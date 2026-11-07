Ez most nagy hír az autósoknak: valami nagyon szakad a töltőállomásokon – hétvégén megmozdultak az üzemanyagárak

Szombaton tovább csökkentek a hazai üzemanyagárak. A 95-ös benzin országos átlagára 8 forinttal, a gázolajé pedig 1 forinttal mérséklődött péntekhez képest – írja a Holtankoljak.hu.

Árcsökkenést hozott a szombat az üzemanyagok átlagárában (illusztráció)

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Csökkenést hozott szombat az üzemanyagok árában

A benzin ára ezzel tovább folytatta a hét eleje óta tartó csökkenést. A gázolaj esetében kisebb mértékű változás történt, ugyanakkor a két üzemanyagtípus közötti árkülönbség továbbra is jelentős: jelenleg 110 forint literenként.

A mai árak alapján a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 611 Ft/liter

gázolaj: 721 Ft/liter.

A hét korábbi napjain látható tendenciáról az üzemanyagárak és annak okairól több cikkben számoltunk be a Világgazdaság oldalán.