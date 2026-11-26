Most kezd komoly lenni: megtámadták Baka Andrásnál a vagyonadót és a kata-törvényt, vétót kérnek tőle a könyvelők – "Elfogadhatatlan, hogy az adózókkal fizettessék meg"
„A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) a Sándor-palotához benyújtotta a vagyonadó és az új KATA-törvény súlyos alkotmányossági és jogalkotási hibáit feltáró beadványait. Az Egyesület Baka András köztársasági elnöktől előzetes normakontroll vagy politikai vétó mérlegelését kéri" – kezdi Facebook-oldalán bejegyzését a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete.
A vagyonadó kiskapuja
„A vagyonadó botrányos kiskaput tartalmaz: egyetlen forint saját tőke-különbség akár 1,27 milliárd forintos eltérést okozhat a cég vagyonadó szerinti értékében. A KIVA-ra áttérés és a ki nem fizetett osztalék segítségével milliárdos vállalkozások is a 100 milliós értékhatár alá kerülhetnek. Az akár egynapos első adóév és a bizonytalan értékelési szabályok további alkotmányossági aggályokat vetnek fel. Az új KATA két párhuzamos adózási rendszert, önkényes ügyfélkoncentrációs korlátot és aránytalan jogkövetkezményeket tartalmaz" – olvasható a posztban.
Az MKOE szerint elfogadhatatlan, hogy a kapkodó törvényalkotás következményeit az adózókkal és könyvelőikkel fizettessék meg.
„A jogbiztonság nem lehet a költségvetési és politikai határidők áldozata!"
– zárul a bejegyzés.
Vagyonadó: rezeg a léc
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a parlament elfogadta a Tisza Párt vagyonadóról szóló javaslatát, a szabályozás azonban még tartogathat meglepetéseket. A bevezetés időpontja, az adó beszedésének gyakorlati feltételei és a vállalkozásokra gyakorolt hatás egyaránt kérdéses.
A vagyonadó bevezetésének egyik legfontosabb kérdése jelenleg az, hogy mikor léphet hatályba a parlament által elfogadott jogszabály. Fajcsák Gábor, az RSM Hungary Zrt. partnere és adóüzletág-vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy ha Baka András köztársasági elnök jövő hétfő éjfélig nem írja alá a törvényt, akkor az a szakértő számításai szerint idén már nem léphet hatályba.
Ebben az esetben a vagyonadó alkalmazása egy évvel későbbre tolódhat, ami a költségvetés bevételeit is jelentősen érintheti.
Az elfogadott szabályozás szerint az egymilliárd forintot meg nem haladó vagyon adómentes lesz.
- Az egymilliárd és százmilliárd forint közötti vagyon után 1 százalékos,
- a százmilliárd forint feletti rész után pedig 1,5 százalékos adót kell fizetni.
A tervek szerint 15-20 ezer adózó lehet érintett, az állam pedig mintegy 200 milliárd forintos bevétellel számol.
A beszedés azonban komoly szervezési feladatot jelenthet. Fajcsák szerint az állami apparátus egyelőre nincs felkészülve az új adónem ellenőrzésére. Bár a jövő év augusztus 31-i bevallási határidőig még van idő a szükséges rendszerek kialakítására és az adóellenőrök felkészítésére, kérdéses, hogy a ráfordítás arányban áll-e majd a várt bevétellel.
A jogszabály az utolsó pillanatban több ponton is változott
Kikerült például a május 14-i határnaphoz kapcsolódó külön rendelkezés, amely az ezt követő családon belüli ajándékozások vizsgálatát írta elő az adóelkerülés lehetősége miatt. A szakértő szerint ennek a módosításnak korlátozott a gyakorlati jelentősége, mert a hasonló ügyletek vizsgálatára vonatkozó szabályok másik törvényben már közel harminc éve szerepelnek.
A bizalmi vagyonkezelések esetében is enyhült a szabályozás. Korábban a hozzátartozók által létrehozott vagyonkezeléseket is kapcsoltnak tekintették volna, így például a testvérek külön-külön létrehozott konstrukcióit össze kellett volna számítani az egymilliárd forintos adómentességi határ vizsgálatakor. A módosítás után már csak az ugyanazon személy által létrehozott vagyonkezelések számítanak kapcsolatnak.