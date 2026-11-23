Kizárt, hogy egy EU-tagállam kivonja magát a Kijevnek nyújtott hitel alól – ezzel a címemmel jelent meg a napokban a holland miniszterelnök nyilatkozata a holland sajtóbna. Rob Jettel ebben az új ukrán hitelről beszélt.

Megüzente a nyugat-európai ország miniszterelnöke Magyarországnak: nem maradhat ki az ukrán hitelből / Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő némiképp szokatlan módon élesen és egyértelműen fogalmazott. Hollandia nem fogadja el, hogy egyes uniós országok mentesüljenek az Ukrajnának szánt további milliárdos segélyek alól. Egy olyan újabb kivétel, mint amilyet tavaly

Magyarország,

Csehország

és Szlovákia

esetében tettek, Rob Jetten miniszterelnök szerint szóba sem jöhet, egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy "megengedhetetlen, kizárt". Ezt a követelést pedig ugyanúgy, ahogy Németország, szintén az Európai Unió többéves költségvetéséről szóló tárgyalásokhoz köti, amelyekek alakulásra egyébként a két nettó befizető országnak jelentős befolyása van.

Megüzente a nyugat-európai miniszterelnök: Magyarország nem maradhat ki az ukrán hitelből

Jetten itt nem állt meg. Azzal folytatja, hogy meglátása szerint "számos olyan ország, amely már így is túl keveset tesz, mégis ismét kifogásokat keres, hogy az elkövetkező években is kivételt (opt-outot) kaphasson." Ez pedig Hollandia és Németország számára kizárt. A holland miniszterelnök erről akkor beszélt, amikor Ukrajna szövetségeseinek berlini csúcstalálkozójára tartott még a múlt hét végén.

Jetten egyértelműen összekötötte az ukrán hitel kérdését a következő hét éves uniós költségvetéssel. Szerinte az, hogy Németország a többéves költségvetés elfogadásának feltételeként szabta meg Ukrajna további támogatását, "észszerű" lépés. A berlini kormány ugyanis nemcsak a már említett három kivételezett tagállamot akarja beállítani a sorba, hanem a (jó eséllyel) leendő francia elnök, Marine Le Pen tervét is keresztbe akarja húzni és meg akarja előzni, hogy a jövőben blokkolhassa Ukrajna támogatását.

Ukrajna 2027-re 70 milliárdos költségvetési hiányt mutatott ki, amelynek nagyjából kétharmadát az EU kívánja fedezni.

Ezt a 45 milliárdot közös uniós hitelből kell előteremteni az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen javaslata szerint.

Ezt a hét második felében vitatják meg az uniós vezetők a brüsszeli csúcstalálkozón. Merz német kancellár előztesen kijelentette: abból indul ki, hogy mind a 27 tagállam hozzá fog járulni Ukrajna új hiteléhez. Azért új hitel, mert az a 45 milliárd euró a 2026-ra és 2027-re szóló, az EU által tavaly jóváhagyott 90 milliárdos hitelen felül értendő. Igaz, akkor még szó volt a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásáról is Ukrajna finanszírozására, a jelenlegi javaslatban azonban ezeket a vagyoneszközöket nem említik.