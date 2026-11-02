Hétfőre mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára: a pénteki szinthez képest literenként 2 forinttal lett olcsóbb. A gázolaj ára eközben változatlan maradt – számolt be a Holtankoljak.hu.

Itt a bejelentés az üzemanyagárakról: megjött a hétfői fordulat a magyar benzinkutakon – nem minden autós örülhet / Fotó: Desintegrator

A friss országos árösszesítés alapján

a 95-ös benzin átlagára 640 forint literenként,

míg a gázolajért átlagosan 721 forintot kell fizetni.

A két üzemanyagtípus közötti árkülönbség így 81 forint literenként.

A benzin árcsökkenése egy 50 literes tankolásnál 100 forint megtakarítást jelent a pénteki átlagárhoz képest. A dízelautósok ugyanakkor továbbra is a korábbi árszinttel számolhatnak.

Az országos átlagárak tájékoztató jellegűek, az egyes töltőállomásokon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak az autósok.

Az olaj ára emelkedik, legutóbb kifejezetten azért, mert a Hormuzi-szorosban egy tartályhajót ért támadás ismét ráirányította a figyelmet az ellátási kockázatokra, miközben az Irán ellen folytatott amerikai-izraeli háború immár a nyolcadik hónapjába lépett. A decemberi szállítású Brent határidős jegyzése – amelynek kontraktusa pénteken járt le – 1,20 dollárral, azaz 1,04 százalékkal, hordónként 116,08 dollárra ugrott.

A Hormuzi-szoros környékén folytatódó fegyveres összecsapások, valamint a működőképes diplomáciai megoldás esélyeivel kapcsolatos kételyek magasan tartják az olajárakat. A piac arra számít, hogy a következő hetekben tovább eszkalálódhat a konfliktus – mondta Saul Kavonic, az MST Marquee energiapiaci kutatásért felelős vezetője.

A magyarországi üzemanyagárakat hosszú hetek óta mesterségesen elszakították a valós piaci árképzéstől. Ennek az okait csak találgatni lehet, és nem lehet kizárni a mögöttes politikai megfontolást sem.

Ennek fogyasztói oldalról azért nem lehet maradéktalanul örülni, mert a Tisza-kormány a nyár közepén kivezette az 595 forintos benzines és a 615 forintos dízeles védett árat. Ehhez képest mostanra már 50-100 forinttal kerül többe literenként a tankolás, de tény, hogy ennél magasabb is lehetne már az eltérés.

Az, hogy Magyarországon létezik egy láthatatlan védett ár, komoly problémát okoz a benzinkutasok oldalán, hiszen így a költségeiket nem tudják maradéktalanul érvényesíteni a bevételeikben. Ez pedig nem is marad következmények nélkül.