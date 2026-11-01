Ezt nem jelentették be: szép csendben hozzányúltak az üzemanyag árához Magyarországon – ennyibe kerül most a benzin és a dízel
Bár minden hétköznap kihirdetik Magyarországon, hogyan alakulnak az aktuális üzemanyagárak, a hétvégére vonatkozó változásokat rendre csak hétfőn hozzák nyilvánosságra. Így aztán késve szembesülnek vele az autósok, mennyiért is tankolhatnak.
Így történt ez ezúttal is: pénteken módosították az üzemanyag árát, de erről egészen mostanáig nem jelent meg információ. A Világgazdaság kiskereskedelmi szereplőktől kapott jelzést arra vonatkozóan, hogy változott az üzemanyagár Magyarországon a hétvégére.
Az elmúlt napokban a tankolás különösen érzékeny témává vált, hiszen látványosabb drágulás vette kezdetét, ami különösen a gázolajat érintette. Az elmúlt napokban mintegy 10 forintos literenkénti áremelést lehetett megfigyelni, miközben a benzin átlagára is fokozatosan feljebb kúszott.
A hét utolsó munkanapján már ott jártunk, hogy egy újabb 4 forintos emelést követően a dízel ára 721 Ft/literre nőtt, miközben a benziné 642 forinton állt.
A piaci folyamatokat látva ezen nem is lehet meglepődni. Az olaj ára emelkedik, legutóbb kifejezetten azért, mert a Hormuzi-szorosban egy tartályhajót ért támadás ismét ráirányította a figyelmet az ellátási kockázatokra, miközben az Irán ellen folytatott amerikai-izraeli háború immár a nyolcadik hónapjába lépett. A Reuters ezzel hozta összefüggésbe, hogy a decemberi szállítású Brent határidős jegyzése – amelynek kontraktusa pénteken járt le – 1,20 dollárral, azaz 1,04 százalékkal, hordónként 116,08 dollárra ugrott.
A Hormuzi-szoros környékén folytatódó fegyveres összecsapások, valamint a működőképes diplomáciai megoldás esélyeivel kapcsolatos kételyek magasan tartják az olajárakat. A piac arra számít, hogy a következő hetekben tovább eszkalálódhat a konfliktus – mondta Saul Kavonic, az MST Marquee energiapiaci kutatásért felelős vezetője.
Szép csendben hozzányúltak az üzemanyag árához Magyarországon
Ehhez képest a hétvégére Magyarországon egészen más irányú üzemanyagár-változás állt be. Lapunk figyelmét arra hívták fel, hogy
a benzin átlagárában 2 forintos csökkentést rendeltek el a kereskedők, ami szombattól életbe is lépett.
A gázolaj átlagárát ezúttal változatlanul hagyták. Így aztán most
- a benzin átlagára 640 forint literenként,
- a dízelé pedig maradt 721 forintnál.
Tapasztalataink szerint a jellemző, tehát nem autópályás árak ennél 2-2 forinttal kedvezőbben alakulnak például a Mol kúthálózatában. Ezek az árszintek keddig biztosan maradnak, aznap lép életbe majd a hétfőn esedékes árdöntés.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy a magyarországi üzemanyagárak bár kifejezetten drágának számíthatnak a vásárlók körében, hosszú hetek óta mesterségesen elszakították őket a valós piaci árképzéstől. Ennek az okait csak találgatni lehet, és nem lehet kizárni a mögöttes politikai megfontolást sem.
Ennek fogyasztói oldalról azért nem lehet maradéktalanul örülni, mert a Tisza-kormány a nyár közepén kivezette az 595 forintos benzines és a 615 forintos dízeles védett árat. Ehhez képest mostanra már 50-100 forinttal kerül többe literenként a tankolás, de tény, hogy ennél magasabb is lehetne már az eltérés.
Az, hogy Magyarországon létezik egy láthatatlan védett ár, komoly problémát okoz a benzinkutasok oldalán, hiszen így a költségeiket nem tudják maradéktalanul érvényesíteni a bevételeikben. Ez pedig nem is marad következmények nélkül.
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