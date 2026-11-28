Több százmilliárd eurós költsége lesz Ukrajna újjáépítésének: a magyar cégek is készülnek, már most megindulhat a verseny
„Szomszédos országként logisztikai szempontból teljesen természetes megoldás Magyarország részvétele Ukrajna újjáépítésében, és a magyar cégek erre készen állnak, de először a békére kell koncentrálni” – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök néhány napja Beregszászon, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatóján. A nyilatkozat alapján a magyar vállalatoknak a háború lezárása után komoly lehetőségeik nyílhatnak a szomszédos országban, melyek közlése szerint akár tíz-tizenöt évre is munkát adhatnak az ősz kezdetekor sem a legjobb formáját mutató építőiparban működő vállalatoknak. A kijelentést legalább két szempontból érdemes vizsgálni: egyrész abból, hogy valóban „ugrásra készen” állnak-e magyar cégek, és ezzel összefüggésben a béke mint előfeltétel szempontjából.
Európai szintű építőipari vállalkozás lehet Ukrajna újjáépítése
Ukrajna újjáépítése az európai építőipar egyik legnagyobb hosszú távú beruházási programjává válhat. A feladat messze túlmutat az utak, hidak és lakóépületek helyreállításán. Az energetikai létesítmények mellett az ipari kapacitásokat, a logisztikai infrastruktúrát és a teljes gazdasági környezetet is újjá kell szervezni. A munkából a nemzetközi vállalatok mellett a közép-európai, köztük a magyar cégek is kivehetik a részüket.
A Világbank, az Európai Bizottság, az ENSZ és az ukrán kormány 2026. február 23-án tette közzé az ország háborús kárainak és helyreállítási szükségleteinek ötödik közös felmérését, az RDNA5-öt. A jelentés a 2022 februárja és 2025 decembere közötti, 46 hónapos időszakot vizsgálta.
A következtetés szerint Ukrajna újjáépítése és gazdasági helyreállítása a következő tíz évben 587,7 milliárd dollárba kerülhet.
Ez a 2025. december 31-i árfolyamon számolva meghaladja az 500 milliárd eurót.
A közvetlen fizikai károk értéke 195,1 milliárd dollárra emelkedett, a termeléskiesés, a kereskedelmi zavarok és a közszolgáltatások leállása miatti veszteség 666,7 milliárd dollárra nőtt. A legsúlyosabban
- a lakóingatlanok,
- a közlekedési infrastruktúra, és
- az energetikai létesítmények sérültek.
Az ukrán lakásállomány 14 százaléka károsodott vagy semmisült meg, ami több mint hárommillió háztartást érint.
A helyreállítási igények között a közlekedés áll az első helyen, több mint 96 milliárd dollárral. Az energetikai szektorban csaknem 91 milliárd, a lakóingatlanoknál közel 90 milliárd dollárnyi beruházásra lenne szükség. A kereskedelem és az ipar helyreállítása további több mint 63 milliárd dollárt igényelhet. A romeltakarítás és a robbanóanyag-mentesítés költsége önmagában is megközelíti a 28 milliárd dollárt.
A Világbank szerint az állami források önmagukban nem elegendők a feladat finanszírozására. A magánszektor bevonása, a külföldi befektetések és a vállalati együttműködések ezért kiemelt sszerepet kaphatnak. A jelentés alapján a magánszektor a helyreállítási szükségletek akár 40 százalékát is fedezheti. Ehhez azonban kiszámíthatóbb üzleti környezetre, megfelelő finanszírozási lehetőségekre, erősebb versenyre és a munkaerőhiány kezelésére is szükség lesz.
Mit jelenthet ez potenciálisan a magyar vállalatok számára? Magyar Péter közlésének nincs sem befoglaló, sem kizáró jellege, azaz pusztán ez alapján az újjáépítésben azok a magyar vállalatok is szerepet kaphatnak, amelyek már az orosz–ukrán háború előtt jelentős helyi jelenlétet építettek ki, s azok is, melyek most lépnének be az ottani piacra. Persze a több évtizedes üzleti kapcsolatok, a működő telephelyek, a helyi munkaerő és a kiépített logisztikai hálózat komoly versenyelőnyt jelenthetnek, de ez nem azt jelenti, hogy a feladatokat csak már jelenléttel bíró cégek vállalhatják el. A hazai építőipari és építőanyag-gyártó vállalatok között olyanok is lehetnek, amelyek korábbi ukrajnai jelenlét nélkül kapcsolódhatnak be a helyreállításba. (Az újjáépítés szervezésének egyik megkerülhetetlen vonatkozására cikkünk második felében térünk vissza.)
A már működő magyar érdekeltségek közül két jelentős építőipari szereplő, a KÉSZ Csoport és a Masterplast helyzetét vizsgáltuk meg, mindkét vállalat nyilatkozott a Világgazdaságnak a témával kapcsolatos kérdéseink alapján.
A KÉSZ már több mint húsz éve épít Ukrajnában
A magyar építőipari szereplők közül a KÉSZ Csoport az egyik legrégebbi és legjelentősebb ukrajnai jelenléttel rendelkező vállalat. Története 2002-ben kezdődött az országban, amikor megvásárolta és korszerűsítette a Kalus városában működő, előregyártott vasbeton szerkezeteket gyártó 3 Betony üzemet. Három évvel később Kijevben megalapította önálló ukrán leányvállalatát, a KÉSZ-UA Holdingot.
A csoport jelenleg két, egymást kiegészítő ukrajnai társaságon keresztül működik. A kijevi székhelyű KÉSZ-UA Holding LLC a tervezéstől a generálkivitelezésig nyújt építőipari és mérnöki szolgáltatásokat. A kalusi 3 Betony LLC pedig előregyártott és feszített vasbeton szerkezetek gyártására és szerelésére szakosodott.
A vállalatcsoport működése során mintegy 600 ezer négyzetméter összesített alapterületű beruházás megvalósításában vett részt. Referenciái között ipari létesítmények, gyártóüzemek, logisztikai központok, mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek, kereskedelmi épületek és energetikai beruházások egyaránt megtalálhatók. Megrendelői között olyan nemzetközi vállalatok szerepelnek, mint a Jabil, a Flex, a Nestlé, a Leoni, a Bunge, a Dunapack, a Metro, a Kronospan, a JTI, a Procter & Gamble és a KWS.
A referenciák alapján a KÉSZ elsősorban az ipari beruházások, a gyártókapacitások és az ezekhez kapcsolódó épületek kivitelezésében rendelkezik tapasztalattal.
Ez az újjáépítés során is értékes lehet, hiszen Ukrajna gazdasági talpra állásához nemcsak lakóépületekre és közutakra, hanem működő gyárakra, raktárakra és termelő infrastruktúrára is szükség lesz.
A Világgazdaság kérdésére a KÉSZ Csoport közölte: a háború okozta kihívások ellenére fenntartotta ukrajnai jelenlétét. A helyi ipari kapacitások, a szakmai tudás és a munkahelyek megőrzése hosszú távú elkötelezettségük fontos része.
A társaság az újjáépítésben elsősorban a meglévő kompetenciáihoz és gyártókapacitásaihoz illeszkedő területeken lát lehetőséget. Ilyen az ipari és gyártólétesítmények, valamint a logisztikai és raktározási infrastruktúra fejlesztése. Emellett a mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházásokban, az előregyártott vasbeton szerkezetek gyártásában, továbbá a közlekedési és energetikai fejlesztésekben is szerepet vállalhat.
A KÉSZ-UA Holding helyi szakembereire, kiépített ipari gyártóinfrastruktúrájára és a cégcsoport nemzetközi erőforrásaira támaszkodva nyitott az új lehetőségek feltárására. Együttműködne ukrán és nemzetközi befektetőkkel, vállalatokkal és fejlesztési szervezetekkel is.
Nyitottak vagyunk azokra az együttműködésekre, amelyek összhangban állnak vállalatcsoportunk kompetenciáival és hosszú távú stratégiájával, valamint hozzájárulhatnak Ukrajna gazdasági helyreállításához és fejlődéséhez
– nyilatkozta lapunknak a KÉSZ Csoport nevében Bokor Zsuzsanna, ágazati marketing menedzser.
A társaság hangsúlyozta:
Ukrajna újjáépítése számára nem egy új piacra történő belépést jelent, hanem egy több mint két évtizede fennálló ipari és üzleti jelenlét folytatását.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a helyi gazdasági és piaci folyamatokat, és kapcsolatot tart üzleti partnereivel.
A Masterplastnak hat ukrajnai telephelye és saját gyártása is van
Egy másik fontos magyar szereplő a Masterplast, amelynek ukrajnai jelenléte szintén több egy egyszerű értékesítési képviseletnél. A magyar építőanyag-gyártó és -forgalmazó csoport 2005-ben alapította meg ukrán leányvállalatát, a MasterPlast TOV-ot. A 2024-es konszolidált éves jelentés szerint a magyar csoport 80 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a társaságban.
