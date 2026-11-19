Súlyos probléma merült fel az iskolakezdési utalványokkal: nem ezt akarta a Tisza-kormány, pedig várható volt – pénzért árulják az interneten
Már a Vinteden is felbukkantak az iskolakezdési utalványok: egy friss Reddit-poszt szerint egy 50 ezer forint értékű csomagot kínáltak eladásra a piactéren. A hirdetést a posztoló jelentette, a bejegyzés alatti komment szerint azóta le is vették.
Másokat is megkerestek az utalványok eladásával
A kommentek alapján azonban nem egyedi esetről lehet szó. A poszt alatt ugyanis többen is azt írták, hogy őket is megkeresték az iskolakezdési utalványok eladásával kapcsolatban. Volt, aki arról számolt be, hogy a támogatást már felhasználta az iskolakezdéshez szükséges dolgok megvásárlására, ezért novemberben már nehezen tudná mire elkölteni az utalványt.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, november 10-én megkezdődött a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részletének kézbesítése. A Magyar Posta több mint 400 ezer rászoruló gyermek családjához juttatja el az utalványokat november folyamán, amelyekből tanszereket, iskolatáskát, ruházati cikkeket, cipőket, könyveket és digitális eszközöket is lehet vásárolni. De a szülők első tapasztalatai szerint nem mindegyik üzlet készült még fel az utalványok befogadására.
A közösségi médiában egyre több olyan vásárlói tapasztalat jelenik meg, amely szerint az üzletek egy részében még nem tudják egységesen kezelni az utalványokat, a tapasztalatok meglehetősen vegyesek.
Ahogy korábban megírta portálunk is, az 50 ezer forintos utalványcsomag összesen húsz utalványból áll:
- 6 darab 5000 forintos,
- 6 darab 2000 forintos,
- 8 darab 1000 forintos címletet tartalmaz. A felhasználási határidő 2027. március 15., így a családoknak a kézbesítést követően több hónapjuk lesz a támogatás elköltésére.
Az iskolakezdési támogatás megérkezett, a boltok egy része még készülődik
Egy Facebook-hozzászóló arról számolt be, hogy november 15-én a budapesti Campona két sportszerüzletében, a Sportissimóban és a Sports Directben sem tudott utalvánnyal fizetni. Az alkalmazottak tájékoztatása szerint még nem készült el a szükséges technikai háttér, de egy-két héten belül már elfogadják az új fizetőeszközt.
Más vásárlók szerint a tájékoztatással is gondok vannak. Egy hozzászóló úgy fogalmazott, hogy több üzlet vezetése és pénztárosai még nem kapták meg a szükséges információkat, ezért érdemes lehet egy-két hetet várni, amíg mindenhol felkészülnek.
A problémákra a vidéki sajtóban is találni példát. A sonline.hu beszámolója szerint egy kaposvári papírbolt csak november 11-én kapott tájékoztatást az utalványok elfogadásáról, és ekkor kezdte meg a szükséges regisztrációt. Az üzletvezető szerint az utalványokat csak a regisztráció aktiválását követően tudják elfogadni. Mindez arra utal, hogy az utalványok bevezetésének időzítése és a kereskedők felkészítése nem mindenhol találkozott.
Pozitív példák is akadnak
A hozzászólások szerint a Pepco, a Líra és a Cropp egyes üzleteiben már működik az elfogadás, a Dorko pedig egy vásárlói beszámoló alapján további 20 százalékos kedvezményt is kínál az utalvánnyal fizetőknek. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a jogszabály hatálya alá tartozó kereskedők kötelesek elfogadni az érvényes utalványokat a meghatározott termékekre. Amennyiben ezt megtagadják, a vásárlók panaszt tehetnek, illetve a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhatnak.