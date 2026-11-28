A magyar kukoricatermés jelentős részének értékesítéséhez és felhasználásához kötné az ukrán import megindítását az agrártárca – derült ki Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szombati Facebook-bejegyzéséből. A tárcavezető arra reagált, hogy Nagy István korábbi agrárminiszter jelezte: elfogadhatatlannak tartja az ukrán kukorica behozatalának engedélyezését a hazai gazdálkodók számára rendkívül nehéz időszakban.

Bóna Szabolcs a Fidesz csak ijesztget az ukrán kukorica importtal. / Fotó: Pap Zsolt

Bóna igyekszik hűteni a kedélyeket, azt ígéri szigorú feltételekhez kötik az ukrán kukorica behozatalát

Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, Nagy István korábbi agrárminiszter pénteken arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter keddi, beregszászi bejelentése után egyes felvásárlók már leálltak a magyar kukorica vásárlásával. A politikus szerint így az aszály sújtotta gazdálkodók megmaradt termésének értékesítése is veszélybe kerülhet.

A volt tárcavezető a hazai termények értékesítésének biztosítását, az európai beszerzési lehetőségek feltárását és az állattartók célzott pénzügyi támogatását sürgette. Aggályosnak nevezte továbbá, hogy egy esetleges jövő évi jó termés esetén ismét érvényt tud-e szerezni a kormány az ukrán kukoricára vonatkozó behozatali tilalomnak.

Reakciójában a miniszter ugyan elismerte, hogy a magyar növénytermesztők nehéz éven vannak túl, ám arra is felhívta a figyelmet, hogy az állattartóknak és a takarmánygyártóknak egyre nagyobb gondot okoz a működésükhöz szükséges alapanyagok beszerzése.

Egyértelmű, hogy ijesztegetéssel lehet ugyan egy ideig etetni az embereket, de azzal nem fognak jóllakni

– fogalmazott a miniszter.

A tárcavezető kifejtette: Magyarországon az idén mindössze 1,4 millió tonna kukorica termett, az éves hazai felhasználási igény viszont mintegy 3,4 millió tonna. A feldolgozók szeptember óta az új termésből fedezik szükségleteiket, így a készletek gyorsan apadnak.

A miniszter azzal érvelt, hogy a behozatal a növekvő alapanyaghiány enyhítését szolgálná, és nem veszélyeztetné a magyar gazdálkodók értékesítési lehetőségeit. Bár a hiány egy része más országokból is pótolható, az ellátás biztosításához valamennyi gazdaságosan elérhető beszerzési forrásra szükség van – véli Bóna Szabolcs.