A Masterplast válasza szerint ukrán leányvállalata közel 60 főt foglalkoztat. Központja Ungváron található, emellett Sztrijben, Mikolajivben, Rivnében, Dnyipróban és Kijevben is rendelkezik telephellyel. A társaság építőanyag-disztribúcióval, gyártással és logisztikai szolgáltatásokkal foglalkozik. Ukrajnai jelenlétének fontos eleme a kijevi gyártóbázis, ahol homlokzati hőszigetelő rendszerekhez szükséges, üvegszövet hálóval ellátott élvédő profilokat gyártanak.
A helyi termelés stratégiai előnyt jelent: rövidebb szállítási útvonalakon, kiszámíthatóbban tudják ellátni partnereiket, és kevésbé függenek a távolabbról érkező beszállításoktól.
Ez a háborús környezetben és a későbbi, nagy volumenű helyreállítási munkák során egyaránt fontos lehet.
A Világgazdaságnak Cseri András marketing- és PR-vezető elmondta, hogy az újjáépítés során elsősorban az épületek homlokzati és tetőszigeteléséhez kapcsolódó termékek beszállításában látnak üzleti lehetőséget. Az ukrán piacon már jelen vannak a szerencsi üveggyapotgyárukban előállított hőszigetelő anyagokkal és a szigetelőrendszerekhez szükséges kiegészítő termékek széles választékával.
A Masterplast kivitelezési tevékenységet nem végez. Meglévő ukrajnai értékesítési és logisztikai hálózatára támaszkodva azonban építőanyag-beszállítóként kapcsolódhat be a jövőbeni újjáépítési projektekbe.
A vállalat az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) szervezésében részt vett azon a tájékoztatón, amelyen Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete beszélt a háború építésgazdaságra gyakorolt hatásairól és a jövőbeni újjáépítési munkálatokról. A találkozón a lehetséges együttműködési lehetőségekről is szó esett.
Az ukrán nagykövetség felajánlotta, hogy a jövőben folyamatos tájékoztatást nyújt az újjáépítéshez kapcsolódó projektekről és az azokban való részvételi lehetőségekről
– nyilatkozta Cseri András.
Közlése szerint az ukrán nagykövetség a vállalatnak felajánlotta, hogy a jövőben folyamatos tájékoztatást nyújt a projektekről és az azokban való részvételi lehetőségekről.
Több száz magyar érdekeltségű vállalkozás működik Ukrajnában
A KÉSZ Csoport és a Masterplast mellett a magyar vállalatok szélesebb ukrajnai jelenléte is figyelemre méltó. Az ukrán Opendatabot céginformációs szolgáltató 2026 áprilisában közzétett, a 2025-ös pénzügyi beszámolókon alapuló összesítése szerint 246 olyan ukrajnai vállalkozás működött, amelynek magyar tulajdonosa vagy magyar kedvezményezettje volt.
Ezek együttes árbevétele elérte a 29,77 milliárd hrivnyát (2025-ös árfolyamon kb. 260 milliárd forint), ami éves összevetésben 8 százalékos növekedést jelentett 2024-hez képest.
A már jelen lévő vállalatok mellett azonban azok a magyar cégek is szóba jöhetnek, amelyek eddig nem működtek Ukrajnában. Az újjáépítésben ugyanis nem kizárólag a helyi leányvállalatokkal vagy telephelyekkel rendelkező társaságok kaphatnak szerepet. A nemzetközi finanszírozási és beszerzési konstrukciók révén új beszállítók és kivitelezők is bekapcsolódhatnak a munkába.
Nem kell megvárni a háború végét, már most versenybe szállhatnak a magyar cégek
A béke bár mindennél kívánatosabb lenne, de nem előfeltétele a magyar cégek ukrajnai szerepvállalásának – lényegében erre hívta fel a figyelmet Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke is Magyar Péter kijelentésével kapcsolatos kérdésünkre válaszként. Szerinte Ukrajnában már a háború idején is vannak olyan építési és beruházási feladatok, amelyekhez magyar vállalkozások szolgáltatásaira vagy termékeire lehet szükség.
Az ukrajnai építési, beruházási és beszerzési konstrukciók lényege, hogy az ország bejelenti igényeit a nemzetközi koordinációban részt vevő szervezeteknek. Ezek összegyűjtik a feladatokat, megszervezik a beszállítók kiválasztását, és adott esetben közvetlenül finanszírozzák az építési szolgáltatásokat vagy az anyagszállításokat is. A magyar vállalkozások így már most megismerhetik az ukrajnai építési és beszállítási feladatokat. Ezek között a háborús körülmények miatt szükségessé vált, föld alatti, óvóhelyeken vagy pincékben kialakított iskolák építése is szerepelhet Koji László szerint.
