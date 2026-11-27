Exkluzív: „Az utolsó pillanatban vagyunk” – az államfőhöz fordult az MNKSZ a vagyonadó miatt, magyar munkahelyek ezreinek sorsa a tét
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) október vége óta igyekezett felhívni a jogalkotó figyelmét arra, hogy a vállalati részesedések megadóztatása súlyos versenyhátrányba hozhatja a magyar tulajdonú cégeket, ám szakmai észrevételeik ellenére az Országgyűlés érdemi változtatás nélkül fogadta el az általuk kifogásolt rendelkezéseket. Neubauer Katalin ezzel összefüggésben lapunknak hangsúlyozta, hogy míg az érintett hazai vállalkozások tulajdonosainak meg kell fizetniük a vagyonadót, addig a külföldi befektetők a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények alapján mentesülhetnek alóla. Az ebből fakadó hátrányos megkülönböztetés a főtitkár szerint jogi és alkotmányossági aggályokat egyaránt felvet.
Munkahelyek ezreit és a falvak élelmiszer-ellátását veszélyeztetheti a vagyonadó
A főtitkár rámutatott, hogy a magyarországi kereskedelem 70 százaléka külföldi kézben van, így a vagyonadó hatálya alá kerülő hazai tulajdonú vállalkozások olyan versenyhátrányba kerülhetnek, amelyet már nem lesznek képesek kigazdálkodni.
- Az MNKSZ ugyanakkor egyetért az egymilliárd forintot meghaladó magánvagyon megadóztatásával,
- ám a vállalkozások működését szolgáló eszközök bevonása az adóalapba azonban álláspontjuk szerint súlyos gazdasági kockázatokat hordoz.
A szövetség ezért azt szeretné elérni, hogy a gazdasági tevékenységet szolgáló vagyon mentesüljön az új közteher alól.
Az elmúlt években a kiskereskedelmi vállalkozások mindössze 1–3 százalékos nyereséggel működtek, így az egyszázalékos vagyonadó is jelentős terhet róhat a tulajdonosokra – hívta fel a figyelmet Neubauer Katalin.
Elmondása szerint a generációváltás előtt álló vállalkozásoknál már az is kérdésessé vált, hogy érdemes-e folytatni a tevékenységüket, más cégek pedig létszámleépítést mérlegelnek.
A versenyképesség megőrzése érdekében költségcsökkentésre kényszerülhetnek, ami a béremelések lehetőségét is beszűkítheti.
Béremelésre is csak a létszám csökkentése árán nyílhat lehetőség. A megszorítások a kistelepülések élelmiszer-ellátását is veszélybe sodorhatják. A főtitkár ennek kapcsán kifejtette, hogy a több üzletet üzemeltető vállalkozások várhatóan a legkevésbé jövedelmező egységeik bezárásával igyekeznek majd mérsékelni kiadásaikat. Ez elsősorban azokat a kisebb településeket érintheti hátrányosan, ahol már jelenleg is korlátozottak a bevásárlási lehetőségek.
Arra a kérdésünkre, hogy milyen további lehetőségei maradnak a szövetségnek, ha a törvény változatlan formában lép hatályba, Neubauer Katalin úgy válaszolt, hogy akkor bekövetkezhetnek mindazok a gazdasági és társadalmi következmények, amelyekre hetek óta igyekeznek felhívni a figyelmet. Mint fogalmazott, az utolsó pillanatban vannak, és minden reményük abban van, hogy a köztársasági elnök mérlegeli a szakmai érveiket, mielőtt aláírná a törvényt.
Veszélyben a beruházások és a hazai vállalkozások versenyképessége
Az Országgyűlés november 24-én 135 igen és 48 nem szavazattal fogadta el a vagyonadóról szóló törvényt. A jogszabály az egymilliárd és százmilliárd forint közötti adóköteles vagyonrészre egyszázalékos, az e fölötti részre másfél százalékos adókulcsot állapít meg. A kormány a 2027-es költségvetésben 200 milliárd forintos bevétellel számol az új közteherből.
A működőtőke megadóztatásának gazdasági kockázataira már október végén felhívta a figyelmet Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója.
Példaként említette, hogy a Bonafarm-csoport 2009 óta mintegy 200 milliárd forint saját forrást fordított stratégiai beruházásokra, a következő 10–15 évben pedig legalább ugyanekkora összegű fejlesztésre lenne szükség. A vagyonadó azonban ronthatja a saját tőkéből finanszírozott beruházások megtérülését.
A hazai tulajdonú közép- és nagyvállalatok versenyhátrányára Zsiday Viktor közgazdász is figyelmeztetett . Megítélése szerint a társasági adó kulcsának 9-ről 15 százalékra emelésével vagy más, már létező adókulcsok módosításával a versenysemlegesség megőrzése mellett is előteremthető lenne a kormány által remélt bevétel.
A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) a vagyonadó és a kata szabályozása miatt szintén a köztársasági elnökhöz fordult. A szervezet számításai szerint a vállalkozások értékelésére vonatkozó rendelkezések következtében akár egyetlen forintnyi eltérés a saját tőkében 1,27 milliárd forintos különbséget eredményezhet a társaság vagyonadó szempontjából figyelembe vett értékében. A könyvelők az adóelkerülésre lehetőséget teremtő rendelkezések mellett az akár egyetlen napra rövidülő első adóév és a bizonytalan értékelési szabályok miatt további alkotmányossági aggályokat fogalmaztak meg.