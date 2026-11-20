Kínos: máris szétrepedt a 31 milliárdból épített új út Magyarországon, megszólalt az osztrák kivitelező – „A lehető leghamarabb ideiglenes javítást végzünk”
A kivitelező vizsgálja és javítja a 25-ös számú főút érintett szakaszának burkolathibáját. A Swietelsky Magyarország Kft. csütörtöki Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy 1991 óta működik sikeresen Magyarországon, a 35 éves hazai jelenlétük alapja a szakmai felkészültség és a hosszú távú felelősségvállalás, amely a kivitelezés mellett a jótállási kötelezettségek teljesítésére is kiterjed.
„Ennek megfelelően járunk el a 25-ös számú főút érintett szakaszán tapasztalt burkolathiba ügyében is. A Borsodnádasd és Szentdomonkos közötti szakasz felújítását a HE-DO Építő Zrt.-vel közösen végeztük. Az érintett burkolathiba a Swietelsky Magyarország Kft. által kivitelezett szakaszon található” – írták posztjukban.
„Munkatársaink tervező bevonásával vizsgálják a repedések kialakulásának okát. Az állagromlás megelőzése érdekében a lehető leghamarabb ideiglenes javítást végzünk. A további szükséges beavatkozásokat a vizsgálat eredménye alapján határozzuk meg; a hiba okáról annak lezárásáig nem kívánunk előzetes megállapítást tenni. Tisztában vagyunk azzal, hogy az érintett útszakaszt használók számára a biztonságos és kiszámítható közlekedés az elsődleges. Célunk a hiba szakszerű rendezése, szerződéses kötelezettségeink teljesítése és a közlekedők kellemetlenségeinek lehetőség szerinti mérséklése” – zárult a vállalat bejegyzése.
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a beruházás keretében a 25-ös számú főúton Szentdomonkos és Borsodnádasd között a meglévő másodrendű főút burkolatmegerősítését és átépítését, a kapaszkodósáv bővítését és új támfalak építését végezték el, összesen 3521 méteren. A tervezett 2x1+kapaszkodósávos út 10,25 méteres burkolatszélességgel, 2,00 méteres padkaszélességgel, 13,75 méter koronaszélességgel épül ki. A meglévő másodrendű főút átépítése összesen 6,81 kilométer hosszban valósult meg. A műszaki átadás-átvétel 2026. április 30-án sikeresen lezárult.
A kivitelezés nettó szerződéses összege 30,876 milliárd forint volt.
Alig néhány hónapja adták át, máris repedezik a 25-ös főút burkolata – garanciális javításra kötelezik a felelős céget
Még a múlt héten garanciális javítást rendeltek el a márciusban átadott útszakaszon, miután repedések jelentek meg az aszfaltburkolaton – közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A 25-ös főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti, több mint hat kilométeres szakaszán a megyehatár közelében mintegy 34 méteren észleltek burkolathibákat, amelyek okának feltárására geotechnikai vizsgálat is indult.
„Nem fogadjuk el, hogy egy néhány hónapja átadott úton máris burkolathibák jelenjenek meg – a magyar állam érvényesíteni fogja a garanciális jogait! A 25-ös főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti, több mint 6 kilométeres szerpentines szakaszát idén március 13-án adták át. Azóta azonban a megyehatár közelében repedések jelentek meg az aszfaltburkolaton” – írta vasárnapi Facebook-bejegyzésében Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára.
„Ahogy a tudomásunkra jutott az ügy, haladéktalanul felszólítottuk a kivitelezőt a garanciális kötelezettségei teljesítésére, javítási határidő megadásával. Az érintett, mintegy 34 méteres szakaszt a közútkezelő, a kivitelező, a műszaki ellenőr és a minisztériumunk képviselői közösen vizsgálták meg. Azért, hogy hosszútávon is megnyugtatóan rendezzük a helyzetet, nem elég egyszerűen eltüntetni a repedéseket: azt is ki kell deríteni, mi okozta őket. Ezért a kivitelező geotechnikai vizsgálatot végez, amelynek ki kell térnie az esetleges altalajmozgásra és a pályaszerkezet mélyebb rétegeinek állapotára is” – áll a posztban.
Az államtitkár hozzátette, hogy a további károsodások megelőzése érdekében november 27-ig elvégzik a repedések ideiglenes javítását. Ez várhatóan mindössze 2-4 órás forgalomkorlátozással jár majd.
„A végleges helyreállítás műszaki tartalmáról a vizsgálatok eredményei alapján döntünk. Addig a Magyar Közút és a kivitelező fokozottan ellenőrzi az útszakaszt, jelentősebb esőzések és fagyok után soron kívüli szemléket tartanak majd” – zárta sorait Tárkányi Zsolt.