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Ez most nagy hír az autósoknak: valami nagyon szakad a töltőállomásokon – hétvégén megmozdultak az üzemanyagárak

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A szombat sem telhet el a héten az üzemanyagok árának változása nélkül. A friss információk szerint ezen a napon az üzemanyagárak mérséklődése ezúttal azt jelenti, hogy a benziné mellett a gázolaj ára is mérséklődött.
VG
2026.11.07, 11:19
Frissítve: 2026.11.07, 11:23
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Szombaton tovább csökkentek a hazai üzemanyagárak. A 95-ös benzin országos átlagára 8 forinttal, a gázolajé pedig 1 forinttal mérséklődött péntekhez képest – írja a Holtankoljak.hu.

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Árcsökkenést hozott a szombat az üzemanyagok átlagárában (illusztráció)
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Csökkenést hozott szombat az üzemanyagok árában

A benzin ára ezzel tovább folytatta a hét eleje óta tartó csökkenést. A gázolaj esetében kisebb mértékű változás történt, ugyanakkor a két üzemanyagtípus közötti árkülönbség továbbra is jelentős: jelenleg 110 forint literenként.

A mai árak alapján a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin: 611 Ft/liter
  • gázolaj: 721 Ft/liter.

A hét korábbi napjain látható tendenciáról az üzemanyagárak és annak okairól több cikkben számoltunk be a Világgazdaság oldalán.

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