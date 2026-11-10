Igencsak megdrágult a tankolás, volt miből visszavenni a héten
Egyetlen hónap alatt 3 százalékkal emelkedett a járműüzemanyagok fogyasztói ára Magyarországon, miközben a teljes fogyasztói kosár átlagos drágulása csupán 0,4 százalék volt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett, októberi adatai szerint az üzemanyagok ára az előző év azonos időszakához képest már 11,3 százalékkal volt magasabb.
Ez azt jelenti, hogy az üzemanyagok éves drágulása több mint ötszöröse az októberben mért 2 százalékos általános inflációnak. A különbség különösen szembetűnő annak fényében, hogy több más termékcsoportban már árcsökkenést regisztrált a statisztikai hivatal.
Nemcsak a tankolás kerül egyre többe
Az autósok kiadásait ráadásul nem kizárólag az üzemanyagárak emelkedése növeli. A KSH szerint a járműjavítás és -karbantartás szolgáltatásai egy év alatt 7,7 százalékkal drágultak, vagyis az autók fenntartásához kapcsolódó költségek több területen is emelkedtek. A drágulás a fuvarozási és szállítási vállalkozások számára is fontos fejlemény. Az üzemanyag ezeknél a cégeknél jelentős működési költséget képviselhet, ezért a tartós áremelkedés ronthatja a jövedelmezőséget, vagy idővel a szolgáltatási díjak emelését teheti szükségessé.
A fogyasztói árakra gyakorolt esetleges hatás azonban a vállalkozások árazási döntéseitől és a piaci versenytől is függ. A személyszállításnál már most jelentős éves áremelkedés látható: a taxiszolgáltatások ára októberben 11,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ebből önmagában nem következik, hogy a drágulást az üzemanyagárak okozták, de jól mutatja, hogy a közlekedési szolgáltatások költségei is jelentősen emelkedtek.
Üzemanyagár: nincs megállás, kapkodhatjuk a fejünket a benzinkúton
Nincs megállás a hazai benzinkutakon: a hétvégi áresés után kedden ismét csökkent a benzin és a gázolaj ára, így az autósok újabb kedvező változással szembesülhetnek tankoláskor. Az üzemanyagárak közötti különbség ugyanakkor tovább nőtt, a dízelért már literenként 111 forinttal kell többet fizetni, mint a 95-ös benzinért.
Újabb inflációs kockázatot jelenthet az üzemanyag-drágulás
A járműüzemanyagok árváltozása azért is fontos, mert közvetlenül megjelenik a fogyasztóiár-indexben, és közvetett hatása is lehet más termékek, illetve szolgáltatások árára. Ha a magasabb üzemanyagárak tartósan fennmaradnak, az a következő hónapok inflációs folyamatait is befolyásolhatja. A KSH októberi jelentése ugyanakkor nem ad választ arra, hogy pontosan milyen tényezők okozták a drágulást. Az üzemanyagárak alakulását általában a nemzetközi olajpiaci folyamatok, a finomított termékek jegyzésárai, a forint árfolyama és az adóterhek egyaránt befolyásolhatják. Az októberi inflációs jelentésben mindenesetre éles különbség látható az egyes termékcsoportok között. Miközben
- az élelmiszerek
- és a háztartási energia ára
éves összevetésben csökkent, az üzemanyagoké jelentősen emelkedett. A következő hónapok egyik fontos kérdése az lesz, hogy az októberi üzemanyagár-emelkedés átmeneti jelenségnek bizonyul-e, vagy tartósabb drágulási folyamat kezdete. Az utóbbi esetben az autósok mellett a szállítási költségeken keresztül más ágazatok is megérezhetik a változást.
Kellemetlen meglepetés, kiderült a valós infláció Magyarországon: Varga Mihálynak védekeznie kell, jobbra számítottak az elemzők – gyorsult a drágulás
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