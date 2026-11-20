Pénteken tovább csökkentek az üzemanyagok országos átlagárai. A 95-ös benzin literenként 5 forinttal, a gázolaj pedig 4 forinttal lett olcsóbb csütörtökhöz képest – számolt be róla a Holtankoljak árfigyelő portál.

Mérséklődnek az üzemanyagárak a magyarországi töltőállomáskon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A csökkenés Magyarországon mindkét üzemanyagtípusnál folytatódik, így a benzin ára már 585 forint alá, a gázolajé pedig 700 forint alá mérséklődött.

A friss árösszesítés alapján jelenleg az alábbi országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok a töltőállomásokon:

95-ös benzin: 583 forint/liter

Gázolaj: 695 forint/liter

Üzemanyagárak: jelentős különbség maradt a benzin és a gázolaj között

A jelenlegi átlagárak alapján egy 50 literes tank megtöltése benzinnel 29 400 forintba kerül, míg ugyanennyi gázolajért 34 950 forintot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy egyetlen tankolásnál 5550 forint a különbség a két üzemanyag között.

Az autópályák mentén és az egyes településeken azonban más-más árakkal találkozhatnak a járművezetők.

Az elmúlt napokban tapasztalt árcsökkenés tehát egyelőre megszakadt, a csütörtöki változatlan árak azonban önmagukban még nem jelentenek tartós fordulatot. A következő napok árváltozásai mutathatják meg, hogy folytatódhat-e az üzemanyagok olcsóbbodása, vagy hosszabb időre a jelenlegi szinteken stabilizálódnak az árak.

Sorra zárnak be a magyar benzinkutak: már a működésük is veszélybe került

Miközben az autósok az üzemanyagárak alakulását figyelik, a kisebb benzinkutak egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a dunaújvárosi Supermol már létszámcsökkentésre és a nyitvatartás korlátozására kényszerült. A töltőállomás üzemeltetője szerint literenként mindössze 25 forint választja el őket attól, hogy az üzemanyag-értékesítés egyáltalán ne termeljen nyereséget. Állításuk szerint csak a banki költségek literenként 10 forintot emésztenek fel, miközben a bérek és az egyéb működési kiadások kigazdálkodása is egyre nagyobb problémát jelent.

A helyzet ráadásul nem egyedi: november elején Nagykörűn és Tiszaörsön is bezárt egy-egy benzinkút. A piaci beszámolók szerint a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi árrése legfeljebb 30 forint körül alakult literenként, miközben a gazdaságos működéshez legalább 45–50 forintra lenne szükség. A kisebb töltőállomások így komoly dilemma elé kerültek: ha emelik áraikat, elveszíthetik vásárlóikat, ha viszont nem változtatnak, a működésük kerülhet veszélybe.