Most derült ki, mit okozott igazából az ársapka: sokkoló adatokat közölt az Eurostat az üzemanyagárakról – Magyarország durván kilóg a sorból, négyszeres a különbség
Közel 30 százalékkal kerültek többe októberben a személyszállításhoz használt üzem- és kenőanyagok az Európai Unióban, mint egy évvel korábban – derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból. Az üzemanyag drágulásának éves üteme a szeptemberi 31,4 százalékról 29,5 százalékra mérséklődött, ennek ellenére 19 tagállamban gyorsult az áremelkedés.
Jelentős a szórás az európai üzemanyagok drágulásának mértékében
Az Eurostat a legnagyobb drágulást Észtországban regisztrálta, ahol 44,1 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt. Bulgáriában 42,8, Litvániában pedig 42,3 százalékos növekedést mértek. További 11 tagállamban haladta meg a 30 százalékot az áremelkedés mértéke; közülük
- Luxemburgban
- és Finnországban
jegyezték fel a legmagasabb, egyaránt 36,6 százalékos értéket, Horvátországban pedig 31 százalékot. Az uniós országok több mint felében tehát legalább háromtizedével emelkedtek az árak egyetlen év alatt.
A 20 százalékos éves áremelkedés alatt csupán egyetlen tagállam maradt októberben: Magyarország.
Az Eurostat adatai szerint ugyanis hazánkban mindössze 11,3 százalékkal kerültek többe az üzem- és kenőanyagok, mint egy évvel korábban.
A rangsorban Magyarországot követő Írországban 21,5, Lengyelországban pedig 21,9 százalékos növekedést regisztráltak. Vagyis még a második legkedvezőbb adattal rendelkező tagállamban is csaknem kétszer akkora volt az áremelkedés, mint hazánkban.
Az októberi magyar adatok értékeléséhez ugyanakkor érdemes figyelemebe venni, hogy az előző kormány március 10-én bevezetett üzemanyagársapkája június 26-ig jelentősen csökkentette az árnyomást.
Az intézkedés 109 napon keresztül biztosította, hogy a hazai autósok literenként legfeljebb 595 forintért tankolhassanak benzint, illetve 615 forintért gázolajat.
A hatósági és a piaci árszabás között már az intézkedés bevezetését követő hetekben jelentős különbség alakult ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) májusra vonatkozó elszámolási árai alapján a benzin piaci ára 704, a gázolajé 802 forint volt literenként.
A védett árra jogosultak így előbbi esetében 109, utóbbinál 187 forintos árkülönbséggel számolhattak. A júniusra közzétett elszámolási áraknál ugyanez a különbség 103, illetve 116 forintot tett ki.
A KSH adatai is jól szemléltetik, hogyan alakultak a hazai üzemanyagárak az intézkedés előtt, annak hatálya alatt, majd a kivezetését követően. Februárban a 95-ös benzin literenkénti átlagára még 557, a gázolajé 577 forint volt. Májusban 595, illetve 615 forintot, júniusban pedig 590, illetve 606 forintot mértek.
Szeptemberben már átlagosan 628 forintba került egy liter benzin és 704 forintba ugyanennyi gázolaj, októberre pedig előbbi ára 641, utóbbié 711 forintra emelkedett. A júniusi árszinthez képest ez a benzinnél 8,6, a dízelnél 17,3 százalékos drágulást jelent.
A február és október között bekövetkezett 84 forintos benzinár-emelkedésből 51 forint, a gázolaj 134 forintos drágulásából pedig 105 forint jutott a júniusi és az októberi átlagár közötti időszakra. Vagyis a vizsgált nyolc hónap áremelkedésének a benzinnél mintegy háromötöde, a dízelnél csaknem négyötöde az ársapka kivezetésének hónapja után következett be.
Mint arról a Világgazdaság beszámolt, novemberben valamelyest enyhült a magyar autósokra nehezedő árnyomás: a múlt heti árcsökkentéseket követően a 95-ös benzin literenkénti átlagára 583, a gázolajé 695 forint körül alakult. A nyersolaj világpiaci árának esése ugyan kedvez a hazai fogyasztóknak, ám a forint dollárral szembeni gyengülése tompítja ennek hatását. A gázolaj árának további mérséklődését a téli időszakban élénkülő fűtőolaj-kereslet is fékezi.