvezető jelezte, hogy Magyarország a korábbi világkiállítási szereplésektől eltérő koncepcióval készül, és az ország új arcát szeretné megmutatni a nemzetközi közönségnek. A magyar részvétel előkészületeit a sajtó számára is bemutatnák: a tervek szerint a világkiállítás megnyitása előtt, akár már áprilisban sajtóutat szervezhetnek Belgrádba.