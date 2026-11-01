Deviza
EUR/HUF366,17 -0,29% USD/HUF326,9 -0,33% GBP/HUF438,02 -0,31% CHF/HUF396,83 -0,32% PLN/HUF83,29 +0,26% RON/HUF68,37 -0,3% CZK/HUF14,99 -0,31% EUR/HUF366,17 -0,29% USD/HUF326,9 -0,33% GBP/HUF438,02 -0,31% CHF/HUF396,83 -0,32% PLN/HUF83,29 +0,26% RON/HUF68,37 -0,3% CZK/HUF14,99 -0,31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Ezt nem jelentették be: szép csendben hozzányúltak az üzemanyag árához Magyarországon – ennyibe kerül most a benzin és a dízel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Történt egy kis finomhangolás, csak éppen nem szólt senki róla. Az üzemanyag ára a hétvégén is változott, ráadásul az elmúlt napok drágulásai után újabb fordulat következett be. A magyar üzemanyagpiac nagyon speciális helyzetben van, és ennek maradéktalanul nem örülhet senki sem.
Hecker Flórián
2026.11.01, 06:09
Frissítve: 2026.11.01, 06:38
Szóljon hozzá!

Bár minden hétköznap kihirdetik Magyarországon, hogyan alakulnak az aktuális üzemanyagárak, a hétvégére vonatkozó változásokat rendre csak hétfőn hozzák nyilvánosságra. Így aztán késve szembesülnek vele az autósok, mennyiért is tankolhatnak.

üzemanyag, Mol, benzinkút
Ezt nem jelentették be: szép csendben hozzányúltak az üzemanyag árához Magyarországon – ennyibe kerül most a benzin és a dízel / Fotó: AFP

Így történt ez ezúttal is: pénteken módosították az üzemanyag árát, de erről egészen mostanáig nem jelent meg információ. A Világgazdaság kiskereskedelmi szereplőktől kapott jelzést arra vonatkozóan, hogy változott az üzemanyagár Magyarországon a hétvégére.

Az elmúlt napokban a tankolás különösen érzékeny témává vált, hiszen látványosabb drágulás vette kezdetét, ami különösen a gázolajat érintette. Az elmúlt napokban mintegy 10 forintos literenkénti áremelést lehetett megfigyelni, miközben a benzin átlagára is fokozatosan feljebb kúszott.

A hét utolsó munkanapján már ott jártunk, hogy egy újabb 4 forintos emelést követően a dízel ára 721 Ft/literre nőtt, miközben a benziné 642 forinton állt.

A piaci folyamatokat látva ezen nem is lehet meglepődni. Az olaj ára emelkedik, legutóbb kifejezetten azért, mert a Hormuzi-szorosban egy tartályhajót ért támadás ismét ráirányította a figyelmet az ellátási kockázatokra, miközben az Irán ellen folytatott amerikai-izraeli háború immár a nyolcadik hónapjába lépett. A Reuters ezzel hozta összefüggésbe, hogy a decemberi szállítású Brent határidős jegyzése – amelynek kontraktusa pénteken járt le – 1,20 dollárral, azaz 1,04 százalékkal, hordónként 116,08 dollárra ugrott.

A Hormuzi-szoros környékén folytatódó fegyveres összecsapások, valamint a működőképes diplomáciai megoldás esélyeivel kapcsolatos kételyek magasan tartják az olajárakat. A piac arra számít, hogy a következő hetekben tovább eszkalálódhat a konfliktus – mondta Saul Kavonic, az MST Marquee energiapiaci kutatásért felelős vezetője.

Szép csendben hozzányúltak az üzemanyag árához Magyarországon

Ehhez képest a hétvégére Magyarországon egészen más irányú üzemanyagár-változás állt be. Lapunk figyelmét arra hívták fel, hogy 

a benzin átlagárában 2 forintos csökkentést rendeltek el a kereskedők, ami szombattól életbe is lépett.

A gázolaj átlagárát ezúttal változatlanul hagyták. Így aztán most

  • a benzin átlagára 640 forint literenként,
  • a dízelé pedig maradt 721 forintnál.

Tapasztalataink szerint a jellemző, tehát nem autópályás árak ennél 2-2 forinttal kedvezőbben alakulnak például a Mol kúthálózatában. Ezek az árszintek keddig biztosan maradnak, aznap lép életbe majd a hétfőn esedékes árdöntés.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a magyarországi üzemanyagárak bár kifejezetten drágának számíthatnak a vásárlók körében, hosszú hetek óta mesterségesen elszakították őket a valós piaci árképzéstől. Ennek az okait csak találgatni lehet, és nem lehet kizárni a mögöttes politikai megfontolást sem.

Ennek fogyasztói oldalról azért nem lehet maradéktalanul örülni, mert a Tisza-kormány a nyár közepén kivezette az 595 forintos benzines és a 615 forintos dízeles védett árat. Ehhez képest mostanra már 50-100 forinttal kerül többe literenként a tankolás, de tény, hogy ennél magasabb is lehetne már az eltérés.

Az, hogy Magyarországon létezik egy láthatatlan védett ár, komoly problémát okoz a benzinkutasok oldalán, hiszen így a költségeiket nem tudják maradéktalanul érvényesíteni a bevételeikben. Ez pedig nem is marad következmények nélkül.

Elszálltak az üzemanyagárak a védett ár eltörlése óta: már 721 forint a gázolaj, kiszámoltuk mennyivel fizetnek többet az autósok
Ismét drágult a tankolás Magyarországon. Kiszámoltuk, melyik üzemanyagtípus esetén mennyivel kerül többe az autók fenntartása a védett ár kivezetése óta.

Szóljon hozzá!
kiskereskedelem
benzinár
dízel ára
benzin ára
Magyarország
tankolás
hétvége
üzemanyagár

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu