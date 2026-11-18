A kormány nemcsak hozzáférhetővé tette a korábban befagyasztott uniós forrásokat, hanem már el is kezdte felhasználni őket – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közzétett parlamenti felszólalásában. Vasúti közbeszerzéseket és jövő év elejére tervezett lakásenergetikai programokat hozott példaként. A Magyar Államkincstár szeptember végéig ismert adataiban ugyanakkor nem látszik kifizetés a májusi brüsszeli megállapodással érintett, mintegy hatezermilliárd forintos keretből.

Vitézy Dávid állítja: már elkezdte a kormány felhasználni az uniós forrásokat – kár, hogy a számok mást mutatnak / Fotó: AFP

A 162 milliárd forint nagy része már a megállapodás előtt megérkezett

A magyar állam számláira április 1. és szeptember 30. között összesen 162,2 milliárd forint uniós támogatás érkezett. Ahogy a Világgazdaság a kincstári adatok alapján megírta, ebből 116,4 milliárd forint már május 28-ig, vagyis a Magyar Péter és Ursula von der Leyen közötti megállapodás előtt befolyt. A május 29-i bejelentéstől

szeptember végéig további 45,8 milliárd forint érkezett, de ezek az utalások is korábban futó programokhoz kapcsolódtak.

A legnagyobb egyedi tétel egy május 7-i, 70 milliárd forintos agrártámogatás volt, több mint három héttel a megállapodás előtt. A 2021–2027-es operatív programok számláira a teljes vizsgált időszakban 55,1 milliárd forint érkezett. Ezek a programok közlekedési és energetikai beruházásokat is finanszíroznak, így önmagában az, hogy ilyen célokra érkezett uniós pénz, még nem mutatja, hogy a korábban befagyasztott keretből fizettek.

Vitézy 423 milliárd forint hazai társfinanszírozásról beszélt

Vitézy szerint a kohéziós források befagyasztása hivatalosan megszűnt, felhasználásukhoz pedig nincs szükség újabb döntésre. A miniszter azt mondta, hogy a Baross Gábor-terv egyes vasúti beruházásainak közbeszerzése már zajlik, a fejlesztések pedig 2027-ben indulhatnak el. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerinte jövő év elején hirdetheti meg a társasházaknak és családi házaknak szóló lakásenergetikai programokat.

A miniszter közlése szerint

a 2027-es költségvetés összesen 423 milliárd forint hazai társfinanszírozást biztosít az uniós pénzek mellé.

Ez a magyar költségvetés hozzájárulása, külön tétel a Brüsszelből érkező támogatásoktól. Vitézy szerint a két forrás együtt több ezer milliárd forint értékű beruházás elindítását teheti lehetővé.