Az európai uniós szervezés keretében eddig mintegy 50 magyarországi vállalkozás – gyártók, tervezők, mérnöki és kivitelező cégek – jelezte, hogy szívesen ajánlatot tenne az ukrajnai feladatokra.
A cégek termékeikkel, kereskedelmi tudásukkal, tervezési és mérnöki szolgáltatásaikkal, illetve kivitelezői kapacitásaikkal jelentkeznek” – mondta az ÉVOSZ elnöke. Ez a közlés arra utal, hogy a magyar vállalatok részéről valóban van egy tapintható érdeklődés az ukrajnai újjáépítésben való részvételre.
Magyarországon 2025 végén a KSH TEÁOR alapú regisztrációja alapján több mint 148 ezer regisztrált építőipari vállalkozás volt, míg az OPTEN adatai szerint október végén 56,3 ezer társas vállalkozás működött az építőiparban. A jelzett, mintegy 50 céget megmozgató érdeklődés pusztán e számok összevetése alapján nem tűnik jelentősnek, de ne feledjük, hogy a regisztrált vállalkozások száma önmagában semmilyen képet nem ad az építőipari vállalatok differenciálódásáról, súlyáról, egyáltalán, az ukrajnai újjáépítésben való részvételük lehetőségeiről, az erre való képességükről.
Koji László szerint nem kell feltétlenül megvárni a háború végét a bekapcsolódáshoz. Ukrajnának már most is szüksége van különböző szolgáltatásokra, építési termékekre és kivitelezői kapacitásokra.
Fontos ugyanakkor, hogy az ukrán fél nem közvetlenül választja ki a kivitelezőket, mivel az ukrán újjáépítés nemzetközi koordinációban valósul meg. Ennek némi egyszerűsítéssel az a központi eleme, hogy az ukrán fél bejelenti az igényeit, ezt követően pedig nemzetközi versenyeztetés indul. Nem közvetlenül az ukránok választják ki, hogy ki szállíthat vagy végezhet munkát az országban, hanem nemzetközi eljárás keretében dől el, mely vállalkozások kapják meg a megbízásokat Koji László szerint, bár – mint láttuk az ukrán nagykövet tájékoztatása kapcsán – általános tájékoztatás kapható az ukrán igényekről.
Az ukrajnai újjáépítés nemzetközi koordinációja több szervezet együttműködésén alapul. A G7 kezdeményezésére 2023-ban létrehozott Ukraine Donor Platform feladata, hogy összehangolja Ukrajna újjáépítési igényeit a nemzetközi támogatásokkal és finanszírozási lehetőségekkel. Ebben az Európai Unió, a Világbank, az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank is részt vesz. Az uniós finanszírozás egyik fontos eszköze a 2024–2027 közötti időszakra létrehozott, legfeljebb 50 milliárd eurós Ukraine Facility, amely beruházásokat, infrastrukturális fejlesztéseket és az ukrán gazdaság helyreállítását is támogatja. A nemzetközi forrásokból finanszírozott projektek megvalósítására pályázatokon és közbeszerzéseken keresztül külföldi vállalkozások is bekapcsolódhatnak.
A magyar cégek eddig meglehetősen távolságtartóak voltak az ukrán piaccal szemben. Ennek oka elsősorban a háborús kockázat és a kifizetések bizonytalansága volt. Mivel azonban a jelenlegi konstrukciókban nemzetközi források fedezik az ukrán igényekhez kapcsolódó anyagszállításokat és kivitelezéseket, a fizetési kockázat már vállalhatóbbá vált Koji László szerint.
Az ÉVOSZ elnöke szerint azok a cégek, amelyek már most bemutatják referenciáikat, ismertetik kapacitásaikat és jelzik részvételi szándékukat, előnybe kerülhetnek. Aki nem mutat hajlandóságot az ukrajnai munkavégzésre vagy szállításra, az később hátrányba kerülhet. A szövetség az érdeklődéseket az ukrán fél, valamint a nemzetközi bíráló és finanszírozó szervezetek felé is közvetíti.
Koji László a Világgazdaság kérdésére válaszolva azt mondta, hogy a politikai kapcsolatok javulása szintén bizalomerősítő hatással lehet a vállalkozásokra.
A politikai kapcsolatok fejlődése és a magyar állam Ukrajnának felajánlott segítsége egyaránt erősítheti a vállalkozások bizalmát az ukrán piaci lehetőségekkel kapcsolatban.
Mindez megítélése szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy a hazai cégek ne csak a háború lezárása után, hanem már most felkészüljenek a több százmilliárd dolláros újjáépítési programban való részvételre.