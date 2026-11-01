Bár minden hétköznap kihirdetik Magyarországon, hogyan alakulnak az aktuális üzemanyagárak, a hétvégére vonatkozó változásokat rendre csak hétfőn hozzák nyilvánosságra. Így aztán késve szembesülnek vele az autósok, mennyiért is tankolhatnak.

Ezt nem jelentették be: szép csendben hozzányúltak az üzemanyag árához Magyarországon – ennyibe kerül most a benzin és a dízel / Fotó: AFP

Így történt ez ezúttal is: pénteken módosították az üzemanyag árát, de erről egészen mostanáig nem jelent meg információ. A Világgazdaság kiskereskedelmi szereplőktől kapott jelzést arra vonatkozóan, hogy változott az üzemanyagár Magyarországon a hétvégére.

Az elmúlt napokban a tankolás különösen érzékeny témává vált, hiszen látványosabb drágulás vette kezdetét, ami különösen a gázolajat érintette. Az elmúlt napokban mintegy 10 forintos literenkénti áremelést lehetett megfigyelni, miközben a benzin átlagára is fokozatosan feljebb kúszott.

A hét utolsó munkanapján már ott jártunk, hogy egy újabb 4 forintos emelést követően a dízel ára 721 Ft/literre nőtt, miközben a benziné 642 forinton állt.

A piaci folyamatokat látva ezen nem is lehet meglepődni. Az olaj ára emelkedik, legutóbb kifejezetten azért, mert a Hormuzi-szorosban egy tartályhajót ért támadás ismét ráirányította a figyelmet az ellátási kockázatokra, miközben az Irán ellen folytatott amerikai-izraeli háború immár a nyolcadik hónapjába lépett. A Reuters ezzel hozta összefüggésbe, hogy a decemberi szállítású Brent határidős jegyzése – amelynek kontraktusa pénteken járt le – 1,20 dollárral, azaz 1,04 százalékkal, hordónként 116,08 dollárra ugrott.

A Hormuzi-szoros környékén folytatódó fegyveres összecsapások, valamint a működőképes diplomáciai megoldás esélyeivel kapcsolatos kételyek magasan tartják az olajárakat. A piac arra számít, hogy a következő hetekben tovább eszkalálódhat a konfliktus – mondta Saul Kavonic, az MST Marquee energiapiaci kutatásért felelős vezetője.

Szép csendben hozzányúltak az üzemanyag árához Magyarországon

Ehhez képest a hétvégére Magyarországon egészen más irányú üzemanyagár-változás állt be. Lapunk figyelmét arra hívták fel, hogy

a benzin átlagárában 2 forintos csökkentést rendeltek el a kereskedők, ami szombattól életbe is lépett.

A gázolaj átlagárát ezúttal változatlanul hagyták. Így aztán most

a benzin átlagára 640 forint literenként,

a dízelé pedig maradt 721 forintnál.

Tapasztalataink szerint a jellemző, tehát nem autópályás árak ennél 2-2 forinttal kedvezőbben alakulnak például a Mol kúthálózatában. Ezek az árszintek keddig biztosan maradnak, aznap lép életbe majd a hétfőn esedékes árdöntés.