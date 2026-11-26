Közel 30 százalékkal kerültek többe októberben a személyszállításhoz használt üzem- és kenőanyagok az Európai Unióban, mint egy évvel korábban – derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból. Az üzemanyag drágulásának éves üteme a szeptemberi 31,4 százalékról 29,5 százalékra mérséklődött, ennek ellenére 19 tagállamban gyorsult az áremelkedés.

Az uniós országok több mint felében legalább háromtizedével emelkedtek az üzemanyagárak egyetlen év alatt. / Fotó: T.Vyc

Jelentős a szórás az európai üzemanyagok drágulásának mértékében

Az Eurostat a legnagyobb drágulást Észtországban regisztrálta, ahol 44,1 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt. Bulgáriában 42,8, Litvániában pedig 42,3 százalékos növekedést mértek. További 11 tagállamban haladta meg a 30 százalékot az áremelkedés mértéke; közülük

Luxemburgban

és Finnországban

jegyezték fel a legmagasabb, egyaránt 36,6 százalékos értéket, Horvátországban pedig 31 százalékot. Az uniós országok több mint felében tehát legalább háromtizedével emelkedtek az árak egyetlen év alatt.

A 20 százalékos éves áremelkedés alatt csupán egyetlen tagállam maradt októberben: Magyarország.

Az Eurostat adatai szerint ugyanis hazánkban mindössze 11,3 százalékkal kerültek többe az üzem- és kenőanyagok, mint egy évvel korábban.

A rangsorban Magyarországot követő Írországban 21,5, Lengyelországban pedig 21,9 százalékos növekedést regisztráltak. Vagyis még a második legkedvezőbb adattal rendelkező tagállamban is csaknem kétszer akkora volt az áremelkedés, mint hazánkban.

Az októberi magyar adatok értékeléséhez ugyanakkor érdemes figyelemebe venni, hogy az előző kormány március 10-én bevezetett üzemanyagársapkája június 26-ig jelentősen csökkentette az árnyomást.

Az intézkedés 109 napon keresztül biztosította, hogy a hazai autósok literenként legfeljebb 595 forintért tankolhassanak benzint, illetve 615 forintért gázolajat.

A hatósági és a piaci árszabás között már az intézkedés bevezetését követő hetekben jelentős különbség alakult ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) májusra vonatkozó elszámolási árai alapján a benzin piaci ára 704, a gázolajé 802 forint volt literenként.

A védett árra jogosultak így előbbi esetében 109, utóbbinál 187 forintos árkülönbséggel számolhattak. A júniusra közzétett elszámolási áraknál ugyanez a különbség 103, illetve 116 forintot tett ki.