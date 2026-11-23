Még a parlamenti zárószavazás előtt is változhat a Tisza-kormány egyik legfontosabb adópolitikai terve, a vagyonadó szabályozása. A módosítások egy része a tervezetet ért szakmai kritikákra reagál, és már az sem kizárt, hogy az új közteher bevezetése egy évet csúszik.

A vagyonadó bevezetését eredetileg a következő évre tervezték, ám a jogszabály körüli változtatások miatt már a halasztás lehetősége is felmerült/ Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A november 24-i, keddi zárószavazás előtt sem tekinthető véglegesnek a vagyonadóról szóló törvényjavaslat: a HVG értesülései szerint a Tisza még az utolsó pillanatban is további módosításokat készít elő. A parlamenti bizottságokban már két körben alakítottak a tervezeten, részben azokra a kritikákra reagálva, amelyek a szabályozás konkrét részleteit érintették.

A változtatások miatt az is elképzelhető, hogy az új adó bevezetése egy évet csúszik.

Az alapvető adókulcsok egyelőre nem változtak. Az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrész után 100 milliárd forintig évi 1 százalékos adót kellene fizetni, az ezt meghaladó vagyonrészt pedig 1,5 százalékos kulcs terhelné. Az adó hatálya a magyar magánszemélyekre és vagyonkezelési szervezetekre külföldi vagyonuk tekintetében is kiterjedne, ahogyan a külföldiek magyarországi vagyona is az adóalap része lenne.

A bevallást és a befizetést évente, a következő év augusztus 31-éig kellene teljesíteni. A szabályozás ugyanakkor részletfizetést is lehetővé tenne: az érintettek 12 vagy 24 hónapos fizetési könnyítést kérhetnének. Ennek különösen azoknál lehet jelentősége, akiknek a vagyona elsősorban vállalati részesedésekből, ingatlanokból vagy műkincsekből áll, így a fizetendő adó előteremtése nem feltétlenül egyszerű.

Több fronton is támadják a vagyonadót

A konstrukciót már a beterjesztésekor több oldalról bírálták. A vita egyik része arról szól, hogy indokolt-e egyáltalán új vagyonadót bevezetni, illetve milyen hatással lehet a gazdasági növekedésre és a vállalatok működésére. Mások a konkrét szabályokban látnak problémákat. Kármán András pénzügyminiszter korábban maga is elismerte, hogy egy bonyolult, a nemzetközi gyakorlatban is vegyes eredményeket hozó adónem bevezetése komoly feladat, és a részletek kidolgozása során szükség lehet finomításokra.