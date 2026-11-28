„Szomszédos országként logisztikai szempontból teljesen természetes megoldás Magyarország részvétele Ukrajna újjáépítésében, és a magyar cégek erre készen állnak, de először a békére kell koncentrálni” – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök néhány napja Beregszászon, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatóján. A nyilatkozat alapján a magyar vállalatoknak a háború lezárása után komoly lehetőségeik nyílhatnak a szomszédos országban, melyek közlése szerint akár tíz-tizenöt évre is munkát adhatnak az ősz kezdetekor sem a legjobb formáját mutató építőiparban működő vállalatoknak. A kijelentést legalább két szempontból érdemes vizsgálni: egyrész abból, hogy valóban „ugrásra készen” állnak-e magyar cégek, és ezzel összefüggésben a béke mint előfeltétel szempontjából.

Egy építőmunkás helyreállítási munkálatokat végez egy magas lakóépületen az ukrajnai Zaporizzsjában, a Shkilna utcában 2026. október 30-án. Az épület egy 2026 februárjában végrehajtott orosz dróntámadásban rongálódott meg. Magyar cégek is bekapcsolódhatnak az ukrajnai újjáépítésbe.

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Európai szintű építőipari vállalkozás lehet Ukrajna újjáépítése

Ukrajna újjáépítése az európai építőipar egyik legnagyobb hosszú távú beruházási programjává válhat. A feladat messze túlmutat az utak, hidak és lakóépületek helyreállításán. Az energetikai létesítmények mellett az ipari kapacitásokat, a logisztikai infrastruktúrát és a teljes gazdasági környezetet is újjá kell szervezni. A munkából a nemzetközi vállalatok mellett a közép-európai, köztük a magyar cégek is kivehetik a részüket.

A Világbank, az Európai Bizottság, az ENSZ és az ukrán kormány 2026. február 23-án tette közzé az ország háborús kárainak és helyreállítási szükségleteinek ötödik közös felmérését, az RDNA5-öt. A jelentés a 2022 februárja és 2025 decembere közötti, 46 hónapos időszakot vizsgálta.

A következtetés szerint Ukrajna újjáépítése és gazdasági helyreállítása a következő tíz évben 587,7 milliárd dollárba kerülhet.

Ez a 2025. december 31-i árfolyamon számolva meghaladja az 500 milliárd eurót.

A közvetlen fizikai károk értéke 195,1 milliárd dollárra emelkedett, a termeléskiesés, a kereskedelmi zavarok és a közszolgáltatások leállása miatti veszteség 666,7 milliárd dollárra nőtt. A legsúlyosabban

a lakóingatlanok,

a közlekedési infrastruktúra, és

az energetikai létesítmények sérültek.

Az ukrán lakásállomány 14 százaléka károsodott vagy semmisült meg, ami több mint hárommillió háztartást érint.