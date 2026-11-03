Sokkal több embert érinthet a vagyonadó, mint gondoltuk: a „jóakarók” miatt egymilliárd forint alatt is célszerű vagyonleltárt készíteni – VG-exkluzív
A vagyonadó magyarországi bevezetése kapcsán a Világgazdaság interjúsorozatot indított, melyben a könyvvizsgáló és a vagyonértékelő szakma képviselőit kértük meg, világítsanak rá a tervezett új hazai közteher sajátosságaira, várható hatásaira, valamint a szabályozók, az adóalanyok és a vagyont értékelő szakemberek előtt álló kihívásokra. Legfrissebb cikkünkben Szücs Andreával, a KPMG Magyarország partnerével és Nemes Árpáddal, a társaság vállalatértékelési üzletágának vezetőjével beszélgettünk.
A vagyonadó tervezetének bejelentése óta megszaporodtak az ezzel kapcsolatos megkereséseik?
Nemes Árpád: Határozottan az érdeklődés élénkülését tapasztaljuk. Leginkább az merül fel ügyfeleink részéről, hogy mi hogyan látjuk a törvénytervezet egyes passzusait, hogyan értelmezzük azokat. A beszélgetésekből az is egyértelmű, hogy kliensek alapvetően integrált szolgáltatásban gondolkoznak, nemcsak a vagyonértékelésről kérdeznek, hanem arról is, miként értelmezhetik annak adó- és jogi vonzatait egyaránt. Ez teljes mértékben illeszkedik abba a multidiszciplináris megközelítésbe, amit a KPMG képvisel.
Mennyibe kerülhet az érintetteknek egy 5, 20 vagy 100 milliárd forintos, több vállalatból és ingatlanból álló vagyon értékelése?
Szücs Andrea: Már megjelentek olyan nyilvánosan elérhető kalkulátorok az interneten, melyek segítségével egyszerűbb esetben akár ingyen, szakértői segítség nélkül is lehetőség van erre, hiszen arra törekszik a törvénytervezet jelenlegi formájában, hogy a lehető legegyszerűbb legyen. Pénzben kifejezett költség onnantól van, ahol már komplikáltabb a történet, például a rejtett tartalékok értékelése kapcsán, vagy ha határon átnyúló vagyonstruktúrákról beszélünk. Kulcskérdés, hogy a rejtett tartalék az értékelés során mikor és milyen komplexitásban jelentkezik, ez a fő ármeghatározó.
N.Á.: Nincs olyan általános díjszabás, amely az értékelendő vagyon értékéhez kapcsolódna. A díjszabás attól függ, mennyire összetett az a vagyonstruktúra és eszközhalmaz, amit értékelnünk kell. Ez pedig nagyon széles skálán mozog.
Mennyi időt vehet igénybe egy összetettebb portfólió átvilágítása?
Sz.A.: Van, ahol ez szinte percek alatt elvégezhető, ha mondjuk valakinek magánszemélyként van öt ingatlanja, vagy egy nem túl komplex iparágban működő gazdasági vállalkozása, akkor a törvénytervezetben szereplő képlettel, egy excel táblázat vagy online kalkulátor segítségével gyorsan kiszámolhatja, hogy egyáltalán beleesik-e az érintett körbe. És van a másik véglet, aki maga sem tudja, hogy mije van, ott akár már az ajánlatadás is hetekig eltarthat. Van olyan, amikor két-három hét azzal telik, hogy felmérjük, egyáltalán miről beszélünk, hány magánszemély érintett, és milyen illetőséggel.
N.Á.: Nemcsak értékelni kell a társaságokat, hanem a törvényt is értelmeznünk kell közben, hogy az adott struktúrában, az érintett eszközöknél miként rendelkezik a törvény, és mindez hogyan érinti az ügyfelet. Ez egy nagyon hosszú, akár több hónapos folyamat is lehet.
Előfordulhat, hogy ugyanazt a vállalkozást két független szakértő lényegesen eltérő összegre értékeli?
