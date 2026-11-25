Vagyonadó: lejjebb rakta a küszöböt a kormány, több tízezerrel növelhették a potenciális adózók számát
A vagyonadó-tervezet módosításai kedvezőbb helyzetbe hozhatták volna a családi vagyonok tulajdonosait, a kis- és középvállalkozások tulajdonosainál azonban az egymilliárd forintos értékhatár továbbra is bizonytalanságot okozhatott. A Blochamps Capital szerint a könnyítések szűkíthették az adófizetők körét, így a költségvetés a tervezettnél jóval kevesebb bevételhez juthatott volna.
Az eredeti politikai bejelentés még az ötmilliárd forintot meghaladó vagyonok megadóztatásáról szólt, a törvényjavaslatba végül egymilliárdos küszöb került. A Blochamps szerint az alacsonyabb határ több tízezerrel bővíthette a potenciális adózók körét, és növelhette a vagyonértékelés, az ellenőrzés és a behajtás költségeit. A társaság úgy látta, hogy az újonnan bevont adózóktól származó bevételt akár fel is emészthette volna a többletadminisztráció és a jogviták költsége.
A módosítás megszüntette volna a hozzátartozók által bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyonrészek automatikus összevonását. Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője szerint
egy házaspár és három nagykorú gyermeke ténylegesen külön tulajdonolt vagyona együtt akár ötmilliárd forintot is elérhetett volna úgy, hogy egyikük vagyona sem haladta volna meg az egymilliárdos küszöböt.
A társaság szerint a külön tulajdon figyelembevétele a legnagyobb vagyonoknál is csökkenthette volna a magasabb, 1,5 százalékos kulcs alá eső vagyonrészt.
A tervezet egyszerűsítette volna a vállalkozások értékelését, az adó megfizetése azonban így is gondot okozhatott volna azoknak a tulajdonosoknak, akiknek a vagyona főként gépekben, ingatlanokban és készletekben állt. Az egymilliárdos határ közelében már néhány százmillió forintos értékelési eltérés is eldönthette volna, hogy keletkezik-e adófizetési kötelezettség. A Blochamps szerint az értékelési eljárások és az adóviták főként az egy- és ötmilliárd forint közötti vagyonoknál szaporodhattak volna meg, ami a NAV-nak is többletmunkát jelenthetett volna.
A kormány négy év alatt 800 milliárd forint bevétellel számolt, ami éves átlagban 200 milliárdot jelentett.
A Blochamps szerint a módosítások után már az évi 100 milliárd forint elérése is optimista forgatókönyvnek számított. A társaság továbbra is megfontolandónak tartotta az ötmilliárdos küszöböt, mert becslése szerint az érintettek száma arányosan nagyobb mértékben csökkent volna, mint a várható bevétel.
A kieső vagyonadó-bevétel egy részét rövid távon pótolhatta volna, ha a vállalkozók osztalékként vették volna ki a fejlesztésre félretett pénzt, vagy értékesítették volna a későbbi beruházásokhoz beszerzett eszközöket. Karagich szerint ezek a lépések átmenetileg növelhették volna az egyéb adóbevételeket, az elmaradó fejlesztések viszont a következő években visszafoghatták volna a vállalkozások növekedését és ronthaták volna a versenyképességüket.
Magyar Péter miniszterelnök kedden közölte, hogy aznap a Tisza több választási vállalása is szavazásra került az Országgyűlésben. A képviselők a családtámogatások és a nyugdíjak emelése mellett az adórendszer átalakítását érintő javaslatokról is dönthettek.
„Ma szavaz a Parlament a családi pótlék duplázásáról, az adócsökkentésről, a minimálnyugdíjak 120 ezer forintra emeléséről, a milliárdosok vagyonadójáról és a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról. Lássuk!” – fogalmazott.
Magyar Péter a családi pótlék megduplázásáról és a minimálbér adójának csökkentéséről beszélt
A kormány tervei szerint 2027. január elsejétől a családi pótlék összege az addigi kétszeresére emelkedett volna. Egy kétgyermekes család így az addigi havi 26 600 forint helyett 53 200 forintot kaphatott volna, ami éves szinten több mint 319 ezer forintos többletbevételt jelentett volna. Ugyancsak januártól mérsékelték volna a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadót, amelynek mértéke az addigi 15 százalékról 9 százalékra csökkent volna. A keddi ülésnapon emellett a milliárdosok vagyonadójának bevezetéséről és a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról is határozhattak a képviselők.
Nyugdíjemelés 2027-ben – negyvenezer forinttal alacsonyabb összeg szerepelt a javaslatban
Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a Tisza-kormány 2027. január elsejétől a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot 120 ezer forintra emelte volna. A Tisza Párt korábbi elképzeléseiben az szerepelt, hogy egyetlen magyar nyugdíjas ellátása se legyen alacsonyabb 160 ezer forintnál. A javaslatban szereplő összeg havi 40 ezer forinttal maradt el ettől. A nyugdíjminimum megemelése mellett az előterjesztés a legalacsonyabb összegű nyugdíjak sávos emeléséről is rendelkezett. A januári rendes nyugdíjemelést követően az érintettek az alábbi változásokra számíthattak:
- A 108 ezer forint alatti ellátásokat 120 ezer forintra emelték volna.
- A 108–125 ezer forint közötti nyugdíjak 12 ezer forinttal nőttek volna.
- A 125–130 ezer forint közötti nyugdíjak 10 ezer forinttal emelkedtek volna.
- A 130–135 ezer forint közötti nyugdíjak 8 ezer forinttal nőttek volna.
- A 135–140 ezer forint közötti nyugdíjak 6 ezer forinttal emelkedtek volna.
- A 140–146 ezer forint közötti ellátások összegét 146 ezer forintban állapították volna meg.
A Tisza-kormány a 2027-es költségvetésben összesen 123 milliárd forintot különített el a legalacsonyabb nyugdíjak emelésére. A törvényjavaslat arról is rendelkezett, hogy az öregségi nyugdíjminimum a következő években évente a rendes nyugdíjemeléssel azonos mértékben növekedjen.