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Fordulat a benzinkutakon: változtak az üzemanyagárak, de a benzin és a gázolaj között továbbra is 100 forintnál nagyobb az árkülönbség

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A kőolaj világpiaci jegyzése ismét emelkedésnek indult a keddi mélypont után, a közel-keleti fejlemények továbbra is bizonytalanságot okoznak. Magyarországon is változott az üzemanyag ára szerdán, a benzin és a gázolaj közötti jelentős árkülönbség azonban megmaradt.
VG
2026.11.11, 09:11
Frissítve: 2026.11.11, 09:46
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A kőolaj világpiaci ára kéthavi mélypontra süllyedt kedden, szerdán azonban ismét emelkedésnek indult. Az üzemanyagárak alakulását elsősorban a közel-keleti konfliktus és az olajellátással kapcsolatos bizonytalanság befolyásolja, a magyarországi töltőállomásokon pedig újabb árváltozással szembesülhetnek az autósok.

benzinkút, üzemanyag
A nemzetközi olajpiaci mozgásokkal párhuzamosan a hazai üzemanyagárak is változtak. / Fotó: NurPhoto via AFP

A nemzetközi olajpiaci változások megmozgatták a hazai üzemanyagárakat is

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára szerda reggel 92 dollár körül alakult, az amerikai WTI jegyzése pedig meghaladta a 86 dollárt. A Reuters beszámolója szerint az árak keddi zuhanását az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhülésének reménye okozta, a Hormuzi-szorosban történt hajótámadások azonban szerdán ismét felfelé hajtották a jegyzéseket.

A nemzetközi olajpiaci mozgásokkal párhuzamosan a hazai üzemanyagárak is változtak. A Holtankoljak.hu adatai szerint a keddi szinthez képest mindkét üzemanyagtípus országos átlagára csökkent, a gázolajé ráadásul nagyobb mértékben.

  • A 95-ös benzin literenkénti átlagára 4 forinttal, 602 forintra csökkent, 
  • a gázolajé pedig 6 forinttal, 711 forintra mérséklődött.

A két üzemanyagtípus közötti árkülönbség így továbbra is jelentős: a dízel literenként 109 forinttal drágább a benzinnél.

Mint ismert: a Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb kőolajszállítási útvonala, ezért a térségben kialakuló fennakadások közvetlenül befolyásolják a nemzetközi kínálatot. 

A kereskedők elsősorban azt figyelik, hogy a katonai feszültség veszélyezteti-e a tartályhajók közlekedését, illetve szükségessé válhat-e a szállítmányok átirányítása.

Az Investing adatai szerint októberben 37 hajót ért támadás a Hormuzi-szorosban és környékén, ami a közel-keleti háború kezdete óta a legmagasabb havi szám. Novemberben eddig további tíz támadást regisztráltak. Az LSEG elemzői arra figyelmeztettek, hogy még egy esetleges amerikai–iráni megállapodás sem állítaná helyre azonnal az olajszállításokat: az aknamentesítés, a biztosítási költségek és a hajótulajdonosok biztonsági aggályai továbbra is akadályozhatják a forgalmat.

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