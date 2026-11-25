A vagyonadó-tervezet módosításai kedvezőbb helyzetbe hozhatták volna a családi vagyonok tulajdonosait, a kis- és középvállalkozások tulajdonosainál azonban az egymilliárd forintos értékhatár továbbra is bizonytalanságot okozhatott. A Blochamps Capital szerint a könnyítések szűkíthették az adófizetők körét, így a költségvetés a tervezettnél jóval kevesebb bevételhez juthatott volna.

A kormány 800 milliárdot vár négy év alatt a vagyonadótól, azonban már évi 100 milliárd is optimista – ezen múlhat a bevétel / Fotó: Tibor Koska

Az eredeti politikai bejelentés még az ötmilliárd forintot meghaladó vagyonok megadóztatásáról szólt, a törvényjavaslatba végül egymilliárdos küszöb került. A Blochamps szerint az alacsonyabb határ több tízezerrel bővíthette a potenciális adózók körét, és növelhette a vagyonértékelés, az ellenőrzés és a behajtás költségeit. A társaság úgy látta, hogy az újonnan bevont adózóktól származó bevételt akár fel is emészthette volna a többletadminisztráció és a jogviták költsége.

A módosítás megszüntette volna a hozzátartozók által bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyonrészek automatikus összevonását. Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője szerint

egy házaspár és három nagykorú gyermeke ténylegesen külön tulajdonolt vagyona együtt akár ötmilliárd forintot is elérhetett volna úgy, hogy egyikük vagyona sem haladta volna meg az egymilliárdos küszöböt.

A társaság szerint a külön tulajdon figyelembevétele a legnagyobb vagyonoknál is csökkenthette volna a magasabb, 1,5 százalékos kulcs alá eső vagyonrészt.

A tervezet egyszerűsítette volna a vállalkozások értékelését, az adó megfizetése azonban így is gondot okozhatott volna azoknak a tulajdonosoknak, akiknek a vagyona főként gépekben, ingatlanokban és készletekben állt. Az egymilliárdos határ közelében már néhány százmillió forintos értékelési eltérés is eldönthette volna, hogy keletkezik-e adófizetési kötelezettség. A Blochamps szerint az értékelési eljárások és az adóviták főként az egy- és ötmilliárd forint közötti vagyonoknál szaporodhattak volna meg, ami a NAV-nak is többletmunkát jelenthetett volna.

A kormány négy év alatt 800 milliárd forint bevétellel számolt, ami éves átlagban 200 milliárdot jelentett.

A Blochamps szerint a módosítások után már az évi 100 milliárd forint elérése is optimista forgatókönyvnek számított. A társaság továbbra is megfontolandónak tartotta az ötmilliárdos küszöböt, mert becslése szerint az érintettek száma arányosan nagyobb mértékben csökkent volna, mint a várható bevétel.