„A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) a Sándor-palotához benyújtotta a vagyonadó és az új KATA-törvény súlyos alkotmányossági és jogalkotási hibáit feltáró beadványait. Az Egyesület Baka András köztársasági elnöktől előzetes normakontroll vagy politikai vétó mérlegelését kéri" – kezdi Facebook-oldalán bejegyzését a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete.

Megtámadták Baka Andrásnál a vagyonadót és a kata-törvényt/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A vagyonadó kiskapuja

„A vagyonadó botrányos kiskaput tartalmaz: egyetlen forint saját tőke-különbség akár 1,27 milliárd forintos eltérést okozhat a cég vagyonadó szerinti értékében. A KIVA-ra áttérés és a ki nem fizetett osztalék segítségével milliárdos vállalkozások is a 100 milliós értékhatár alá kerülhetnek. Az akár egynapos első adóév és a bizonytalan értékelési szabályok további alkotmányossági aggályokat vetnek fel. Az új KATA két párhuzamos adózási rendszert, önkényes ügyfélkoncentrációs korlátot és aránytalan jogkövetkezményeket tartalmaz" – olvasható a posztban.

Az MKOE szerint elfogadhatatlan, hogy a kapkodó törvényalkotás következményeit az adózókkal és könyvelőikkel fizettessék meg.

„A jogbiztonság nem lehet a költségvetési és politikai határidők áldozata!"

– zárul a bejegyzés.

Vagyonadó: rezeg a léc

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a parlament elfogadta a Tisza Párt vagyonadóról szóló javaslatát, a szabályozás azonban még tartogathat meglepetéseket. A bevezetés időpontja, az adó beszedésének gyakorlati feltételei és a vállalkozásokra gyakorolt hatás egyaránt kérdéses.

A vagyonadó bevezetésének egyik legfontosabb kérdése jelenleg az, hogy mikor léphet hatályba a parlament által elfogadott jogszabály. Fajcsák Gábor, az RSM Hungary Zrt. partnere és adóüzletág-vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy ha Baka András köztársasági elnök jövő hétfő éjfélig nem írja alá a törvényt, akkor az a szakértő számításai szerint idén már nem léphet hatályba.

Ebben az esetben a vagyonadó alkalmazása egy évvel későbbre tolódhat, ami a költségvetés bevételeit is jelentősen érintheti.

Az elfogadott szabályozás szerint az egymilliárd forintot meg nem haladó vagyon adómentes lesz.

Az egymilliárd és százmilliárd forint közötti vagyon után 1 százalékos,

a százmilliárd forint feletti rész után pedig 1,5 százalékos adót kell fizetni.

A tervek szerint 15-20 ezer adózó lehet érintett, az állam pedig mintegy 200 milliárd forintos bevétellel számol.