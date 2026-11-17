Kiderült, honnan jött a 162 milliárd forint: már korábban elindultak az uniós pénzek, egyetlen forintot sem hozott még a Tisza-kormány brüsszeli megállapodása
A Magyar Államkincstár adatai szerint 162 milliárd forint támogatás érkezett Magyarországra az áprilisi választás óta, ám ennek az uniós pénznek nincs köze a Tisza-kormány brüsszeli megállapodásához. A beérkezett összeg döntő része már a választások előtt el lett indítva, a korábban befagyasztott, mintegy 6000 milliárd forintos keretből pedig szeptember végéig egyetlen kifizetés sem látszik a számlákon.
A Magyar Államkincstár adatai szerint 162,2 milliárd forint uniós támogatás érkezett a magyar állam számláira 2026. április 1. és szeptember 30. között. A pénz döntő része azonban már azelőtt megjött, hogy Magyar Péter és Ursula von der Leyen május 29-én megállapodott volna a korábban befagyasztott uniós források felszabadításáról.
A mintegy 6000 milliárd forintos keretből a vizsgált időszakban nem látszik tényleges kifizetés.
Az Index közérdekű adatigénylésére kiadott kincstári adatok szerint április 1. és május 28. között 116,4 milliárd forint érkezett Magyarországra, míg a brüsszeli megállapodás napjától szeptember végéig mindössze 45,8 milliárd forint. Vagyis a választás után befolyt teljes összeg több mint 70 százaléka még a megállapodás előtt megérkezett.
A legnagyobb egyedi utalás is ezt támasztja alá: május 7-én 70 milliárd forint agrártámogatás futott be, több mint három héttel a megállapodás előtt. A későbbi pénzmozgások sem a felszabadított források megérkezését jelzik, hanem a már működő uniós támogatási programokhoz kapcsolódnak.
A kormány ennek ellenére hónapok óta saját eredményeként hirdeti a brüsszeli megállapodást. Magyar Péter június elején a parlamentben jelentette ki, hogy hazahozták a magyar emberek pénzét. A kabinet május végén történelmi áttörésként beszélt a 16,4 milliárd eurós megállapodásról, később pedig a mintegy 6000 milliárd forintos támogatási keret hozzáférhetővé válását is teljesített vállalásként mutatta be.
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Miközben a kormány a következő évben is jelentős uniós támogatásokra építi fejlesztési terveit, Magyarországnak egyre többet kell befizetnie az Európai Unió közös büdzséjébe. A 2027-es költségvetésből az is kiderül, mely területekre jutnának a legnagyobb összegek, ám az uniós pénzek felhasználása és beérkezése között komoly különbségek mutatkoznak.
A megállapodás azonban nem jelent automatikus pénzátutalást. A különböző uniós alapokból származó támogatások eltérő feltételekhez kötöttek, a helyreállítási alap esetében pedig a vállalt reformok és beruházások teljesítése után fizet az Európai Bizottság.
Honnan jöttek az uniós pénzek?
A kincstári adatok alapján a beérkezett pénz legnagyobb része, 77,3 milliárd forint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) származott. Ez az alap elsősorban a gazdálkodóknak járó közvetlen agrártámogatásokat finanszírozza. A magyar állam ezek egy részét előre kifizeti, az Európai Unió pedig utólag téríti meg.
A 2021-2027-es operatív programok számláira összesen 55,1 milliárd forint érkezett. Ezekből a keretekből gazdaságfejlesztési, közlekedési, oktatási, egészségügyi és energetikai beruházásokat finanszíroznak.
A nemzetközi együttműködési programok további 29,9 milliárd forintot kaptak:
- a Duna Régió Program számlájára 16,6 milliárd;
- a magyar-szlovák határon átnyúló programéra 6,7 milliárd;
- a magyar-szerb együttműködésére pedig 6,5 milliárd forint érkezett.
Ezekből a forrásokból több ország közös fejlesztéseit támogatják, így a pénzek nem kizárólag magyar kedvezményezettekhez jutnak el.
A kormány által emlegetett, mintegy 6000 milliárd forintos keret egyik legnagyobb tétele a helyreállítási alap (RRF), amelyből körülbelül 10 milliárd eurónyi támogatás állhat Magyarország rendelkezésére.
Ez azonban nem szabadon lehívható összeg: az Európai Bizottság a vállalt reformok és beruházások teljesítése után folyósítja.
Az uniós szabályok szerint a tagállamoknak 2026. szeptember 30-ig kellett benyújtaniuk a kifizetési kérelmeket, a bizottságnak pedig december 31-ig kell teljesítenie az utalásokat. Kármán András pénzügyminiszter már május végén arról beszélt, hogy az első kifizetések az év utolsó negyedévében érkezhetnek. Ursula von der Leyen a május 29-i sajtótájékoztatón szintén a beruházások megvalósításához és a reformok parlamenti elfogadásához kötötte a folyósítást.
A szeptember végéig tartó kincstári adatok alapján tehát a kormány brüsszeli megállapodásának pénzügyi eredménye még nem jelent meg a magyar állam számláin. Az év végi határidő különösen fontos: ami december 31-ig nem érkezik meg a helyreállítási alapból, azt az uniós szabályok szerint már nem lehet folyósítani.
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