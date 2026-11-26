„Magyarországnak járó 800 milliárd forintról mondott le ma végleg a Tisza Párt. Szavazott az Európai Parlament a 2026-os uniós pótköltségvetésről, amely törölt közel 800 milliárd forintnyi Magyarországnak járó forrást. Mint arról már korábban beszámoltam Önöknek, francia Patrióta képviselőtársainkkal közösen módosító indítványt nyújtottunk be, hogy hazánk ne essen el ettől a pénztől. A Tisza képviselői sem mertek nemet mondani erre, és megszavazták a javaslatunkat, de az elbukott, mert a saját néppárti frakciójuk nem állt be mögéjük" – írja Facebook-bejegyzésében Győri Enikő, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője.

Szavazott az Európai Parlament a 2026-os uniós pótköltségvetésről/Fotó: dpa/picture-alliance / Northfoto

2 milliárd euró uniós pénz végleg elveszett Magyarország számára

„A Tisza tehát képtelen a hatékony érdekérvényesítésre még a saját politikai közösségében is. Mit csinálhatnak egy ellenséges környezetben folytatott tárgyaláson? A Néppártot pedig – ahogy az ebből a szavazásból is látszik – csak annyiban érdekli Magyarország, hogy maradéktalanul végrehajtsa a brüsszeli elvárásokat."

Győri Enikő posztjában hozzátette: „Itt még nincs vége a történetnek, ugyanis ők a végszavazáson igennel voksoltak, azaz lemondtak 2,1 milliárd euróról. Mi, Patrióták ezzel ellentétben továbbra is kiállunk amellett, hogy Magyarországnak jár a teljes, 6,3 milliárd eurós fejlesztési keret – a magyar emberek pénze nem lehet politikai alkuk és brüsszeli zsarolás tárgya. Mivel a többi forrás hazahozatala része volt az alkunak, tartózkodtunk. Mi sosem fogunk támogatni olyat, ami Magyarországnak pénzvesztést okoz" – zárta bejegyzését.

Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, nemcsak újabb 4,2 milliárd eurónyi forrás felszabadításáról érkezett hír, hanem arról is, hogy 2 milliárd euró már végleg elveszett Magyarország számára. A megmaradt uniós pénzből közlekedési, energetikai, környezetvédelmi és vízügyi beruházások sora indulhat el.

Az eredetileg befagyasztott 6,3 milliárd eurós keretből 2 milliárd euró már végleg elveszett Magyarország számára:

2024 végén egymilliárd,

2025 végén pedig újabb egymilliárd euró vált elérhetetlenné.

Vitézy Dávid szerint ennek oka az volt, hogy az előző kormány nem teljesítette időben az uniós források felszabadításához szükséges antikorrupciós feltételeket. A politikus ezt az Orbán-kormány által okozott kárként értékelte, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a kieső összeg mekkora fejlesztési lehetőséget jelentett volna.