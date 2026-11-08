Leolvadt az EY adótanácsadással foglalkozó üzletágvezetőjének a telefonja, annyian hívták a vagyonadóval kapcsolatban

Igen. Amiről viszont beszélni szerettem volna az az, hogy momentán több ország is mérlegeli a vagyonadó bevezetésének a lehetőségét. Híres példa Kalifornia, persze ott a dollármilliárdosok vagyonának a megadóztatását mérlegelik.

A legtöbb a bevezetést fontolgató országban viszont teljesen más motivációk hatnak, mint nálunk. Azt hiszem, hogy ez egyfajta útkeresés része, ami kapcsolódik a mesterséges intelligencia előtérbe kerüléséhez is.

A legtöbb országban ugyanis az adózás alapvetően két pilléren nyugszik. A jövedelmek és a fogyasztás adóztatásán.

Ha tehát folytatódik a mesterséges intelligencia térnyerése, akkor átveheti a munkahelyek egy részét. Fizetést ellenben nem kap, ami után szja-t meg tb-t lehetne vonni. Akkor viszont miből lesz az államnak bevétele?

Erre a problémára pedig az egyik válasz a vagyonadó lehet, ha jól vezetik be.

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Visszaevezve a hazai vizekre, a BÉT elnöke nemrég nyilatkozott, hogy a vagyonadó hallatán a szívéhez kapott, mivel ellenmotivációt lát az új adónemben a tőzsdére lépéssel szemben.

Szerintem ez az egyik legnagyobb ellenérv, jóllehet már nem adószakmai. A lényeg, hogy nem szabad negatív hatást kiváltania. Se a helyi vállalkozók ne fogják vissza a vagyonadó miatt a beruházásokat, se a külföldi működő tőkét ne üldözzék el.

Összességében hozhat új piacot az adónem bevezetése a könyvvizsgáló, tanácsadó és értékelő cégeknek?

Szerintem igen. Persze nem gondolom, hogy a szakmánk ettől fog fellendülni, de lesz vele munka. Ez minden új adó esetén igaz. Azt szoktuk mondani, és most nyilván tanácsadóként beszélek, hogy amikor bizonytalanság vagy újdonság van a piacon, nekünk az jó, mert ilyenkor adódik a legtöbb kérdés.

Ha van egy jogszabály, ami 20 éve változatlanul úgy van, már mindenki tudja alkalmazni, azzal kapcsolatban nem nagyon tesznek fel kérdéseket. Ha viszont változások vannak és jönnek a kérdések, akkor természetesen próbálunk ebben a helyzetben értéket teremteni, segíteni az ügyfeleknek.

Futottak be már megkeresések a vagyonadó kapcsán?

Rengeteg. Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy ilyen rövid idő alatt én ennyi érdeklődést még sohasem tapasztaltam.

Október 16-án, kedden jött ki a jogszabálytervezet, akkor bocsátotta a Pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre, és lehet, hogy nem kéne elmondanom, de másnap (de már aznap este is) annyian hívtak, hogy szabályosan leolvadt a telefonom.

Azzal együtt, hogy már tudva levő volt a választási kampány óta, hogy ha nyer a Tisza Párt, akkor jön a vagyonadó is. Májusban kijött a kormányhatározat is, amely utasította a pénzügyminisztert, hogy ezt a jogszabályt meg kell alkotni.

Abba viszont csak nagyon kevesen voltak beavatva, hogy milyenek lesznek a részletszabályok. Ezért volt óriási az érdeklődés és ezért maradt még rengeteg a kérdés a mai napig.

A minap tartottam egy konferencián egy 35 perces előadást, és utána még másfél órán át jöttek a kérdések a közönségtől.

Ez elég ritka.

Általában nagyon unalmasnak tartják az adótanácsadást (egyébként nem az!), de most hirtelen rendkívül népszerűek lettünk, főleg, ha valóban segítünk is. Ahogy már mondtam, még nem minden kérdésre van válaszom, de nagyon sok kérdésre megvan már. Plusz a kollégáktól - például az említett Svájcból - már begyűjtöttük a nemzetközi gyakorlatra vonatkozó ismereteket is.

