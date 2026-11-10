Igencsak megdrágult a tankolás, volt miből visszavenni a héten

Egyetlen hónap alatt 3 százalékkal emelkedett a járműüzemanyagok fogyasztói ára Magyarországon, miközben a teljes fogyasztói kosár átlagos drágulása csupán 0,4 százalék volt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett, októberi adatai szerint az üzemanyagok ára az előző év azonos időszakához képest már 11,3 százalékkal volt magasabb.

Újabb inflációs kockázatot jelenthet az üzemanyag-drágulás / Fotó: T.Vyc

Ez azt jelenti, hogy az üzemanyagok éves drágulása több mint ötszöröse az októberben mért 2 százalékos általános inflációnak. A különbség különösen szembetűnő annak fényében, hogy több más termékcsoportban már árcsökkenést regisztrált a statisztikai hivatal.

Nemcsak a tankolás kerül egyre többe

Az autósok kiadásait ráadásul nem kizárólag az üzemanyagárak emelkedése növeli. A KSH szerint a járműjavítás és -karbantartás szolgáltatásai egy év alatt 7,7 százalékkal drágultak, vagyis az autók fenntartásához kapcsolódó költségek több területen is emelkedtek. A drágulás a fuvarozási és szállítási vállalkozások számára is fontos fejlemény. Az üzemanyag ezeknél a cégeknél jelentős működési költséget képviselhet, ezért a tartós áremelkedés ronthatja a jövedelmezőséget, vagy idővel a szolgáltatási díjak emelését teheti szükségessé.

A fogyasztói árakra gyakorolt esetleges hatás azonban a vállalkozások árazási döntéseitől és a piaci versenytől is függ. A személyszállításnál már most jelentős éves áremelkedés látható: a taxiszolgáltatások ára októberben 11,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ebből önmagában nem következik, hogy a drágulást az üzemanyagárak okozták, de jól mutatja, hogy a közlekedési szolgáltatások költségei is jelentősen emelkedtek.

Üzemanyagár: nincs megállás, kapkodhatjuk a fejünket a benzinkúton Nincs megállás a hazai benzinkutakon: a hétvégi áresés után kedden ismét csökkent a benzin és a gázolaj ára, így az autósok újabb kedvező változással szembesülhetnek tankoláskor. Az üzemanyagárak közötti különbség ugyanakkor tovább nőtt, a dízelért már literenként 111 forinttal kell többet fizetni, mint a 95-ös benzinért.

Újabb inflációs kockázatot jelenthet az üzemanyag-drágulás

A járműüzemanyagok árváltozása azért is fontos, mert közvetlenül megjelenik a fogyasztóiár-indexben, és közvetett hatása is lehet más termékek, illetve szolgáltatások árára. Ha a magasabb üzemanyagárak tartósan fennmaradnak, az a következő hónapok inflációs folyamatait is befolyásolhatja. A KSH októberi jelentése ugyanakkor nem ad választ arra, hogy pontosan milyen tényezők okozták a drágulást. Az üzemanyagárak alakulását általában a nemzetközi olajpiaci folyamatok, a finomított termékek jegyzésárai, a forint árfolyama és az adóterhek egyaránt befolyásolhatják. Az októberi inflációs jelentésben mindenesetre éles különbség látható az egyes termékcsoportok között. Miközben

az élelmiszerek

és a háztartási energia ára

éves összevetésben csökkent, az üzemanyagoké jelentősen emelkedett. A következő hónapok egyik fontos kérdése az lesz, hogy az októberi üzemanyagár-emelkedés átmeneti jelenségnek bizonyul-e, vagy tartósabb drágulási folyamat kezdete. Az utóbbi esetben az autósok mellett a szállítási költségeken keresztül más ágazatok is megérezhetik a változást.