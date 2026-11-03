Sokkal több embert érinthet a vagyonadó, mint gondoltuk: a „jóakarók” miatt egymilliárd forint alatt is célszerű vagyonleltárt készíteni – VG-exkluzív

A vagyonadó magyarországi bevezetése kapcsán a Világgazdaság interjúsorozatot indított, melyben a könyvvizsgáló és a vagyonértékelő szakma képviselőit kértük meg, világítsanak rá a tervezett új hazai közteher sajátosságaira, várható hatásaira, valamint a szabályozók, az adóalanyok és a vagyont értékelő szakemberek előtt álló kihívásokra. Legfrissebb cikkünkben Szücs Andreával, a KPMG Magyarország partnerével és Nemes Árpáddal, a társaság vállalatértékelési üzletágának vezetőjével beszélgettünk.

Szücs Andra, a KPMG Magyarország partnere és Nemes Árpád, a könyvvizsgáló tarsaság vállalatértékelési üzletágának vezetője beszélt lapunknak a vagyonadóról / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A vagyonadó tervezetének bejelentése óta megszaporodtak az ezzel kapcsolatos megkereséseik?

Nemes Árpád: Határozottan az érdeklődés élénkülését tapasztaljuk. Leginkább az merül fel ügyfeleink részéről, hogy mi hogyan látjuk a törvénytervezet egyes passzusait, hogyan értelmezzük azokat. A beszélgetésekből az is egyértelmű, hogy kliensek alapvetően integrált szolgáltatásban gondolkoznak, nemcsak a vagyonértékelésről kérdeznek, hanem arról is, miként értelmezhetik annak adó- és jogi vonzatait egyaránt. Ez teljes mértékben illeszkedik abba a multidiszciplináris megközelítésbe, amit a KPMG képvisel.

Mennyibe kerülhet az érintetteknek egy 5, 20 vagy 100 milliárd forintos, több vállalatból és ingatlanból álló vagyon értékelése?

Szücs Andrea: Már megjelentek olyan nyilvánosan elérhető kalkulátorok az interneten, melyek segítségével egyszerűbb esetben akár ingyen, szakértői segítség nélkül is lehetőség van erre, hiszen arra törekszik a törvénytervezet jelenlegi formájában, hogy a lehető legegyszerűbb legyen. Pénzben kifejezett költség onnantól van, ahol már komplikáltabb a történet, például a rejtett tartalékok értékelése kapcsán, vagy ha határon átnyúló vagyonstruktúrákról beszélünk. Kulcskérdés, hogy a rejtett tartalék az értékelés során mikor és milyen komplexitásban jelentkezik, ez a fő ármeghatározó.

N.Á.: Nincs olyan általános díjszabás, amely az értékelendő vagyon értékéhez kapcsolódna. A díjszabás attól függ, mennyire összetett az a vagyonstruktúra és eszközhalmaz, amit értékelnünk kell. Ez pedig nagyon széles skálán mozog.