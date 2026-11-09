Ügynökakták: elmaradt a nemzetbiztonsági bizottsági ülés – de kiderült, mi volt a hiba pontos oka, ami 164 embernek okozott súlyos pillanatokat

Apáti István, a nemzetbiztonsági bizottság mi hazánkos elnöke hétfő reggel nyolc órára hívta össze a testület nyílt ülését, hogy tisztázzák az ügynökakták közzétételével kapcsolatos aggályokat. A bizottság az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vezetőitől vár tájékoztatást – írta a Magyar Nemzet. Magyar Péter „nemzetbiztonsági bohóckodásnak” nevezte a kezdeményezést, és bejelentette, hogy pártja nem vesz részt az ülésen. Az ülés végül el is maradt.

Hétfő délután várhatóan megszólal Magyar Péter az ügynökakták körüli súlyos hibákról/Fotó: AFP

Az ügy előzménye, hogy a november 4-én elindított Nyitott Akták adatbázisában megfigyelt személyeket is hálózati személyként tüntettek fel. A hibás közzététel 164 embert érintett, köztük Lezsák Sándort. A levéltár informatikai hibával magyarázta a történteket, a kormányfő pedig bocsánatot kért az Országgyűlés korábbi alelnökétől. Apáti szerint a megfigyeltek együttműködőként való feltüntetése súlyos felelősségi kérdés.

Határozatképtelenség miatt elmaradt a nemzetbiztonsági bizottság ügynökakták ügyében összehívott hétfői ülése – írta a Telex. A Tisza képviselői távol maradtak, csak Apáti István elnök és két fideszes tag jelent meg. Az ÁBTL vezetői és Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke viszont elmentek, és sajtónyilvános beszélgetésen válaszoltak a kérdésekre. Cseh Gergő Bendegúz levéltári főigazgató szerint a hibát az október 3-án megkapott mágnesszalagok adatainak feldolgozása okozta. Lezsák Sándor tévesen feltüntetett adatait a probléma felismerése után azonnal eltávolították. A jelenlévők a közzétételt sürgető esetleges kormányzati nyomásról is kérdezték a levéltár vezetőit.

A hétfői ülésen elenzéki képviselők feltettek kérdéseket Cseh Gergő Bendegúznak, aki elmondta: egy személyre vonatkozóan minden adat egyetlen excel-cellában volt összezsúfolva. Hozzátette: csak a mágnesszalagok esetében adódott probléma. Arról is beszámolt, hogy eredetileg úgy volt, hogy strukturáltan kapják meg az adatokat, de ezek végül ömlesztve érkeztek október 5-én az Alkotmányvédelmi Hivataltól (AH). Mint kiderült, elrejtettek ebben egy kódot, amit az állambiztonság használt, ez alapján lehetett megkülönböztetni a megfigyelteket és a megfigyelőket. Ezt a kódot nem ismerték fel, ez okozta azt, hogy 164 esetben hiba történt.