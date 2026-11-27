Háromhetes lejtmenetnek vethet véget az üzemanyagárakban az olajpiacon tapasztalható pénteki drágulás. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára péntek hajnalban 96,61 dollárra emelkedett, miután csütörtökön csaknem 2 dollárral került feljebb, és november 6. óta nem látott szinten zárt. Az amerikai WTI olajfajta jegyzése 85,78 dolláron állt, ami 2,10 dolláros, vagyis 2,5 százalékos emelkedésnek felel meg a szerdai záróárhoz képest. Az Egyesült Államokban a hálaadás ünnepe miatt csütörtökön nem volt kereskedési elszámolás.

A hormuzi eszkaláció további emelkedést okozhat az olajpiacon, ennek hatása lesz az üzemanyagárakban (illusztráció)

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A piaci hangulatot elsősorban a közel-keleti fejlemények változtatták meg. Az elmúlt hetekben még az olajárak csökkenését segítette, hogy Donald Trump amerikai elnök az időközi választások után nem fokozta az Irán elleni katonai fellépést. A térségben azonban továbbra sem csillapodnak az összecsapások: Irán a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat támadja, miközben a jemeni húszik Szaúd-Arábia energetikai infrastruktúráját vették célba.

Már a 100 dolláros olajár sem elképzelhetetlen, ez nyomot hagy az üzemanyagárakon

Az elemzők szerint a Brent jegyzése további emelkedés előtt állhat. Az ANZ szakértői, Brian Martin és Daniel Hynes úgy látják, hogy a hordónkénti 100 dolláros szintet akár újabb jelentős közel-keleti eszkaláció nélkül is elérheti a nyersolaj. Ehhez ugyanakkor arra lenne szükség, hogy a piacon ténylegesen érzékelhetővé váljon a leszállítható olajmennyiség csökkenése.

A kínálati kockázatok nem pusztán a tankerhajókat érő támadásokból fakadnak. A szaúdi Aramco dzsazáni finomítójában például ideiglenesen le kellett állítani bizonyos műveleteket, miután csütörtökön egy lövedék csapódott a létesítménybe. A szaúdi energiaügyi minisztérium közlése szerint a támadásban egy nepáli munkás életét vesztette, többen pedig megsérültek.

A húszik egy nappal korábban

a királyság legnagyobb finomítója, a Ras Tanura, valamint

a dzsiddai és dzsazáni vörös-tengeri kikötők elleni támadásokról számoltak be.

A Ras Tanura nemcsak a szaúdi olajfeldolgozás egyik legfontosabb központja, hanem jelentős kőolajexport-csomópont is, így az ottani működés esetleges tartós zavara a nemzetközi piacokon is éreztetheti hatását.