Vagyonadó: rezeg a léc, ha hétfőig nem írja alá Baka András a törvényt, jövőre semmi nem lesz a sarcból a szakértő szerint
A parlament elfogadta a Tisza Párt vagyonadóról szóló javaslatát, a szabályozás azonban még tartogathat meglepetéseket. A bevezetés időpontja, az adó beszedésének gyakorlati feltételei és a vállalkozásokra gyakorolt hatás egyaránt kérdéses.
A vagyonadó bevezetésének egyik legfontosabb kérdése jelenleg az, hogy mikor léphet hatályba a parlament által elfogadott jogszabály. Fajcsák Gábor, az RSM Hungary Zrt. partnere és adóüzletág-vezetője az InfoRádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy ha Baka András köztársasági elnök jövő hétfő éjfélig nem írja alá a törvényt, akkor az a szakértő számításai szerint idén már nem léphet hatályba.
Ebben az esetben a vagyonadó alkalmazása egy évvel későbbre tolódhat, ami a költségvetés bevételeit is jelentősen érintheti.
Az elfogadott szabályozás szerint az egymilliárd forintot meg nem haladó vagyon adómentes lesz. Az egymilliárd és százmilliárd forint közötti vagyon után 1 százalékos, a százmilliárd forint feletti rész után pedig 1,5 százalékos adót kell fizetni. A tervek szerint 15-20 ezer adózó lehet érintett, az állam pedig mintegy 200 milliárd forintos bevétellel számol.
A beszedés azonban komoly szervezési feladatot jelenthet. Fajcsák szerint az állami apparátus egyelőre nincs felkészülve az új adónem ellenőrzésére. Bár a jövő év augusztus 31-i bevallási határidőig még van idő a szükséges rendszerek kialakítására és az adóellenőrök felkészítésére, kérdéses, hogy a ráfordítás arányban áll-e majd a várt bevétellel.
Rezeg a léc a vagyonadó alatt
A jogszabály az utolsó pillanatban több ponton is változott. Kikerült például a május 14-i határnaphoz kapcsolódó külön rendelkezés, amely az ezt követő családon belüli ajándékozások vizsgálatát írta elő az adóelkerülés lehetősége miatt. A szakértő szerint ennek a módosításnak korlátozott a gyakorlati jelentősége, mert a hasonló ügyletek vizsgálatára vonatkozó szabályok másik törvényben már közel harminc éve szerepelnek.
A bizalmi vagyonkezelések esetében is enyhült a szabályozás. Korábban a hozzátartozók által létrehozott vagyonkezeléseket is kapcsoltnak tekintették volna, így például a testvérek külön-külön létrehozott konstrukcióit össze kellett volna számítani az egymilliárd forintos adómentességi határ vizsgálatakor. A módosítás után már csak az ugyanazon személy által létrehozott vagyonkezelések számítanak kapcsoltnak.
A startupvállalkozások tulajdonosai szintén kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek. Amíg a cég nem fizet osztalékot, a vagyonadó alapját az érintett tulajdonos által ténylegesen befektetett összeg alapján állapíthatják meg, nem pedig a vállalkozás esetlegesen magas elméleti értékéből indulnak ki. Ez különösen azoknak fontos, akiknek jelentős részesedésük van egy gyorsan növekvő, de még nyereséget nem termelő vállalkozásban.
A külföldre költözéshez kapcsolódó exit tax, vagyis távozási adó szintén a rendszer része. Az adóügyi illetőség áthelyezésekor a jogalkotó úgy tekinti, mintha az érintett vagyonát realizálta volna, és a szerzési érték, valamint az illetőségváltáskori piaci érték különbségére 15 százalékos személyi jövedelemadót vethet ki. Az Európai Unión belüli költözésnél azonban a fizetést a tényleges vagyonértékesítésig elhalasztják.
A végleges adókötelezettséget a két érintett ország közötti kettős adóztatási egyezmény is befolyásolhatja.
A vállalatok működésében Fajcsák szerint egyedi következményekkel kell számolni. Az elmúlt hónapban egyre több ügyfél kereste meg őket a vagyonadó várható hatásai miatt. Egyes cégek a tulajdonosok rendelkezésére álló saját forrás csökkenése miatt későbbre halaszthatják beruházásaikat. A szakértő ugyanakkor úgy látja, hogy az adó általánosságban nem lesz megfizethetetlen, a tényleges teher azonban vállalkozásonként és vagyoni helyzetenként jelentősen eltérhet.
Vagyonadó: lejjebb rakta a küszöböt a kormány, több tízezerrel növelhették a potenciális adózók számát
Az eredetileg bejelentett ötmilliárd helyett egymilliárd forintos küszöb került a tervezetbe, ami a Blochamps Capital szerint több tízezerrel növelhette a potenciális adózók számát. Vagyonadó címén ugyan többen fizethettek volna, de a társaság becslése szerint az újonnan bevont adózóktól származó bevételt akár fel is emészthette volna a többletadminisztráció és a jogviták költsége.