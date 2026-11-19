Már a Vinteden is felbukkantak az iskolakezdési utalványok: egy friss Reddit-poszt szerint egy 50 ezer forint értékű csomagot kínáltak eladásra a piactéren. A hirdetést a posztoló jelentette, a bejegyzés alatti komment szerint azóta le is vették.

Már a Vinteden is felbukkantak az iskolakezdési utalványok/Fotó: Magyarország Kormánya

Másokat is megkerestek az utalványok eladásával

A kommentek alapján azonban nem egyedi esetről lehet szó. A poszt alatt ugyanis többen is azt írták, hogy őket is megkeresték az iskolakezdési utalványok eladásával kapcsolatban. Volt, aki arról számolt be, hogy a támogatást már felhasználta az iskolakezdéshez szükséges dolgok megvásárlására, ezért novemberben már nehezen tudná mire elkölteni az utalványt.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, november 10-én megkezdődött a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részletének kézbesítése. A Magyar Posta több mint 400 ezer rászoruló gyermek családjához juttatja el az utalványokat november folyamán, amelyekből tanszereket, iskolatáskát, ruházati cikkeket, cipőket, könyveket és digitális eszközöket is lehet vásárolni. De a szülők első tapasztalatai szerint nem mindegyik üzlet készült még fel az utalványok befogadására.

A közösségi médiában egyre több olyan vásárlói tapasztalat jelenik meg, amely szerint az üzletek egy részében még nem tudják egységesen kezelni az utalványokat, a tapasztalatok meglehetősen vegyesek.

Ahogy korábban megírta portálunk is, az 50 ezer forintos utalványcsomag összesen húsz utalványból áll:

6 darab 5000 forintos,

6 darab 2000 forintos,

8 darab 1000 forintos címletet tartalmaz. A felhasználási határidő 2027. március 15., így a családoknak a kézbesítést követően több hónapjuk lesz a támogatás elköltésére.

Az iskolakezdési támogatás megérkezett, a boltok egy része még készülődik

Egy Facebook-hozzászóló arról számolt be, hogy november 15-én a budapesti Campona két sportszerüzletében, a Sportissimóban és a Sports Directben sem tudott utalvánnyal fizetni. Az alkalmazottak tájékoztatása szerint még nem készült el a szükséges technikai háttér, de egy-két héten belül már elfogadják az új fizetőeszközt.