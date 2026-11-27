Éppen csak fellélegeztek a magyar autósok, máris rossz hírek érkeztek – veszélyben az olcsóbb tankolás
Háromhetes lejtmenetnek vethet véget az üzemanyagárakban az olajpiacon tapasztalható pénteki drágulás. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára péntek hajnalban 96,61 dollárra emelkedett, miután csütörtökön csaknem 2 dollárral került feljebb, és november 6. óta nem látott szinten zárt. Az amerikai WTI olajfajta jegyzése 85,78 dolláron állt, ami 2,10 dolláros, vagyis 2,5 százalékos emelkedésnek felel meg a szerdai záróárhoz képest. Az Egyesült Államokban a hálaadás ünnepe miatt csütörtökön nem volt kereskedési elszámolás.
A piaci hangulatot elsősorban a közel-keleti fejlemények változtatták meg. Az elmúlt hetekben még az olajárak csökkenését segítette, hogy Donald Trump amerikai elnök az időközi választások után nem fokozta az Irán elleni katonai fellépést. A térségben azonban továbbra sem csillapodnak az összecsapások: Irán a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat támadja, miközben a jemeni húszik Szaúd-Arábia energetikai infrastruktúráját vették célba.
Már a 100 dolláros olajár sem elképzelhetetlen, ez nyomot hagy az üzemanyagárakon
Az elemzők szerint a Brent jegyzése további emelkedés előtt állhat. Az ANZ szakértői, Brian Martin és Daniel Hynes úgy látják, hogy a hordónkénti 100 dolláros szintet akár újabb jelentős közel-keleti eszkaláció nélkül is elérheti a nyersolaj. Ehhez ugyanakkor arra lenne szükség, hogy a piacon ténylegesen érzékelhetővé váljon a leszállítható olajmennyiség csökkenése.
A kínálati kockázatok nem pusztán a tankerhajókat érő támadásokból fakadnak. A szaúdi Aramco dzsazáni finomítójában például ideiglenesen le kellett állítani bizonyos műveleteket, miután csütörtökön egy lövedék csapódott a létesítménybe. A szaúdi energiaügyi minisztérium közlése szerint a támadásban egy nepáli munkás életét vesztette, többen pedig megsérültek.
A húszik egy nappal korábban
- a királyság legnagyobb finomítója, a Ras Tanura, valamint
- a dzsiddai és dzsazáni vörös-tengeri kikötők elleni támadásokról számoltak be.
A Ras Tanura nemcsak a szaúdi olajfeldolgozás egyik legfontosabb központja, hanem jelentős kőolajexport-csomópont is, így az ottani működés esetleges tartós zavara a nemzetközi piacokon is éreztetheti hatását.
Az OCBC elemzője, Sim Moh Siong ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a Perzsa-öbölből érkező export helyreállása és a geopolitikai kockázatok enyhülése 2027-ben már lefelé húzhatja az olajárakat. A piac azonban addig is sérülékeny maradhat, mivel a készletek megcsappantak, a hajózási kockázatok tartósak, a finomítók helyreállítása pedig lassan halad.
Az OPEC+ sem siethet a kitermelés növelésével
A kínálati bizonytalanság miatt az olajpiac az OPEC+ vasárnapi ülésére is figyel. A Reutersnek nyilatkozó források szerint a szervezet a közel-keleti háború okozta zavarok miatt várhatóan legalább 2027 első negyedévére fenntartja a jelenlegi kitermelési célokat.
A kínálatot ráadásul nem kizárólag a közel-keleti konfliktus veszélyezteti: Ukrajna október vége óta fokozta az orosz olajfinomítók elleni dróntámadásokat, a legutóbbi incidens pedig tüzet okozott a dél-oroszországi Krasznodari területen működő Szlavjanszk ECO finomítóban.
Csütörtökön emellett a thaiföldi Bangchak és a venezuelai Amuay finomítóban is tűzesetek zavarták a működést. A különböző térségekben jelentkező fennakadások tovább növelik a bizonytalanságot a finomított olajtermékek piacán.
A magyar autósok is megérezhetik az olajpiaci fordulatot
A nemzetközi olajárak alakulása a magyarországi benzinkutakon is éreztetheti hatását. Mint megírtuk , a napokban még úgy tűnt, hogy folytatódhat az üzemanyagok árcsökkenése, amelyet elsősorban az olcsóbb nyersolaj támogatott. A forint gyengülése azonban már eddig is fékezte a hazai árak mérséklődését.
A hét elején még azzal lehetett számolni, hogy amennyiben megáll a forint gyengülése, és a Brent jegyzése 92 dollár alatt marad, a hét közepén mindkét üzemanyag ára további 2–3 forinttal mérséklődhet literenként.
Az olajpiaci fordulat azonban keresztülhúzhatja ezt a forgatókönyvet. A Brent már ismét 96 dollár felett jár, így a korábban várt további árcsökkenés egyre bizonytalanabbá válik. Ha a nyersolaj drágulása tartósnak bizonyul, vagy a forint tovább gyengül, a hazai üzemanyagárak mérséklődése is megállhat, sőt később akár drágulás következhet.