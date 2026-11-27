A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) október vége óta igyekezett felhívni a jogalkotó figyelmét arra, hogy a vállalati részesedések megadóztatása súlyos versenyhátrányba hozhatja a magyar tulajdonú cégeket, ám szakmai észrevételeik ellenére az Országgyűlés érdemi változtatás nélkül fogadta el az általuk kifogásolt rendelkezéseket. Neubauer Katalin ezzel összefüggésben lapunknak hangsúlyozta, hogy míg az érintett hazai vállalkozások tulajdonosainak meg kell fizetniük a vagyonadót, addig a külföldi befektetők a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények alapján mentesülhetnek alóla. Az ebből fakadó hátrányos megkülönböztetés a főtitkár szerint jogi és alkotmányossági aggályokat egyaránt felvet.

Az MNKSZ főtitkára szerint a vállalkozások működését szolgáló eszközök bevonása a vagyonadóalapba súlyos gazdasági kockázatokat hordoz. / Fotó: David Gyung

Munkahelyek ezreit és a falvak élelmiszer-ellátását veszélyeztetheti a vagyonadó

A főtitkár rámutatott, hogy a magyarországi kereskedelem 70 százaléka külföldi kézben van, így a vagyonadó hatálya alá kerülő hazai tulajdonú vállalkozások olyan versenyhátrányba kerülhetnek, amelyet már nem lesznek képesek kigazdálkodni.

Az MNKSZ ugyanakkor egyetért az egymilliárd forintot meghaladó magánvagyon megadóztatásával,

ám a vállalkozások működését szolgáló eszközök bevonása az adóalapba azonban álláspontjuk szerint súlyos gazdasági kockázatokat hordoz.

A szövetség ezért azt szeretné elérni, hogy a gazdasági tevékenységet szolgáló vagyon mentesüljön az új közteher alól.

Az elmúlt években a kiskereskedelmi vállalkozások mindössze 1–3 százalékos nyereséggel működtek, így az egyszázalékos vagyonadó is jelentős terhet róhat a tulajdonosokra – hívta fel a figyelmet Neubauer Katalin.

Elmondása szerint a generációváltás előtt álló vállalkozásoknál már az is kérdésessé vált, hogy érdemes-e folytatni a tevékenységüket, más cégek pedig létszámleépítést mérlegelnek.

A versenyképesség megőrzése érdekében költségcsökkentésre kényszerülhetnek, ami a béremelések lehetőségét is beszűkítheti.

Béremelésre is csak a létszám csökkentése árán nyílhat lehetőség. A megszorítások a kistelepülések élelmiszer-ellátását is veszélybe sodorhatják. A főtitkár ennek kapcsán kifejtette, hogy a több üzletet üzemeltető vállalkozások várhatóan a legkevésbé jövedelmező egységeik bezárásával igyekeznek majd mérsékelni kiadásaikat. Ez elsősorban azokat a kisebb településeket érintheti hátrányosan, ahol már jelenleg is korlátozottak a bevásárlási lehetőségek.