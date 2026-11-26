Eldőlt: Magyarország végleg elvesztett 800 milliárd forint uniós pénzt, Orbán Viktor hiába kínált megoldást a Tiszának – Manfred Weberék felelnek érte Győri Enikő szerint
„Magyarországnak járó 800 milliárd forintról mondott le ma végleg a Tisza Párt. Szavazott az Európai Parlament a 2026-os uniós pótköltségvetésről, amely törölt közel 800 milliárd forintnyi Magyarországnak járó forrást. Mint arról már korábban beszámoltam Önöknek, francia Patrióta képviselőtársainkkal közösen módosító indítványt nyújtottunk be, hogy hazánk ne essen el ettől a pénztől. A Tisza képviselői sem mertek nemet mondani erre, és megszavazták a javaslatunkat, de az elbukott, mert a saját néppárti frakciójuk nem állt be mögéjük" – írja Facebook-bejegyzésében Győri Enikő, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője.
2 milliárd euró uniós pénz végleg elveszett Magyarország számára
„A Tisza tehát képtelen a hatékony érdekérvényesítésre még a saját politikai közösségében is. Mit csinálhatnak egy ellenséges környezetben folytatott tárgyaláson? A Néppártot pedig – ahogy az ebből a szavazásból is látszik – csak annyiban érdekli Magyarország, hogy maradéktalanul végrehajtsa a brüsszeli elvárásokat."
Győri Enikő posztjában hozzátette: „Itt még nincs vége a történetnek, ugyanis ők a végszavazáson igennel voksoltak, azaz lemondtak 2,1 milliárd euróról. Mi, Patrióták ezzel ellentétben továbbra is kiállunk amellett, hogy Magyarországnak jár a teljes, 6,3 milliárd eurós fejlesztési keret – a magyar emberek pénze nem lehet politikai alkuk és brüsszeli zsarolás tárgya. Mivel a többi forrás hazahozatala része volt az alkunak, tartózkodtunk. Mi sosem fogunk támogatni olyat, ami Magyarországnak pénzvesztést okoz" – zárta bejegyzését.
Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, nemcsak újabb 4,2 milliárd eurónyi forrás felszabadításáról érkezett hír, hanem arról is, hogy 2 milliárd euró már végleg elveszett Magyarország számára. A megmaradt uniós pénzből közlekedési, energetikai, környezetvédelmi és vízügyi beruházások sora indulhat el.
Az eredetileg befagyasztott 6,3 milliárd eurós keretből 2 milliárd euró már végleg elveszett Magyarország számára:
- 2024 végén egymilliárd,
- 2025 végén pedig újabb egymilliárd euró vált elérhetetlenné.
Vitézy Dávid szerint ennek oka az volt, hogy az előző kormány nem teljesítette időben az uniós források felszabadításához szükséges antikorrupciós feltételeket. A politikus ezt az Orbán-kormány által okozott kárként értékelte, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a kieső összeg mekkora fejlesztési lehetőséget jelentett volna.
A 2 milliárd euró ugyanis Vitézy összevetése szerint két budapesti metróhosszabbítás vagy a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes magyar szakaszának ára.
Ennyi pénzzel több forrás juthatott volna vasútra és városi közlekedésre, árvízvédelemre, vízgazdálkodásra, valamint energetikai és környezetvédelmi beruházásokra.
Orbán Viktor ledobna egy utolsó vétót az Európai Unióra
A volt miniszterelnöknek kész terve volt, hogyan lehet megszerezni az összes uniós pénzt.
„Tehát ők megzsaroltak bennünket, mi vétóval válaszoltunk. Az uniós pénzek kapcsán ez azt jelentette, ha nem adják ide, akkor nem lesz meg a következő hétéves költségvetés. Mert az unióban a következő hétéves költségvetést egyhangúan kell elfogadni. És amíg a pénzüket nem kapják meg a magyarok, nem is fogják megszavazni a költségvetést. Én úgy számoltam, hogy legkésőbb az év égén, decemberben az összes pénzt megkapjuk" – árulta el Orbán Viktor még júniusban.
Úgy látja, hogy most viszont más taktika van, az új magyar kormány mással próbálkozik. A zsarolásra megadással válaszolnak, teljesítik, amit Brüsszel követel. Ezen a ponton állt elő az újabb vétó ötletével.
Szerintem fontos, hogy azt a 2 milliárd eurót nehogy itt hagyjuk.
Van ugyanis 2 milliárd euró, amiről Brüsszel azt állítja, hogy már nem elérhető, mert lejártak határidők. Orbán Viktor szerint azonban, ha megvétózzuk év végén a hétéves költségvetést és világossá tesszük, hogy ha nem adják oda azt a 2 milliárd eurót, akkor nincs hétéves költségvetés, akkor azt a 2 milliárd eurót is ide fogják adni
„Tehát mi azt várjuk el a mostani magyar kormánytól, hogy egyetlen fillért se hagyjon itt, ezt a 2 milliárdot se hagyja itt" – szögezte le.
A Magyar Államkincstár adatai szerint 162 milliárd forint támogatás érkezett Magyarországra az áprilisi választás óta, ám ennek az uniós pénznek nincs köze a Tisza-kormány brüsszeli megállapodásához. A beérkezett összeg döntő része már a választások előtt el lett indítva, a korábban befagyasztott, mintegy 6000 milliárd forintos keretből pedig szeptember végéig egyetlen kifizetés sem látszik a számlákon.