N.Á.: Minél komplexebb a vagyonszerkezet, annál nagyobb ennek a valószínűsége. Már csak azért is, mert jelentős számú feltételezés épül be az értékelésbe, melyek szakmailag indokolt eltéréseket is tartalmazhatnak. Tehát maga az eltérés bele van kódolva az értékelésbe. Inkább ennek igazolható mértéke a kérdés. 10-20 százalékos eltérés alapvetően még elfogadható, ha ennél nagyobb a különbség, akkor viszont vizsgálni kell, hogy mennyire megalapozottak a feltételezések. Az értékelőknek itt van igazán jelentősége a folyamatban, mert az ad biztonságot az ügyfélnek, ha különösen összetett, akár több országot érintő tulajdonosi struktúráknál be tudunk vonni iparági, vagy akár nemzetközi szaktudást is, hogy minél védhetőbb és alaposan dokumentált legyen az értékelés.
Magyarországon van elegendő képzett értékelő a kormány által becsült mintegy 15 ezer érintett magánszemély és 2 ezer vagyonkezelési adóalany kiszolgálásához?
Sz.A.: Úgy látszik, a törvényhozó megfogadta a szakma tanácsát, hogy egy törvény akkor jó, ha egyszerűen végrehajtható, és a legtöbb tényező sztenderdizált. Ha semmit nem akarok másképp értékelni, és nincs egy 500 millió forintot meghaladó saját tőkéjű cégem, akkor tulajdonképpen nincs olyan pontja a folyamatnak, amihez be kellene vonni egy könyvvizsgálót vagy egy értékbecslőt.
A 15 ezres adóalanyi kört egyébként kevésnek tartom, mert az ingatlanos társaságokra behozott fogalommal alapvetően bármelyik ingatlan, ami egy magánszemély tulajdonában van – legyen az bármilyen adóügyi illetőségű –, beleérthető a potenciálisan érintettek közé. Ha pusztán azt nézzük, hány magánszemélynek lehet közvetve ingatlantulajdona, tényleges lakó- vagy gazdasági ingatlana, földje Magyarországon, ez jóval nagyobb érintettségi számot jelenthet.
Mekkora új piacot és bevételt jelenthet a vagyonadó a könyvvizsgáló, tanácsadó és értékbecslő cégeknek?
N.Á.: Még nagyon az elején járunk a folyamatnak, a törvény végleges, elfogadott formája pedig számos tényezőt befolyásolhat, ezért mi is óvatosak vagyunk ezzel az új lehetőséggel kapcsolatban. De már csak az eddigi megkeresések és a kiemelkedő érdeklődés alapján azt látjuk, hogy jelentős élénkülést hozhat a vagyonadó a könyvvizsgálói piacnak.
Sz.A.: Megjelent egy teljesen új elvárás, ami azon a gondolaton alapszik, hogy nem elég tisztességesnek lenni, hanem annak is kell látszani. Meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy az ügyfél rendelkezésre álljon egy olyan, jól karbantartott digitális dokumentáció, amit – anélkül, hogy abban valamit értékelni kellett volna, vagy a törvénytervezet szerinti számítástól eltértek volna – elő lehet húzni a fiókból, ha érkezik egy bejelentés mondjuk a szomszédtól, és oda tud adni az adóellenőrnek, amivel igazolni tudja, miért nem adott le vagyonadó-bevallást.
Tehát ez pozitív hozadéka lehet az új köztehernek a piacra nézve.
Sz.A.: Igen, és a transzparenciát is egyértelműen növelni fogja. Én azok helyében, akik 700-800 millió forint körülre becsülik a vagyonukat, a „jóakaróikra” tekintettel összeállítanék egy ilyen vagyonleltárt.
A KPMG olyan országokban is jelen van, ahol van vagyonadó, vagy korábban alkalmazták azt. Milyen problémákat azonosítottak, amelyek Magyarországon is megjelenhetnek?
N.Á: A vagyonadó kevés országban hoz érdemi bevételt, Svájc viszont sikeres példának számít, és a magyar törvénytervezet is sokat merített a svájci modellből. A különbség, hogy ott a vagyonadó a 18. századig visszanyúló hagyománnyal bír, mértékét és bevallási szabályait pedig a kantonok határozzák meg. Az adófizetés a társadalmi felelősségvállalás része, nem feltétlenül az elkerülés a cél. Aki elégedetlen a szabályokkal, legfeljebb másik kantonba költözik.
Svájc vonzerejét az is növeli, hogy az árfolyamnyereség adómentes, és nincs öröklési illeték. Amit most még nem látunk, hogy a magyar adórendszer is tartalmaz-e majd ilyen kompenzációs elemeket, amelyek miatt még jó lesz gazdagnak lenni Magyarországon.
