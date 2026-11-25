A parlament elfogadta a Tisza Párt vagyonadóról szóló javaslatát, a szabályozás azonban még tartogathat meglepetéseket. A bevezetés időpontja, az adó beszedésének gyakorlati feltételei és a vállalkozásokra gyakorolt hatás egyaránt kérdéses.

Hétfőig kell döntenie Baka Andrásnak, különben egy évet csúszhat a vagyonadó / Fotó: NurPhoto via AFP

A vagyonadó bevezetésének egyik legfontosabb kérdése jelenleg az, hogy mikor léphet hatályba a parlament által elfogadott jogszabály. Fajcsák Gábor, az RSM Hungary Zrt. partnere és adóüzletág-vezetője az InfoRádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy ha Baka András köztársasági elnök jövő hétfő éjfélig nem írja alá a törvényt, akkor az a szakértő számításai szerint idén már nem léphet hatályba.

Ebben az esetben a vagyonadó alkalmazása egy évvel későbbre tolódhat, ami a költségvetés bevételeit is jelentősen érintheti.

Az elfogadott szabályozás szerint az egymilliárd forintot meg nem haladó vagyon adómentes lesz. Az egymilliárd és százmilliárd forint közötti vagyon után 1 százalékos, a százmilliárd forint feletti rész után pedig 1,5 százalékos adót kell fizetni. A tervek szerint 15-20 ezer adózó lehet érintett, az állam pedig mintegy 200 milliárd forintos bevétellel számol.

A beszedés azonban komoly szervezési feladatot jelenthet. Fajcsák szerint az állami apparátus egyelőre nincs felkészülve az új adónem ellenőrzésére. Bár a jövő év augusztus 31-i bevallási határidőig még van idő a szükséges rendszerek kialakítására és az adóellenőrök felkészítésére, kérdéses, hogy a ráfordítás arányban áll-e majd a várt bevétellel.

Rezeg a léc a vagyonadó alatt

A jogszabály az utolsó pillanatban több ponton is változott. Kikerült például a május 14-i határnaphoz kapcsolódó külön rendelkezés, amely az ezt követő családon belüli ajándékozások vizsgálatát írta elő az adóelkerülés lehetősége miatt. A szakértő szerint ennek a módosításnak korlátozott a gyakorlati jelentősége, mert a hasonló ügyletek vizsgálatára vonatkozó szabályok másik törvényben már közel harminc éve szerepelnek.

A bizalmi vagyonkezelések esetében is enyhült a szabályozás. Korábban a hozzátartozók által létrehozott vagyonkezeléseket is kapcsoltnak tekintették volna, így például a testvérek külön-külön létrehozott konstrukcióit össze kellett volna számítani az egymilliárd forintos adómentességi határ vizsgálatakor. A módosítás után már csak az ugyanazon személy által létrehozott vagyonkezelések számítanak kapcsoltnak.