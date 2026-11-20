A kivitelező vizsgálja és javítja a 25-ös számú főút érintett szakaszának burkolathibáját. A Swietelsky Magyarország Kft. csütörtöki Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy 1991 óta működik sikeresen Magyarországon, a 35 éves hazai jelenlétük alapja a szakmai felkészültség és a hosszú távú felelősségvállalás, amely a kivitelezés mellett a jótállási kötelezettségek teljesítésére is kiterjed.

Megszólalt a Swietelsky a 25-ös főúton tapasztalt hibák kapcsán / Fotó: Swietelsky Magyarország

„Ennek megfelelően járunk el a 25-ös számú főút érintett szakaszán tapasztalt burkolathiba ügyében is. A Borsodnádasd és Szentdomonkos közötti szakasz felújítását a HE-DO Építő Zrt.-vel közösen végeztük. Az érintett burkolathiba a Swietelsky Magyarország Kft. által kivitelezett szakaszon található” – írták posztjukban.

„Munkatársaink tervező bevonásával vizsgálják a repedések kialakulásának okát. Az állagromlás megelőzése érdekében a lehető leghamarabb ideiglenes javítást végzünk. A további szükséges beavatkozásokat a vizsgálat eredménye alapján határozzuk meg; a hiba okáról annak lezárásáig nem kívánunk előzetes megállapítást tenni. Tisztában vagyunk azzal, hogy az érintett útszakaszt használók számára a biztonságos és kiszámítható közlekedés az elsődleges. Célunk a hiba szakszerű rendezése, szerződéses kötelezettségeink teljesítése és a közlekedők kellemetlenségeinek lehetőség szerinti mérséklése” – zárult a vállalat bejegyzése.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a beruházás keretében a 25-ös számú főúton Szentdomonkos és Borsodnádasd között a meglévő másodrendű főút burkolatmegerősítését és átépítését, a kapaszkodósáv bővítését és új támfalak építését végezték el, összesen 3521 méteren. A tervezett 2x1+kapaszkodósávos út 10,25 méteres burkolatszélességgel, 2,00 méteres padkaszélességgel, 13,75 méter koronaszélességgel épül ki. A meglévő másodrendű főút átépítése összesen 6,81 kilométer hosszban valósult meg. A műszaki átadás-átvétel 2026. április 30-án sikeresen lezárult.

A kivitelezés nettó szerződéses összege 30,876 milliárd forint volt.

Alig néhány hónapja adták át, máris repedezik a 25-ös főút burkolata – garanciális javításra kötelezik a felelős céget

Még a múlt héten garanciális javítást rendeltek el a márciusban átadott útszakaszon, miután repedések jelentek meg az aszfaltburkolaton – közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A 25-ös főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti, több mint hat kilométeres szakaszán a megyehatár közelében mintegy 34 méteren észleltek burkolathibákat, amelyek okának feltárására geotechnikai vizsgálat is indult.