Fontos különbség, hogy az itthoni rendszer önadózó, míg a svájci nem az. Az önadózás arra épít, hogy az adóalany prudens módon bevallja, mennyi közterhet kell fizetnie. A magyar adórendszerben ez különösen érdekes kérdés. Svájcban ezzel szemben az adóhatóság ellenőrzi a benyújtott dokumentumokat, és ha szükséges, korrigálja az adózó által közölteket. Összeveti az előző évek adataival, és jelentős eltérés esetén rákérdez annak okára.
Sz.A.: Az egyszerűség mellett a behajthatóság is kulcskérdés. A határon átnyúló vagyonelemeknél ez jelenthet kihívást. Jelenleg ugyanis semmiféle adatbázis nincs arról, hogy kinek, milyen vagyontárgyai pontosan mikor kerültek külföldre. Ha például valakinek Magyarországon van egy tízmillió forint értékű tanyája, de az elmúlt öt évben felépített Portugáliában – ahol nincs vagyonadó – egy ötmilliárd forintot érő cégrendszert, akkor a jelenlegi szabályozás szerint nálunk kellene vagyonadót fizetnie a külföldi cégei és az itthoni tanyája után.
A nem tőzsdei társaságok értékelésénél nem okozhat torzítást, hogy egy egységes képletet alkalmaznak az eltérő méretű, különböző jövedelmezőségű és más-más ágazatban tevékenykedő cégekre?
N.Á.: A törvénytervezet ezt is figyelembe veszi, lehetővé téve a főszabálytól való eltérést. Ha a társaság működése jelentősen megváltozik, nincsenek lezárt beszámolói, vagy bonyolult társasági szerződések, részvénymegállapodások, opciók nehezítik az értékelést, a törvény egyértelműen előírja a független szakértő bevonását. Ha viszont a tervezet ezt nem teszi kötelezővé, de az ügyfél mégis indokoltnak tartja a szakértői értékelést, később felmerülhet, hogy indokolt volt-e eltérni a főszabálytól. A jelenlegi tervezet alapján úgy érzem, kockázatos eltérni ettől.
Mennyire jellemző, hogy kerülőket keresnek az adózók?
N.Á.: Jelenleg azt tapasztaljuk a beszélgetések során, hogy szeretnék átlátni az ügyfelek, mit is jelent számukra az új közteher, hogyan kell értelmezniük és ez alapján mit kell tenniük. Tehát a helyzet megértése motiválja őket, de nagyon óvatosak, mert érzékelik, hogy ez egyelőre még csak egy tervezet.
Sz.A.: Nem akarnak azzal címlapra kerülni, mert próbálták elkerülni a fizetési kötelezettséget. A kifejezetten beágyazott magyar magánszemélyek, akik ténylegesen itt élnek, úgy ahogy elfogadják. Nagyobb a meglepetés azoknak a külföldi magánszemélyek körében, akik annyiban kapcsolódnak Magyarországhoz, hogy valamikor itt fektettek be, és nem foglalkoztak a cégstruktúra átalakításával, így közvetlen tulajdonosai maradtak például egy gazdasági társaságnak. Ők ezt nem látták jönni. Rájuk jellemző most az értetlenség, mert sokáig volt egy olyan megértés, hogy a vagyonadó kifejezetten a Magyarországon tevékenykedő, magyar adóalany érintettségű magánszemélyekre fókuszál majd, és most azt látjuk, hogy ennél ez egy jóval szélesebb kört jelent.
Mennyire szigorú a magyar szabályozás tervezete? Hagy teret az adóoptimalizálásra?
Sz.A.: Ebből a szempontból ez egy jól összerakott javaslat, alaposan végiggondolta a törvényhozó, hogy alkalmas legyen a kívánt cél elérésére. Úgy gondolom, tényleges kiskapukat nem igazán hagyott nyitva.
Van még egy szempont, amiről viszonylag keveset beszélünk a vagyonadó kapcsán. A civil szféra két problémával küzd: az adókedvezmények miatt csökken az személyi jövedelemadó (szja) egy százalékos felajánlásokból származó bevételük, miközben sok szervezet osztozik ezen a szűkös forráson. A vagyonadó tovább csökkentheti a jótékony célokra fordítható összegeket, hiszen a támogatók teljes kerete nem feltétlenül nő az új adóval. Ezért fontos lenne, hogy a tervezet szerint az adó 5 százalékát – amit társadalmi célokra lehet fordítani – ne csak egy szűkebb körnek lehessen felajánlani, hanem az szja egy százalékára jogosult civil szervezeteknek is.