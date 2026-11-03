A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntheti a kormány: a vagyonadó miatt tömegesen halaszthatják el a beruházásokat Magyarországon

Juhász Attila az ÉVOSZ idén Kecskeméten megrendezett országos építőipari konferenciáján arra figyelmeztetett, hogy a tervezett vagyonadó visszafoghatja az építőipari beruházásokat, mivel a vállalkozásoknak kevesebb pénzük maradhat fejlesztésekre. A Piramis Építőház tulajdonos-ügyvezetője rámutatott: bár érti, mi vezérli a kormányt a vagyonadó bevezetésében, attól tart, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntik.

Juhász Attila szerint a vagyonadó jelentős likviditást vonhat el azoktól a magyar középvállalatoktól, amelyek sok embernek adnak munkát. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vagyonadó a befektetőket magasabb hozamot kínáló lehetőségek felé terelheti

A szakember rámutatott: az új adóteher jelentős likviditást vonhat el a magyarországi középvállalatok mindennapi működéséből, pedig ezek a cégek rengeteg embernek adnak munkát.

A vállalkozásoknak elő kell teremteniük az új adónem megfizetéshez szükséges forrásokat, ezért számos tervezett beruházást és fejlesztést elhalaszthatnak

– közölte. A szakember hangsúlyozta: a tervezett adó az új lakások iránti keresletet is visszavetheti, ugyanis a nagyobb ingatlanfejlesztők egy-egy százlakásos társasház építésekor eddig rendszerint három-négy visszatérő befektetőre is számíthattak, akik a következő projektjükben is vásárolnak.

Ugyanakkor ezeknek az ingatlanbefektetéseknek a megtérülése jellemzően 4–6 százalék körül alakul, aminek az ötödét vagy akár a negyedét is elviheti az új adóteher. „Az ilyen típusú befektetési vevők el fognak tűnni a piacról, és ennek már látjuk a jeleit. Egyszerűen nem fognak annyi új lakást vásárolni” – jegyezte meg.

Az ingatlanfejlesztőknek további terhet jelenthet, hogy a vagyonadót a tulajdonukban lévő, még beépítetlen telkek után is meg kell majd fizetniük. Emiatt a cégeknek azt is mérlegelniük kell, meddig érdemes megtartaniuk ezeket az ingatlanokat.

Juhász Attila a prémiumingatlanok piacáról is aggasztó tapasztalatokat osztott meg helyzetértékelésében. A szakember szerint a vagyonadó által potenciálisan érintett, tehetősebb ingatlantulajdonosok már most is halasztják a nagyobb felújításokat.

Ennek kapcsán megjegyezte: a prémiumszegmens átalakulása már az értékesített építőanyagok összetételén is látszik, és arra számít, hogy a drágább termékek iránt tovább csökkenhet a kereslet