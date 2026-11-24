135 igen és 48 nem szavazattal elfogadta kedden az Országgyűlés a milliárdos vagyonok megadóztatásáról szóló törvényjavaslatot. A vagyonadó bevezetéséből 200 milliárd forintos bevétellel számol a kormány a 2027-es költségvetésben, ám a parlamenti döntés ellenére korántsem biztos, hogy ez az összeg jövőre befolyik az államkasszába.

A vagyonadó bevezetéséből 200 milliárd forintos bevétellel számol a kormány a 2027-es költségvetésben / Fotó: David Gyung

Igyekeznie kell a kormánynak, ha már jövőre pénzt akar látni a vagyonadóból

A kormány még október végén nyújtotta be az Országgyűlésnek a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot, amelyet azóta a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, majd a Törvényalkotási Bizottság is több ponton módosított. Mint arról hétfőn a Világgazdaság is beszámolt, még a zárószavazás előtti napon is felmerült a szabályozás további módosításának lehetősége.

Az eredeti előterjesztés ugyanis még december 15-i hatálybalépéssel számolt, a parlament által kedden elfogadott összegző módosító javaslat értelmében azonban a törvény a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Mivel az adókötelezettség a tárgyév utolsó napján keletkezik, a jogszabályt legkésőbb november 30-án ki kell hirdetni ahhoz, hogy már a 2026. december 31-én fennálló vagyon után is adót kelljen fizetni.

Amennyiben a törvény csak decemberben jelenik meg a Magyar Közlönyben, az első adófizetési határidő 2027. augusztus 31-ről 2028. augusztus 31-re tolódik.

A törvény kihirdetésére tehát mindössze hat nap maradt, ráadásul az Alaptörvény értelmében az Országgyűlés elnökének öt napja van arra, hogy aláírja a jogszabályt és továbbítsa a köztársasági elnöknek, akinek ugyancsak öt nap áll rendelkezésére az aláírásra és a kihirdetés elrendelésére.

Az új adónem alapvető paraméterei nem változtak: az egymilliárd forint feletti nettó adóköteles vagyonrész után 100 milliárd forintig évi 1 százalékos, az e fölötti vagyonrész után 1,5 százalékos adót kell fizetni.

A magyarországi illetőségű magánszemélyek és vagyonkezelési szervezetek esetében a külföldön tartott vagyonra is kiterjed az adókötelezettség. Az adóalap meghatározásakor

az ingatlanok,

a pénzügyi befektetések

és a társasági részesedések mellett

a hárommillió forintnál értékesebb műtárgyakat,

ékszereket

és gyűjteményeket,

valamint a tízmillió forintnál drágább járműveket

is figyelembe kell venni.