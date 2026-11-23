Most van bajban Kármán András: lehet, hogy idén már semmi nem lesz a vagyonadóból, az utolsó pillanatban is faragja még a javaslatot a Tisza frakció
Még a parlamenti zárószavazás előtt is változhat a Tisza-kormány egyik legfontosabb adópolitikai terve, a vagyonadó szabályozása. A módosítások egy része a tervezetet ért szakmai kritikákra reagál, és már az sem kizárt, hogy az új közteher bevezetése egy évet csúszik.
A november 24-i, keddi zárószavazás előtt sem tekinthető véglegesnek a vagyonadóról szóló törvényjavaslat: a HVG értesülései szerint a Tisza még az utolsó pillanatban is további módosításokat készít elő. A parlamenti bizottságokban már két körben alakítottak a tervezeten, részben azokra a kritikákra reagálva, amelyek a szabályozás konkrét részleteit érintették.
A változtatások miatt az is elképzelhető, hogy az új adó bevezetése egy évet csúszik.
Az alapvető adókulcsok egyelőre nem változtak. Az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrész után 100 milliárd forintig évi 1 százalékos adót kellene fizetni, az ezt meghaladó vagyonrészt pedig 1,5 százalékos kulcs terhelné. Az adó hatálya a magyar magánszemélyekre és vagyonkezelési szervezetekre külföldi vagyonuk tekintetében is kiterjedne, ahogyan a külföldiek magyarországi vagyona is az adóalap része lenne.
A bevallást és a befizetést évente, a következő év augusztus 31-éig kellene teljesíteni. A szabályozás ugyanakkor részletfizetést is lehetővé tenne: az érintettek 12 vagy 24 hónapos fizetési könnyítést kérhetnének. Ennek különösen azoknál lehet jelentősége, akiknek a vagyona elsősorban vállalati részesedésekből, ingatlanokból vagy műkincsekből áll, így a fizetendő adó előteremtése nem feltétlenül egyszerű.
Több fronton is támadják a vagyonadót
A konstrukciót már a beterjesztésekor több oldalról bírálták. A vita egyik része arról szól, hogy indokolt-e egyáltalán új vagyonadót bevezetni, illetve milyen hatással lehet a gazdasági növekedésre és a vállalatok működésére. Mások a konkrét szabályokban látnak problémákat. Kármán András pénzügyminiszter korábban maga is elismerte, hogy egy bonyolult, a nemzetközi gyakorlatban is vegyes eredményeket hozó adónem bevezetése komoly feladat, és a részletek kidolgozása során szükség lehet finomításokra.
A kritikák között különösen hangsúlyos a vállalati vagyon megadóztatásának kérdése. Zsiday Viktor közgazdász szerint a működőtőke bevonása versenyhátrányba hozhatja a magyar tulajdonú közép- és nagyvállalatokat a külföldi tulajdonú versenytársaikkal szemben. Egy magyarországi gyár magyar tulajdonosa így nagyobb adóterhet viselhet, mint egy hasonló üzem szerb vagy osztrák tulajdonosa. Zsiday az adminisztrációt is súlyos problémának tartja, hiszen a vagyon pontos felmérése és az adó beszedése rendkívül bonyolult feladat lehet.
A közgazdász nem a vagyonosabb rétegek nagyobb közteherviselését vitatja. Szerinte az elmúlt évtizedekben a leggazdagabbak kedvező adózási környezetben működhettek Magyarországon, a vagyonadó azonban szerinte rossz eszköz ennek megváltoztatására. Alternatívaként a társasági adó 15 százalékra emelését vagy meglévő adókulcsok módosítását vetette fel, amelyekkel megítélése szerint hasonló vagy akár nagyobb bevételt is el lehetne érni.
A kormány tehát úgy próbálja véglegesíteni a vagyonadót, hogy közben a konstrukció legfontosabb részletei körül továbbra is komoly szakmai kifogások merülnek fel. A keddi szavazás előtt még újabb módosítások jöhetnek, a bevezetés időpontjáról pedig egyelőre nem lehet biztosat mondani.
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A külföldi tulajdonú cégeket hozza versenyelőnybe a hazai közép- és nagyvállalatokkal szemben a tervezett vagyonadó , miközben a KATA visszavezetése ismét kiskaput nyit az adóelkerülés előtt – véli Zsiday Viktor.