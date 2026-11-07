Ez most nagy hír az autósoknak: valami nagyon szakad a töltőállomásokon – hétvégén megmozdultak az üzemanyagárak
Szombaton tovább csökkentek a hazai üzemanyagárak. A 95-ös benzin országos átlagára 8 forinttal, a gázolajé pedig 1 forinttal mérséklődött péntekhez képest – írja a Holtankoljak.hu.
Csökkenést hozott szombat az üzemanyagok árában
A benzin ára ezzel tovább folytatta a hét eleje óta tartó csökkenést. A gázolaj esetében kisebb mértékű változás történt, ugyanakkor a két üzemanyagtípus közötti árkülönbség továbbra is jelentős: jelenleg 110 forint literenként.
A mai árak alapján a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:
- 95-ös benzin: 611 Ft/liter
- gázolaj: 721 Ft/liter.
A hét korábbi napjain látható tendenciáról az üzemanyagárak és annak okairól több cikkben számoltunk be a Világgazdaság oldalán.