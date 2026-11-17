A Magyar Államkincstár adatai szerint 162 milliárd forint támogatás érkezett Magyarországra az áprilisi választás óta, ám ennek az uniós pénznek nincs köze a Tisza-kormány brüsszeli megállapodásához. A beérkezett összeg döntő része már a választások előtt el lett indítva, a korábban befagyasztott, mintegy 6000 milliárd forintos keretből pedig szeptember végéig egyetlen kifizetés sem látszik a számlákon.

Hónapok óta a kormányzati eredmények között szerepel a korábban befagyasztott uniós pénzek felszabadítása, valójában azonban ez még nem Magyar Péterék érdeme / Fotó: AFP

A Magyar Államkincstár adatai szerint 162,2 milliárd forint uniós támogatás érkezett a magyar állam számláira 2026. április 1. és szeptember 30. között. A pénz döntő része azonban már azelőtt megjött, hogy Magyar Péter és Ursula von der Leyen május 29-én megállapodott volna a korábban befagyasztott uniós források felszabadításáról.

A mintegy 6000 milliárd forintos keretből a vizsgált időszakban nem látszik tényleges kifizetés.

Az Index közérdekű adatigénylésére kiadott kincstári adatok szerint április 1. és május 28. között 116,4 milliárd forint érkezett Magyarországra, míg a brüsszeli megállapodás napjától szeptember végéig mindössze 45,8 milliárd forint. Vagyis a választás után befolyt teljes összeg több mint 70 százaléka még a megállapodás előtt megérkezett.

A legnagyobb egyedi utalás is ezt támasztja alá: május 7-én 70 milliárd forint agrártámogatás futott be, több mint három héttel a megállapodás előtt. A későbbi pénzmozgások sem a felszabadított források megérkezését jelzik, hanem a már működő uniós támogatási programokhoz kapcsolódnak.

A kormány ennek ellenére hónapok óta saját eredményeként hirdeti a brüsszeli megállapodást. Magyar Péter június elején a parlamentben jelentette ki, hogy hazahozták a magyar emberek pénzét. A kabinet május végén történelmi áttörésként beszélt a 16,4 milliárd eurós megállapodásról, később pedig a mintegy 6000 milliárd forintos támogatási keret hozzáférhetővé válását is teljesített vállalásként mutatta be.

Erről nem beszélnek: rengeteg pénzt fizet Magyarország az Európai Uniónak, a 2027-es költségvetésben forintra pontosan látszik – nem csak jönnek az EU-s források Miközben a kormány a következő évben is jelentős uniós támogatásokra építi fejlesztési terveit, Magyarországnak egyre többet kell befizetnie az Európai Unió közös büdzséjébe. A 2027-es költségvetésből az is kiderül, mely területekre jutnának a legnagyobb összegek, ám az uniós pénzek felhasználása és beérkezése között komoly különbségek mutatkoznak.

A megállapodás azonban nem jelent automatikus pénzátutalást. A különböző uniós alapokból származó támogatások eltérő feltételekhez kötöttek, a helyreállítási alap esetében pedig a vállalt reformok és beruházások teljesítése után fizet az Európai Bizottság.