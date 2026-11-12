Tovább folytatódik az üzemanyagárak látványos csökkenése Magyarországon: csütörtökön ismét olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is. A Holtankoljak.hu friss adatai szerint a hét eleje óta szinte megállás nélkül mérséklődnek az árak, a dízel literenkénti átlagára pedig már 18 forinttal alacsonyabb a szombati szintnél. A benzin ára eközben egy újabb fontos lélektani határ alá került.

Üzemanyagárak: ettől már az állunk is leesik, nagyon jó hetük van most az autósoknak / Fotó: T.Vyc

Csütörtökön újabb jelentős árcsökkenést tapasztalhatnak a magyar autósok a benzinkutakon. A Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint a 95-ös benzin országos átlagára 4 forinttal, míg a gázolajé 8 forinttal mérséklődött szerdához képest. A november 12-i árak alapján így a következő országos átlagokkal számolhatnak a tankolók:

95-ös benzin : 598 forint/liter

: 598 forint/liter Gázolaj: 703 forint/liter

Ezzel a benzin átlagára ismét 600 forint alá került, a dízel pedig tovább közelített a 700 forintos szinthez. A két üzemanyagtípus között ugyanakkor továbbra is jelentős, literenként 105 forintos különbség van, de már ez is csökkenésnek indult.

Üzemanyagárak: néhány nap alatt több mint tízforintos csökkenés

Az autósok számára különösen kedvező, hogy a mostani áresés nem egyszeri változás, hanem egy egész héten át tartó folyamat része. A 95-ös benzin szombat óta összesen 13 forinttal, a gázolaj pedig 18 forinttal lett olcsóbb literenként. November 10-én kedden még 606 forintot kellett fizetni a benzinért és 717 forintot a gázolajért országos átlagban. Szerdán újabb csökkenés következett: a benzin 602, a dízel 711 forintra mérséklődött. Egyetlen nappal később pedig már a 598, illetve 703 forintos átlagáraknál tartunk.

A változás a tankolás végösszegén is érződik. Egy 50 literes tank megtöltése a szombati árszinthez képest: benzinnel 650 forinttal, gázolajjal 900 forinttal kerül kevesebbe az országos átlagárakkal számolva. Csütörtökön egy 50 literes benzines tankolás átlagosan 29 900 forintba, ugyanennyi gázolaj pedig 35 150 forintba kerül.

A világpiacon továbbra is nagy a bizonytalanság

A hazai árcsökkenés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a nemzetközi olajpiacon továbbra is jelentős ármozgásokat okoznak a közel-keleti fejlemények. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt , a kőolaj világpiaci ára kedden kéthavi mélypontra esett, majd szerdán ismét emelkedésnek indult. A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése szerda reggel 92 dollár körül alakult, miközben az amerikai WTI ára meghaladta a 86 dollárt.