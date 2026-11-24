Megszavazták a vagyonadót, fizethetnek a magyar milliárdosok – a családi vállalkozások sem ússzák meg a többletterhet
135 igen és 48 nem szavazattal elfogadta kedden az Országgyűlés a milliárdos vagyonok megadóztatásáról szóló törvényjavaslatot. A vagyonadó bevezetéséből 200 milliárd forintos bevétellel számol a kormány a 2027-es költségvetésben, ám a parlamenti döntés ellenére korántsem biztos, hogy ez az összeg jövőre befolyik az államkasszába.
Igyekeznie kell a kormánynak, ha már jövőre pénzt akar látni a vagyonadóból
A kormány még október végén nyújtotta be az Országgyűlésnek a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot, amelyet azóta a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, majd a Törvényalkotási Bizottság is több ponton módosított. Mint arról hétfőn a Világgazdaság is beszámolt, még a zárószavazás előtti napon is felmerült a szabályozás további módosításának lehetősége.
Az eredeti előterjesztés ugyanis még december 15-i hatálybalépéssel számolt, a parlament által kedden elfogadott összegző módosító javaslat értelmében azonban a törvény a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Mivel az adókötelezettség a tárgyév utolsó napján keletkezik, a jogszabályt legkésőbb november 30-án ki kell hirdetni ahhoz, hogy már a 2026. december 31-én fennálló vagyon után is adót kelljen fizetni.
Amennyiben a törvény csak decemberben jelenik meg a Magyar Közlönyben, az első adófizetési határidő 2027. augusztus 31-ről 2028. augusztus 31-re tolódik.
A törvény kihirdetésére tehát mindössze hat nap maradt, ráadásul az Alaptörvény értelmében az Országgyűlés elnökének öt napja van arra, hogy aláírja a jogszabályt és továbbítsa a köztársasági elnöknek, akinek ugyancsak öt nap áll rendelkezésére az aláírásra és a kihirdetés elrendelésére.
Az új adónem alapvető paraméterei nem változtak: az egymilliárd forint feletti nettó adóköteles vagyonrész után 100 milliárd forintig évi 1 százalékos, az e fölötti vagyonrész után 1,5 százalékos adót kell fizetni.
A magyarországi illetőségű magánszemélyek és vagyonkezelési szervezetek esetében a külföldön tartott vagyonra is kiterjed az adókötelezettség. Az adóalap meghatározásakor
- az ingatlanok,
- a pénzügyi befektetések
- és a társasági részesedések mellett
- a hárommillió forintnál értékesebb műtárgyakat,
- ékszereket
- és gyűjteményeket,
- valamint a tízmillió forintnál drágább járműveket
is figyelembe kell venni.
A parlamenti vita során ugyanakkor enyhítettek a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó szabályokon: az eredeti tervekkel ellentétben nem kell összeszámítani a hozzátartozók által külön-külön vagyonkezelésbe adott vagyonelemeket.
Lehetővé tették továbbá, hogy az érintettek a tartós befektetési számlájukon (TBSZ) elhelyezett megtakarításaikból is megfizethessék a vagyonadót.
A vagyonadó parlamenti vitája során a Fidesz és a KDNP képviselői egyaránt hangsúlyozták, hogy az új adónemet kifejezetten károsnak tartják a magyar vállalkozásokra nézve.
Kifogásolták, hogy a szabályozás nem tesz különbséget a luxusvagyon és a gazdasági tevékenységhez szükséges termelővagyon között. A kereszténydemokraták magasabb belépési küszöböt és több adósávot is javasoltak.
A Mi Hazánk ugyanakkor akár a kormány által meghatározottnál magasabb adókulcsot is elfogadhatónak tartana a politikai kapcsolataik révén meggazdagodott személyek esetében, és a külföldi oligarchák megadóztatását is szorgalmazta. Az ellenzéki képviselők arra is rámutatttak: kétséges, hogy befolyik-e egyáltalán az államkasszába a kormány által remélt évi 200 milliárd forint.