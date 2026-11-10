Üzemanyagár: nem tágít a Fidesz, árplafont sürgetnek a parlamentben– a Tisza szerint nem lehet

Literenként 595 forintban maximálná a 95-ös benzin, 615 forintban pedig a dízel árát a Fidesz–KDNP javaslata, amelyet Palóc André ismertetett az energetikai bizottság meghallgatásán.

Üzemanyagárak rögzítésével csökkentenék a családok terheit, a bírálók szerint viszont ezzel az ellátást sodorhatják veszélybe / Fotó: Hans Lucas / AFP

A védett üzemanyagárak visszavezetését a családok és a vállalkozások növekvő terheivel indokolta Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője. Elmondása szerint a Fidesz–KDNP nevében benyújtott javaslat célja, hogy a gazdaság szereplői kiszámíthatóbb és elfogadhatóbb áron juthassanak benzinhez és gázolajhoz.

A képviselő az inflációs adatokra hivatkozva arról beszélt, hogy

az üzemanyagok ára 11 százalékkal emelkedett, ami az általános árszínvonalat is felfelé húzta.

A teherszállítás drágulását külön kiemelte: az általa ismertetett adatok szerint az előző hónap közel 15 százalékos emelkedését most 17 százalékos növekedés követte.

Palóc közlése szerint

a dízel aktuális átlagára 111 forinttal haladja meg a korábbi védett árszintet.

Úgy érvelt, hogy ez jelentős többletkiadást okoz a háztartásoknak és a vállalkozásoknak, a szállítás drágulásán keresztül pedig más gazdasági tevékenységek költségeiben is megjelenik.

Külön kitért a mezőgazdasági termelőkre, akik az idénymunkákat tevékenységük jellegéből adódóan nem tudják későbbre halasztani. Érvelése szerint a gazdák ezért különösen kiszolgáltatottak az üzemanyagárak emelkedésének. A képviselő hibás döntésnek nevezte a védett árak kivezetését, és a javaslat támogatását kérte.

Az üzemanyagárak és a Tisza: nem látnak módot az árplafonra

A felszólalásra reagáló bizottsági alelnök ezzel szemben a 2021–2022-es árkorlátozás tapasztalataira hivatkozott. A tiszás Lovkó Csaba szerint az akkori intézkedés olyan helyzetben vezetett ellátási zavarokhoz, amikor a bevezetése előtt még nem volt probléma a dízel rendelkezésre állásával.

A bírálat szerint a gond akkor alakult ki, amikor a beszerzési árak meghaladták a hatóságilag rögzített eladási árat. Az alelnök úgy fogalmazott: emiatt több nemzetközi szereplő visszafogta, illetve leállította magyarországi dízelszállításait, a Mol pedig nem tudta kielégíteni a hirtelen megnövekedett igényeket. A 2022. decemberi helyzetet üzemanyag-káoszként írta le.