Nyugtat Bóna Szabolcs, az ukrán kukorica nem fog fájni, ez "ijesztegetés" – állítja a Tisza minisztere
A magyar kukoricatermés jelentős részének értékesítéséhez és felhasználásához kötné az ukrán import megindítását az agrártárca – derült ki Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szombati Facebook-bejegyzéséből. A tárcavezető arra reagált, hogy Nagy István korábbi agrárminiszter jelezte: elfogadhatatlannak tartja az ukrán kukorica behozatalának engedélyezését a hazai gazdálkodók számára rendkívül nehéz időszakban.
Bóna igyekszik hűteni a kedélyeket, azt ígéri szigorú feltételekhez kötik az ukrán kukorica behozatalát
Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, Nagy István korábbi agrárminiszter pénteken arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter keddi, beregszászi bejelentése után egyes felvásárlók már leálltak a magyar kukorica vásárlásával. A politikus szerint így az aszály sújtotta gazdálkodók megmaradt termésének értékesítése is veszélybe kerülhet.
A volt tárcavezető a hazai termények értékesítésének biztosítását, az európai beszerzési lehetőségek feltárását és az állattartók célzott pénzügyi támogatását sürgette. Aggályosnak nevezte továbbá, hogy egy esetleges jövő évi jó termés esetén ismét érvényt tud-e szerezni a kormány az ukrán kukoricára vonatkozó behozatali tilalomnak.
Reakciójában a miniszter ugyan elismerte, hogy a magyar növénytermesztők nehéz éven vannak túl, ám arra is felhívta a figyelmet, hogy az állattartóknak és a takarmánygyártóknak egyre nagyobb gondot okoz a működésükhöz szükséges alapanyagok beszerzése.
Egyértelmű, hogy ijesztegetéssel lehet ugyan egy ideig etetni az embereket, de azzal nem fognak jóllakni
– fogalmazott a miniszter.
A tárcavezető kifejtette: Magyarországon az idén mindössze 1,4 millió tonna kukorica termett, az éves hazai felhasználási igény viszont mintegy 3,4 millió tonna. A feldolgozók szeptember óta az új termésből fedezik szükségleteiket, így a készletek gyorsan apadnak.
A miniszter azzal érvelt, hogy a behozatal a növekvő alapanyaghiány enyhítését szolgálná, és nem veszélyeztetné a magyar gazdálkodók értékesítési lehetőségeit. Bár a hiány egy része más országokból is pótolható, az ellátás biztosításához valamennyi gazdaságosan elérhető beszerzési forrásra szükség van – véli Bóna Szabolcs.
Egyúttal leszögezte, hogy a 2022–2023-as időszakhoz képest jóval kisebb mennyiségű ukrán kukorica érkezhetne Magyarországra. Ígérete szerint
- a behozatalt a tényleges ellátási igényekhez igazítanák,
- nyomon követnék az árumozgásokat,
- ellenőriznék a gabona minőségét,
- és folyamatosan értékelnék a hazai piaci helyzetet.
Az importot csak akkor engedélyeznék, ha a magyar kukoricatermés jelentős részét már értékesítették és felhasználták. A miniszter azonban sem a behozatal lehetséges időpontjáról, sem a tervezett mennyiségről nem közölt konkrétumokat.
Az előző kormány gabonapiaci intézkedéseit kárhoztatta az agrárminiszter
A tárcavezető a 2022–2023-as gabonapiaci válság kezelését is szóba hozta, mely kapcsán felrótta az előző kormánynak, hogy szerinte előzetes felmérés és szakmai egyeztetés nélkül korlátozta a gabonakivitelt, az ukrán importot viszont ellenőrizetlenül és korlátlanul engedélyezte.
A miniszter közlése szerint abban az időszakban közel 1,73 millió tonna ukrán kukorica érkezett Magyarországra. Úgy véli, a nagy mennyiségű import felborította a hazai piac egyensúlyát: a kukorica tonnánkénti felvásárlási ára 50 ezer forint körüli szintre zuhant, 48 százalékkal maradva el az egy évvel korábbitól. „Mi nem fogjuk elkövetni azokat a hibákat, amiket 2022–2023-ban elkövettek” – jelentette ki Bóna Szabolcs.
A miniszter azzal érvelt, hogy a jelenlegi helyzet alapvetően különbözik a négy évvel ezelőttitől, ugyanis Európában is hiány van kukoricából. Az európai árszintet ezért elsősorban a világpiaci árak és az Európai Unión kívüli beszerzés szállítási költségei határozzák meg.
Bóna közlése szerint az elmúlt hónapokban a takarmánykukorica tonnánkénti ára Magyarországon jellemzően 80–90 ezer forint között alakult, esetenként megközelítette a 100 ezer forintot is. A hazai árak a romániai és a lengyelországi árszintet is meghaladták, így a magyar gazdálkodók jelentős része európai összehasonlításban is kedvező áron értékesíthette az idei termését – fűzte hozzá.