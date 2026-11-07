A fürdővízzel együtt kiönthetik a gyereket is: a vagyonadóval nemcsak a milliárdosok járhatnak rosszul, a magyar gazdaság is megérezheti a sarcot – gigantikus piacba marhat bele

Gazdasági lapként nem lehet feladatunk szemantikai kérdésekbe bonyolódni, de annyit érdemesnek tartunk megjegyezni, hogy a „vagyonadó” kifejezés első hallásra alighanem sok indulatot szül: extrém módon tehetős emberektől való, sokak által talán megelégedéssel fogadott extra pénzügyi hozzájárulás képét vetíti fel, amit olyanoknak kell kötelező jelleggel megfizetniük, akiknek amúgy is „van mit a tejbe aprítaniuk”, és alighanem „amúgy sem hiányzik nekik az a pénz” (és különben is, „nekik is csak egy gyomruk van”). Ezek az egyesekben talán könnyen előugró konnotációk egyrészt részben érthető reakciók, másrészt óhatatlanul figyelmen kívül hagynak higgadtabb, a gazdasági összefüggéseket jobban bemutató értelmezéseket a kifejezés kapcsán.

A vagyonadó hatással lehet a luxusfogyasztásra is, azon keresztül pedig a gazdaság egészére is (illusztráció)

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A vállalkozók már szóltak: baj lehet a vagyonadóból

A vagyonadó ugyanis egyáltalán nem (vagy nem csak) a pénzüket két kézzel szóró tőzsdecápákat és aranyifjú mogulokat sújtó elvonás, hanem – mint cikkünkben bemutattuk – a most elővezetett formájában például a több évtized alatt felépített családi vállalkozások tulajdonosait is érintheti. Mégpedig azért, mert az nem csupán a személyes vagyonban jelentkező többletből való elvonásról szólhat, hanem akár a tisztességes munkával felépített vállalatban lévő vállalkozói vagyonról is. Ebből pedig adódik a kellemetlen következmény: egyre több magyar vállalkozó szerint a cégek működéséhez szükséges vagyon megadóztatása a beruházásokat és a munkahelyeket is veszélyeztetheti.

A vállalkozói érdekképviseletek számításai alapján pedig több ezer cégtulajdonos kerülhet a vagyonadó hatálya alá, és a kormány által becsült 15 ezer főnél jóval nagyobb lehet az érintettek köre.

Számos vállalkozó álláspontja ezért kristálytiszta: a vagyonadót differenciálni kellene, azaz az elvonásban nem lenne szabad összemosni az ilyen módon megszerzett (és gyakran a cégbe épített) vállalkozói vagyont az olyan vagyonelemekkel, amelyekhez birtokosaik tisztességtelen vagy vélelmes módon jutottak hozzá.

Ez tehát az egyik kritikai vonatkozás. Most pedig térjünk rá a bevezetőben említett szempontra néhány példán keresztül: az olykor hivalkodónak tartott, de a gazdasági realitások szempontjából fontos, tisztességesen szerzett vagyonból megvalósuló „luxusfogyasztásra”.