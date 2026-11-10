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Üzemanyagár: nincs megállás, kapkodhatjuk a fejünket a benzinkúton

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nincs megállás a hazai benzinkutakon: a hétvégi áresés után kedden ismét csökkent a benzin és a gázolaj ára, így az autósok újabb kedvező változással szembesülhetnek tankoláskor. Az üzemanyagárak közötti különbség ugyanakkor tovább nőtt, a dízelért már literenként 111 forinttal kell többet fizetni, mint a 95-ös benzinért.
VG
2026.11.10, 09:39
Frissítve: 2026.11.10, 10:43
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Tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenése Magyarországon: a hétvégi áresés után kedden ismét olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is. A hazai autósok számára kedvező fordulat azonban nem egyformán érinti a két üzemanyagtípust, amelyek között már 111 forintos különbség alakult ki literenként – olvasható a Holtankoljak oldalán

Üzemanyagár: nincs megállás, kapkodhatjuk a fejünket a benzinkúton
Üzemanyagár: nincs megállás, kapkodhatjuk a fejünket a benzinkúton / Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb árcsökkenést hozott a kedd a magyar benzinkutakon: a 95-ös benzin országos átlagára bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 4 forinttal mérséklődött a szombati szinthez képest. Ezzel tovább folytatódott a múlt héten megindult árcsökkenési hullám, amelynek köszönhetően mindkét üzemanyagtípus olcsóbbá vált.

A legfrissebb adatok alapján november 10-én a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin: 606 forint/liter
  • Gázolaj: 717 forint/liter

A két üzemanyagtípus közötti különbség továbbra is jelentős: a dízelért jelenleg literenként 111 forinttal kell többet fizetni, mint a 95-ös benzinért.

Már a hétvégén megindult az üzemanyagárak csökkenése

Ahogy arról a Világgazdaság szombaton beszámolt, már november 7-én is mindkét üzemanyagtípus ára csökkent. Akkor a 95-ös benzin országos átlagára 8 forinttal, a gázolajé pedig 1 forinttal mérséklődött a pénteki szinthez képest. A szombati áresés után az országos átlagárak a következőképpen alakultak: 95-ös benzin: 611 forint/liter; Gázolaj: 721 forint/liter.

Most miközben mindkét üzemanyagtípus olcsóbb lett, viszont a benzin és a dízel közötti árkülönbség tovább nőtt. Szombaton még 110 forint volt a különbség literenként, keddre azonban ez 111 forintra emelkedett. Ennek oka, hogy a hétvége óta a benzin 5 forinttal, a gázolaj pedig 4 forinttal lett olcsóbb.

A benzin ára a korábbi napokban is lefelé mozdult, a gázolaj pedig kisebb csökkenésekkel követte a folyamatot. A legfrissebb országos átlagárak alapján egy 50 literes tank megtöltése 95-ös benzinből 30 300 forintba, gázolajból pedig 35 850 forintba kerül. Ugyanakkora mennyiség tankolásánál tehát már 5550 forinttal fizetnek többet a dízeles autók tulajdonosai.

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