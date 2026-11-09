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Ügynökakták: elmaradt a nemzetbiztonsági bizottsági ülés – de kiderült, mi volt a hiba pontos oka, ami 164 embernek okozott súlyos pillanatokat

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Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körüli botrány nem csitul, számos közéleti személyiség kritizálta az akták elkapkodott megnyitását. A komoly felháborodást kiváltó ügy miatt reggelre összehívták a nemzetbiztonsági bizottságot, a Tisza azonban előre jelezte távolmaradását, a miniszterelnök egyenesen bohóckodásnak nevezte. Délután a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik az Országgyűlés munkája.
Lengyel Gabriella
2026.11.09, 09:38
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Apáti István, a nemzetbiztonsági bizottság mi hazánkos elnöke hétfő reggel nyolc órára hívta össze a testület nyílt ülését, hogy tisztázzák az ügynökakták közzétételével kapcsolatos aggályokat. A bizottság az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vezetőitől vár tájékoztatást – írta a Magyar Nemzet. Magyar Péter „nemzetbiztonsági bohóckodásnak” nevezte a kezdeményezést, és bejelentette, hogy pártja nem vesz részt az ülésen. Az ülés végül el is maradt.

ügynökakták, Magyar Péter, Orbán Anita
                                     Hétfő délután várhatóan megszólal Magyar Péter az ügynökakták körüli súlyos hibákról/Fotó: AFP

Az ügy előzménye, hogy a november 4-én elindított Nyitott Akták adatbázisában megfigyelt személyeket is hálózati személyként tüntettek fel. A hibás közzététel 164 embert érintett, köztük Lezsák Sándort. A levéltár informatikai hibával magyarázta a történteket, a kormányfő pedig bocsánatot kért az Országgyűlés korábbi alelnökétől. Apáti szerint a megfigyeltek együttműködőként való feltüntetése súlyos felelősségi kérdés.

Határozatképtelenség miatt elmaradt a nemzetbiztonsági bizottság ügynökakták ügyében összehívott hétfői ülése – írta a Telex. A Tisza képviselői távol maradtak, csak Apáti István elnök és két fideszes tag jelent meg. Az ÁBTL vezetői és Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke viszont elmentek, és sajtónyilvános beszélgetésen válaszoltak a kérdésekre. Cseh Gergő Bendegúz levéltári főigazgató szerint a hibát az október 3-án megkapott mágnesszalagok adatainak feldolgozása okozta. Lezsák Sándor tévesen feltüntetett adatait a probléma felismerése után azonnal eltávolították. A jelenlévők a közzétételt sürgető esetleges kormányzati nyomásról is kérdezték a levéltár vezetőit.

A hétfői ülésen elenzéki képviselők feltettek kérdéseket Cseh Gergő Bendegúznak, aki elmondta: egy személyre vonatkozóan minden adat egyetlen excel-cellában volt összezsúfolva. Hozzátette: csak a mágnesszalagok esetében adódott probléma. Arról is beszámolt, hogy eredetileg úgy volt, hogy strukturáltan kapják meg az adatokat, de ezek végül ömlesztve érkeztek október 5-én az Alkotmányvédelmi Hivataltól (AH). Mint kiderült, elrejtettek ebben egy kódot, amit az állambiztonság használt, ez alapján lehetett megkülönböztetni a megfigyelteket és a megfigyelőket. Ezt a kódot nem ismerték fel, ez okozta azt,  hogy 164 esetben hiba történt.

Ahogy korábban a Világgazdaság is megírta, azt mondta pénteken, felajánlja lemondását Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Ezt hétfőn megismételte. Pénteken úgy fogalmazott: Azt gondolom, hogy a kollégáim nagyszerű munkát végeztek, és ezt megint szeretném hangsúlyozni. Ha hiba történt, azért mindig az első számú vezetőnek kell vállalni a felelősséget."

A hétvégén kormánypárti szereplők nem kommentálták a botrányt, más témákkal igyekezett tematizálni a nyilvánosságot a miniszterelnök. A sokkoló krakkói tragédia a magyar társadalmat is mélyen megérintette.

Kérdés, téma lesz-e az ügynökakták botránya

A plenáris ülés délután egy órakor kezdődik a magyar jelnyelv napjáról szóló megemlékezéssel. Az elfogadott napirend szerint ezt Magyar Péter napirend előtti felszólalása követi. Beszédének témáját a program nem részletezi. A miniszterelnöki felszólalásra a frakcióvezetők reagálhatnak a szokásos módon.  A tervek szerint délután három órától kérdések, fél öttől pedig az azonnali kérdések és válaszok órája következik. A várhatóan fél hatig tartó program időpontjai a napirend előtti vita hosszától függően módosulhatnak. Tekintettel az ügynökakták körüli botrányra, heves vita várható. 

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