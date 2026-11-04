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Nagy hírt kaptak a benzines autók tulajdonosai szerdán, a dízelesek 5000 forinttal vigasztalódhatnak: megjelentek az új üzemanyagárak

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Hecker Flórián
2026.11.04, 10:12
Frissítve: 2026.11.04, 10:50
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Szerda délelőtt megjelentek az aktuális magyarországi üzemanyagárak a Holtankoljak.hu oldalon. Ez minden hétköznap esedékes, azonban a hétvégén nem jelennek meg az új üzemanyagárak, bár pénteken szombatra vonatkozóan még történik egy új árszabás.

üzemanyagár, benzin
Nagy hírt kaptak a benzines autók tulajdonosai szerdán, a dízelesek 5000 forinttal vigasztalódhatnak: megjelentek az új üzemanyagárak / Fotó: Katona Vanda/Magyar Nemzet

Az üzemanyagárak változásai érzékenyen érintik a lakosságot és a céges világot is, hiszen a jelenlegi árszintek kifejezetten magasnak számítanak, ráadásul az elmúlt napokban többszöri drágulást következett be.

Tetézi a magas üzemanyagárak megítélést, hogy a Tisza-kormány a nyáron kivezette a védett árakat, vagyis az 595-ös benzinár és a 615-ös dízelár viszonyítási pontot jelent a jelenlegi árazáshoz képest.

Ehhez képest azt látjuk, hogy 500-100 forinttal drágább ma literenként tankolni, mint volt négy hónapja. Ugyanakkor az is tény, hogy a nyár vége óta szokatlan helyzet alakult ki a magyar üzemanyagpiacon: a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi átlagára magas, 2023 eleje óta nem látott szintre emelkedtek, de egy idő után gyakorlatilag változatlan maradt, miközben a nemzetközi olajárak és a forint árfolyama is jelentősen ingadozott.

Október elejéig a hazai árak a környező országokhoz képest is feltűnően alacsonyak voltak, ami felvetette a kérdést, hogy milyen piaci folyamatok állnak a háttérben. A helyzet kapcsán felmerült az árkartell, illetve a kormányzati nyomás lehetősége is, ezek azonban nem bebizonyított tényezők. Egy biztos: a finomítói tevékenységből származó jelentős nyereség lehetőséget teremthet arra, hogy a magyar piacon döntő befolyással bíró Mol alacsonyabb kiskereskedelmi árakat alkalmazzon.

Azonban azt már a múlt héten láttuk, hogy a drágulás még így sem úszható meg maradéktalanul, és a következő időszak egyik legfontosabb kérdése, hogy a régiós összehasonlításban alacsony árak meddig maradhatnak fenn.

Nagy hírt kaptak a benzines autók tulajdonosai szerdán: megjelentek az új üzemanyagárak

Viszatérve a friss üzemanyagár bejelentésére, az történt, hogy szerdán

tovább mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára, míg a gázolajé változatlan maradt.

A benzin egészen pontosan literenként 5 forinttal vált olcsóbbá keddhez képest, a dízelnél pedig tehát nem következett be módosítás. Így aztán a mai árak alapján a hazai autósok az alábbi országos átlagokkal számolhatnak:

  • 95-ös benzin – 633 Ft/liter,
  • gázolaj – 726 Ft/liter.

A benzin és a dízel közötti árkülönbség így most már 100 forinthoz közelít. Utóbbiakat valamilyen mértékben kompenzálhatja az 5000 forintos állami támogatás, ami még decemberig jár. Ez a havi összeg 50 liter üzemanyagnál mérsékli 100 forinttal a tankolás árát.

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kiskereskedelem
benzinár
Magyarország
üzemanyagár

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