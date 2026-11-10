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Üzemanyagár: nem tágít a Fidesz, árplafont sürgetnek a parlamentben– a Tisza szerint nem lehet

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Ismét napirendre került az állami beavatkozás kérdése. Üzemanyagárak rögzítésével csökkentenék a családok terheit, a bírálók szerint viszont ezzel az ellátást sodorhatják veszélybe.
VG
2026.11.10, 14:19
Frissítve: 2026.11.10, 14:20
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Literenként 595 forintban maximálná a 95-ös benzin, 615 forintban pedig a dízel árát a Fidesz–KDNP javaslata, amelyet Palóc André ismertetett az energetikai bizottság meghallgatásán. 

dízel benzinkút Üzemanyagárak
Üzemanyagárak rögzítésével csökkentenék a családok terheit, a bírálók szerint viszont ezzel az ellátást sodorhatják veszélybe / Fotó: Hans Lucas / AFP

A védett üzemanyagárak visszavezetését a családok és a vállalkozások növekvő terheivel indokolta Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője. Elmondása szerint a Fidesz–KDNP nevében benyújtott javaslat célja, hogy a gazdaság szereplői kiszámíthatóbb és elfogadhatóbb áron juthassanak benzinhez és gázolajhoz.

A képviselő az inflációs adatokra hivatkozva arról beszélt, hogy 

  • az üzemanyagok ára 11 százalékkal emelkedett, ami az általános árszínvonalat is felfelé húzta. 
  • A teherszállítás drágulását külön kiemelte: az általa ismertetett adatok szerint az előző hónap közel 15 százalékos emelkedését most 17 százalékos növekedés követte.

Palóc közlése szerint 

a dízel aktuális átlagára 111 forinttal haladja meg a korábbi védett árszintet. 

Úgy érvelt, hogy ez jelentős többletkiadást okoz a háztartásoknak és a vállalkozásoknak, a szállítás drágulásán keresztül pedig más gazdasági tevékenységek költségeiben is megjelenik.

Külön kitért a mezőgazdasági termelőkre, akik az idénymunkákat tevékenységük jellegéből adódóan nem tudják későbbre halasztani. Érvelése szerint a gazdák ezért különösen kiszolgáltatottak az üzemanyagárak emelkedésének. A képviselő hibás döntésnek nevezte a védett árak kivezetését, és a javaslat támogatását kérte.

Az üzemanyagárak és a Tisza: nem látnak módot az árplafonra

A felszólalásra reagáló bizottsági alelnök ezzel szemben a 2021–2022-es árkorlátozás tapasztalataira hivatkozott. A tiszás Lovkó Csaba szerint az akkori intézkedés olyan helyzetben vezetett ellátási zavarokhoz, amikor a bevezetése előtt még nem volt probléma a dízel rendelkezésre állásával.

A bírálat szerint a gond akkor alakult ki, amikor a beszerzési árak meghaladták a hatóságilag rögzített eladási árat. Az alelnök úgy fogalmazott: emiatt több nemzetközi szereplő visszafogta, illetve leállította magyarországi dízelszállításait, a Mol pedig nem tudta kielégíteni a hirtelen megnövekedett igényeket. A 2022. decemberi helyzetet üzemanyag-káoszként írta le.

A jelenlegi környezetet még kockázatosabbnak tartotta. A Hormuzi-szoros körüli fejleményekre és az amerikai export bizonytalanságára hivatkozva azt mondta, hogy a nemzetközi ellátási lánc most is rendkívül feszített. Szerinte ilyen körülmények között egy újabb árkorlátozás gyorsan megismételhetné a korábbi ellátási problémákat. 

Tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenése Magyarországon: a hétvégi áresés után kedden ismét olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is. A hazai autósok számára kedvező fordulat azonban nem egyformán érinti a két üzemanyagtípust, amelyek között már 111 forintos különbség alakult ki literenként.

A legfrissebb adatok alapján november 10-én a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin: 606 forint/liter
  • Gázolaj: 717 forint/liter

A két üzemanyagtípus közötti különbség továbbra is jelentős: a dízelért jelenleg literenként 111 forinttal kell többet fizetni, mint a 95-ös benzinért.

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