Elképzelhető, hogy egy adott céges vagyont két független szakértő lényegesen eltérő összegre értékeli?

A rövid válasz az, hogy igen, elméletben elképzelhető, a kicsit hosszabb válasz az, hogy azért ez nem annyira valószínű. A jogszabály a vagyonadó szempontjából meghatározza azoknak a vállalkozásoknak a körét, akik ilyen értékelést végezhetnek.

Feltételként rögzíti, hogy az előző három év átlagában legalább 250 millió forint árbevételt kellett elérnie, vagy 50 milliót, de akkor legalább az árbevétele 25 százalékának ebből kell származnia. Azok a vállalatok pedig, amelyek ezeknek a feltételeknek megfelelnek, azért eléggé egységes módszertanokkal dolgoznak.

Viszont a jövőben potenciálisan felmerülő faktorokat – amelyekről már ejtettem néhány szót - két vállalatértékelést végző cég másként ítélhet meg, s ezért lényegesen más eredményre juthatnak a vállalat értékének megállapításában, sőt mindkettő adott esetben lényegesen eltérhet attól az értéktől is, amelyet a formula alapján az adózó saját magának kiszámol.

A jogszabály által feljogosított vagyonértékelők köre el tudja végezni a több tízezer cég értékelését?

Valószínűleg igen. Az érintett adóalanyi körnek egy jó része nyilvánvalóan saját maga próbálja majd értékelni a vállalkozását. Csak akkor fordulnak értékelő cégekhez, ha ez valamiért nem megy.

A legtöbb vállalat értékelése viszonylag egyszerűbb, csak egy szűkebb kör, jelesül például cégcsoportok esetében, válik bonyolulttá. Érdekes kérdést tett fel például az egyik ügyfél, aki – mivel tudja, hogy három év átlagát kell alapul venni az értékeléshez – megkérdezte, hogy mennyit ér a cége, ha az egyik évben 500 millió forint profitot, a másik évben 250 millió forint mínuszt, a harmadik évben pedig 400 millió forintos veszteséget termelt.

A profiltól függően van ugyanis olyan vállalat, amelynek a működése nagyon szépen kiszámítható, és stabil a profitabilitása is. Mások pedig olyan bizniszben vannak, amely meg nagyon volatilis lehet különböző okoknál fogva. Érthető, hogy az utóbbi esetben nehezebb az értékelés.

Hogyan lehet értékelni egy jelentős ingatlan vagyonnal rendelkező holdingot, amelyik nyereséget alig termel?

A jogszabály explicit szabályokat tartalmaz erre vonatkozóan, tehát nem jelent gondot.

A kérdés viszont abból a szempontból nagyon érdekes, hogy egy problémára mindenképpen rávilágít. Ez pedig a likviditás.

Van tehát egy olyan cég, amely a felhalmozott vagyona miatt sokat ér, s emiatt a vagyonadó körébe esik a tulajdonos. Ezzel szemben nem igazán termel bevételt, így profitja és készpénze sincs.

Azzal a példával szoktam élni, és ezt már nem egy fórumon elmondtam, hogy tegyük fel, van egy vállalkozás, amelynek 800 millió forint árbevétele van, a profitmarzsa 5 százalék - ami nem is olyan rossz -, az adózott nyeresége így 40 millió forint.

Tegyük fel, hogy egyetlen magánszemély tulajdonában áll, aki a nyereséget osztalékként évente ki is veszi. A különböző paraméterek alapján simán elképzelhető, hogy a formula alapján a vállalkozás értéke 2 milliárd forint. Azaz a javasolt szabályok alapján 10 millió forint adót kell fizetnie.

Na, most ha egy család évi 40 millió forint osztalékból él, de most már 10 millió forintot a családfőnek be kell fizetnie, akkor hirtelen 25 százalékkal lecsökken a családi költségvetés 30 millió forintra, ami bizony nagy különbség.

Ráadásul nem triviális, hogy ilyen helyzetben valaki be tudja fizetni augusztus 31-ig azt a 10 millió forintot. Ezen a ponton említem meg, hogy azért nagyon sok eljárási szabály még tisztázásra vár, mert még nem látjuk teljesen, hogy is fog kinézni a gyakorlat.

