Megszavazták a vagyonadót: a külföldi cégek tulajdonosai megúszhatják, a magyarok fizethetnek, mint katonatiszt – nagy baj lehet még ebből, de nem mondhatja a kormány, hogy nem figyelmeztették előre
A milliárdos vagyonok megadóztatásának terve kezdettől fogva komoly aggodalmat keltett a gazdasági élet szereplőiben. A közgazdászok, az adószakértők és a vállalkozói érdekképviseletek elsősorban arra figyelmeztettek, hogy a vagyonadó a termelőtőke megterhelésével súlyos gazdasági következményekkel járhat. A törvény keddi elfogadását követően szomorúan konstatálhatták, hogy érveik jelentős része süket fülekre talált a kormánynál.
Versenyhátrányba kerülhetnek a magyar vállalkozások a vagyonadó miatt
Kármán András pénzügyminiszter az új adónem részleteinek októberi ismertetésekor azzal érvelt, hogy Magyarországon az adórendszer elsősorban a fogyasztást terheli, a vagyonokat viszont alig. A tárcavezető szerint az igazságosabb közteherviselés mellett a gazdaság élénkítését is szolgálja az intézkedés, mivel arra ösztönzi a vagyonos magyarokat, hogy pénzüket jövedelemtermelő befektetésekbe forgassák.
A szakértők viszont attól tartanak, hogy az intézkedés éppen a már működő vállalkozásoktól vonhat el fejlesztési forrásokat.
Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Zsiday Viktor közgazdász egy létező probléma rossz megoldásának nevezte a vagyonadót. A versenyhátrány érzékeltetésére egy szegedi gyárat hozott példaként, amelynek magyar tulajdonosa nagyobb adóterhet viselhet, mint egy hasonló üzem szerb vagy osztrák tulajdonosa.
Zsiday a vagyon felmérésével és az adó beszedésével járó adminisztrációt is problémásnak tartja. A közgazdász szerint a társasági adó 9-ről 15 százalékra emelésével vagy más, már létező adókulcsok módosításával egyszerűbben, a versenysemlegesség megőrzése mellett is előteremthető lenne a kormány által remélt bevétel.
Hasonló aggályokat fogalmazott meg Heinczinger Róbert adószakértő is, aki egy októberi interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába terjesztik ki az adókötelezettséget a külföldiek magyarországi vagyonára, számos külföldi cégtulajdonost megvédhetnek a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények.
Heinczinger Róbert kiemelte: legalább azt lehetővé kellene tenni, hogy a beruházásokra és fejlesztésekre fordított összegekkel csökkenteni lehessen a vállalati részesedések után fizetendő adót.
A fentiek fényében a vagyonadó könnyen „magyaradóvá” válhat, hiszen a hazai tulajdonú vállalkozásokra olyan többletterhet ró, amely alól külföldi versenytársaik mentesülhetnek.
Az új adónem ráadásul a hazai tőke külföldre menekítését is ösztönözheti, amire már áprilisban felhívta a figyelmet Bagdi Lajos, a Niveus partnere.
Az adószakértő egyébként évi mintegy 100–150 milliárd forintos bevételt valószínűsít, jóval kevesebbet a Pénzügyminisztérium októberben ismertetett, 150–200 milliárd forintos becslésénél.
A rendszerváltás óta tőkehiánnyal küzdenek a magyar cégek – az új adó tovább súlyosbíthatja a helyzetüket
Perlusz László, a Vállalkozók éa Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára korábban a Világgazdaságnak elmondta, legitim törekvésnek tartja, hogy a kormány a fogyasztási típusú adókról a vagyoni típusú közterhek felé mozduljon el, ennek azonban nem láthatják kárát a magyar kis- és középvállalkozások.
A főtitkár emlékeztetett arra, hogy a hazai kkv-szektor egyik legnagyobb problémája a rendszerváltás óta a tőkehiány.
Egy családi vállalkozás értékének jelentős részét ugyanis az üzemépületek, a gépek és a termelőberendezések adhatják, amelyekből a tulajdonos nem tudja közvetlenül finanszírozni az adófizetést. Ha ehhez nincs elegendő magánmegtakarítása, a nyereség visszaforgatása helyett nagyobb összegű osztalékot kellhet kivennie a cégéből.
Egy ötmilliárd forintra értékelt vállalkozás kizárólagos tulajdonosának – egyéb adóköteles vagyon, elszámolható tartozás és kedvezmény nélkül – évente 40 millió forintot kell befizetnie, függetlenül attól, hogy a társaság az adott évben milyen eredményt ért el.
A VOSZ ezért az adó fokozatos, ötéves bevezetését javasolta, az egymilliárd és ötmilliárd forint közötti vagyoni sávban kezdetben mindössze 0,1–0,25 százalékos kulccsal számolva, amely az ötödik évre érte volna el a 0,5 százalékot.
Tizennégy érdekképviselet javaslatainak többségét hagyta figyelmen kívül a kormány
A vagyonadó szabályainak módosítása érdekében október közepén tizennégy gazdasági érdekképviselet, köztük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ), valamint a VOSZ közös állásfoglalással fordult a kormányhoz.
A szervezetek egyebek mellett azt javasolták, hogy
- az egymilliárd és ötmilliárd forint közötti vagyoni sávban 0,3–0,5 százalékos adókulcsot alkalmazzanak;
- a beruházásokra és fejlesztésekre fordított kiadások egy részét lehessen levonni a fizetendő adóból;
- a munkavállalók képzésére fordított összegek után is járjon kedvezmény;
- a nehezen pénzzé tehető vagyonelemek sajátosságait is vegyék figyelembe az értékelési szabályok kialakításakor.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara önálló javaslatában pedig a termelővagyon teljes körű védelmét szorgalmazta, vagyis a Magyarországon tényleges gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyont mentesítette volna az adó alól. Az ismertetett érdekképviseleti javaslatok közül egyedül a vagyonelemek értékelése kapcsán engedett részben a kormány, az érdekképviseletek többi ajánlását lényegében lesöpörték az asztalról.