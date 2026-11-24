A milliárdos vagyonok megadóztatásának terve kezdettől fogva komoly aggodalmat keltett a gazdasági élet szereplőiben. A közgazdászok, az adószakértők és a vállalkozói érdekképviseletek elsősorban arra figyelmeztettek, hogy a vagyonadó a termelőtőke megterhelésével súlyos gazdasági következményekkel járhat. A törvény keddi elfogadását követően szomorúan konstatálhatták, hogy érveik jelentős része süket fülekre talált a kormánynál.

Komoly fejtörést okozhat a vagyonadó a magyar vállalkozóknak. / Fotó: CrizzyStudio

Versenyhátrányba kerülhetnek a magyar vállalkozások a vagyonadó miatt

Kármán András pénzügyminiszter az új adónem részleteinek októberi ismertetésekor azzal érvelt, hogy Magyarországon az adórendszer elsősorban a fogyasztást terheli, a vagyonokat viszont alig. A tárcavezető szerint az igazságosabb közteherviselés mellett a gazdaság élénkítését is szolgálja az intézkedés, mivel arra ösztönzi a vagyonos magyarokat, hogy pénzüket jövedelemtermelő befektetésekbe forgassák.

A szakértők viszont attól tartanak, hogy az intézkedés éppen a már működő vállalkozásoktól vonhat el fejlesztési forrásokat.

Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Zsiday Viktor közgazdász egy létező probléma rossz megoldásának nevezte a vagyonadót. A versenyhátrány érzékeltetésére egy szegedi gyárat hozott példaként, amelynek magyar tulajdonosa nagyobb adóterhet viselhet, mint egy hasonló üzem szerb vagy osztrák tulajdonosa.

Zsiday a vagyon felmérésével és az adó beszedésével járó adminisztrációt is problémásnak tartja. A közgazdász szerint a társasági adó 9-ről 15 százalékra emelésével vagy más, már létező adókulcsok módosításával egyszerűbben, a versenysemlegesség megőrzése mellett is előteremthető lenne a kormány által remélt bevétel.

Hasonló aggályokat fogalmazott meg Heinczinger Róbert adószakértő is, aki egy októberi interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába terjesztik ki az adókötelezettséget a külföldiek magyarországi vagyonára, számos külföldi cégtulajdonost megvédhetnek a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények.

Heinczinger Róbert kiemelte: legalább azt lehetővé kellene tenni, hogy a beruházásokra és fejlesztésekre fordított összegekkel csökkenteni lehessen a vállalati részesedések után fizetendő adót.

A fentiek fényében a vagyonadó könnyen „magyaradóvá” válhat, hiszen a hazai tulajdonú vállalkozásokra olyan többletterhet ró, amely alól külföldi versenytársaik mentesülhetnek.

Az új adónem ráadásul a hazai tőke külföldre menekítését is ösztönözheti, amire már áprilisban felhívta a figyelmet Bagdi Lajos, a Niveus partnere.