A jogalkotó részben egyébként gondolt erre a nehézségre, hiszen ilyenkor részletfizetést, vagy halasztást lehet kérni 12 hónapra főszabály szerint, ami nagyon jó, ám pont 12 hónap múlva már jön a következő évi vagyonadófizetés.

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Elképzelhető, hogy még módosul a törvény végleges szövege?

A társadalmi egyeztetés lezárult, a következő lépés most az, hogy benyújtsák a parlamentnek a jogszabálytervezet (szerk. a beszélgetés október közepén történt, még azelőtt, hogy benyújtották volna a tervezet a parlamentnek). Ott meg fogják vitatni és mint minden törvény esetében egyéni indítványokon vagy bizottsági indítványokon keresztül még módosíthatják.

Mindenesetre ahhoz, hogy a jogszabály december 15-én hatályba tudjon lépni, november 16-áig legkésőbb el kell fogadnia az Országgyűlésnek, és a Magyar Közlönyben is meg kell jelentetni.

Addig még van 2-3 hét, de azért elég szűk a határidő, tehát módosulhat a tervezet. Azt viszont megerősítem, hogy a Pénzügyminisztérium tényleg komolyan gondolta a társadalmi egyeztetést. Persze arra nyilván semmilyen garancia nincs, hogy a felmerülő javaslatokat be is építik a törvénybe, de az én tapasztalatom az, hogy meghallgatják az érveket.

Egy szó, mint száz, egészen addig, amíg a Magyar Közlönyben meg nem jelenik a végleges verzió, még lehetnek változások.

A vagyonadós kérdéseimet mind feltettem. Esetleg még elmondaná a véleményét a cégeket érintő egyéb adóváltozásokról, szigorításokról is?

Október 19-én a miniszterelnök úr, másnap pedig a pénzügyminiszter úr tájékoztatott a várható módosításokról, de a részletekbe nem mentek bele. Minden évben az a kérdés, hogy az adócsomag mekkora változásokat hoz. A jövő évi a viszonylag nagyobb módosítások közé tartozik, főleg a gazdasági társaságok esetében. Ha 1-től 10-ig kellene pontozni, és a tízes jelentené azt, hogy teljesen a feje tetejére állítják az adózást, akkor 6-7 pontot adnék rá.

Jönnek a kedvezmények, adókedvezmények, az állami támogatások felhasználhatóságával kapcsolatos változások. Ön szigorításnak nevezte, én nem tudom, hogy mennyire nevezhető szigorításnak. Az kétségtelen, hogy lesznek vállalatok, amelyeknek nő az effektív adóterhe.

A társasági adót is emelik, ha jól tudom.

Valóban a társasági adókulcs emelése is tervben van. Az hangzott el a miniszterelnök úrtól és aztán később a pénzügyminiszter úrtól, hogy az effektív adókulcsot - ami nem azonos a nominális adókulccsal - 11 százalék körülre várják, szemben a jelenlegi 9 százalékos nominális kulccsal. Ez valóban első és második olvasatra is az adóteher növekedését jelenti a vállalatoknak.

Emellett az innovációs járulék mértéke is emelkedni fog. Ez utóbbi nagyon jelentős változást jelent, mivel az innovációs járulék teljesen máshogy számítódik, mint a társasági adó. A bevétel az adóalap bizonyos csökkentő tételekkel, a helyi iparűzési adóhoz hasonlóan.

A jelen pillanatban 0,3 százalék az innovációs járulék főszabály szerint, ennek akár egy 0,1 százalékpontos emelése is adott esetben bizonyos profilú vállalkozásoknál nagyobb plusz terhet jelenthet, mint 2 teljes százalékpontos változás a társasági adóban.

Ezen kívül a népegészségügyi termékadót és a reklámadót is szigorítani tervezik, sőt az energiaellátókat terhelő, népszerű nevén Robin Hood adót is.

Szóval fel van adva a lecke a vállalatvezetőknek, sok minden változhat, és előfordulhat, hogy néhány dolgot át kell gondolni. Ha a tanácsadói szemmel nézem, akkor nagyon izgalmas időszak jön, de hát én más székben ülök, amit az érintett adózók.