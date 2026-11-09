Végre kiderült tételesen, mire költhetik a családok az utalványokat, és mit tilos venni – újabb 50 ezer forint érkezik a jogosult szülőknek

Kedden elindul a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részletének kézbesítése – jelentette be Facebook-posztjában Kátai-Németh Vilmos miniszter. A családok ezúttal postai úton, utalvány formájában kapják meg a támogatást, amelyet az iskoláztatáshoz kapcsolódó termékek beszerzésére fordíthatnak.

November 10-től kezdik kézbesíteni az iskolakezdési támogatás második részletét, utalvány formában/ Fotó: Unsplash

A miniszter azt is részletezte, mire fordíthatják az érintettek a második részletet. Az utalványokból

tanszereket,

iskolatáskákat,

ruházati cikkeket, de nem váltható be sífelszerelésre, sícipőre, síbakancsra,

cipőket, könyveket

és digitális eszközöket is lehet vásárolni. A honlap tájékoztatása szerint nem vásárolható például távcső, teleszkóp, lézer; sem televízió készülék; számítógép monitor; projektor; zenegép; zenelejátszó; lemezlejátszó se.

Érdemes a lejjebb belinkelt oldalt végigböngészni, mert a tiltólista is terjedelmes. A támogatás célja, hogy segítsen a rászoruló családoknak a tanuláshoz és az iskolai mindennapokhoz szükséges felszerelések beszerzésében.

Az utalványok címleteit is közölték

Az 50 ezer forintos utalványcsomag összesen húsz utalványból áll:

6 darab 5000 forintos,

6 darab 2000 forintos,

8 darab 1000 forintos címletet tartalmaz.

A felhasználási határidő 2027. március 15., így a családoknak a kézbesítést követően több hónapjuk lesz a támogatás elköltésére.

A jogosultak a kormany.hu/iskolakezdesiutalvany oldalon, valamint a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon kérhetnek további tájékoztatást. Az iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részletét augusztusban folyósították.

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a gyermekenként összesen 100 ezer forintos juttatást két ütemben kapják meg a jogosultak. A tanévkezdés előtt pénzbeli támogatás érkezett, a novemberi részletet pedig meghatározott termékekre elkölthető utalványként kézbesítik. Az első összeget a családi pótlékhoz hasonló módon fizették ki, bankszámlára utalták vagy postán juttatták el az érintettekhez.

Az első kör kifizetése nem volt zökkenőmentes, szeptemberben arról is írtunk, hogy több mint 6500 jogosult adminisztrációs hiba miatt kimaradt a folyósításból. A kormány akkor az elmaradt támogatás pótlását ígérte, a második részlet kézbesítésének határidejét pedig november 30-ban jelölte meg. A most bejelentett november 10-i időpont ennek a kézbesítési időszaknak a kezdetét jelenti.