A fürdővízzel együtt kiönthetik a gyereket is: a vagyonadóval nemcsak a milliárdosok járhatnak rosszul, a magyar gazdaság is megérezheti a sarcot – gigantikus piacba marhat bele
Gazdasági lapként nem lehet feladatunk szemantikai kérdésekbe bonyolódni, de annyit érdemesnek tartunk megjegyezni, hogy a „vagyonadó” kifejezés első hallásra alighanem sok indulatot szül: extrém módon tehetős emberektől való, sokak által talán megelégedéssel fogadott extra pénzügyi hozzájárulás képét vetíti fel, amit olyanoknak kell kötelező jelleggel megfizetniük, akiknek amúgy is „van mit a tejbe aprítaniuk”, és alighanem „amúgy sem hiányzik nekik az a pénz” (és különben is, „nekik is csak egy gyomruk van”). Ezek az egyesekben talán könnyen előugró konnotációk egyrészt részben érthető reakciók, másrészt óhatatlanul figyelmen kívül hagynak higgadtabb, a gazdasági összefüggéseket jobban bemutató értelmezéseket a kifejezés kapcsán.
A vállalkozók már szóltak: baj lehet a vagyonadóból
A vagyonadó ugyanis egyáltalán nem (vagy nem csak) a pénzüket két kézzel szóró tőzsdecápákat és aranyifjú mogulokat sújtó elvonás, hanem – mint cikkünkben bemutattuk – a most elővezetett formájában például a több évtized alatt felépített családi vállalkozások tulajdonosait is érintheti. Mégpedig azért, mert az nem csupán a személyes vagyonban jelentkező többletből való elvonásról szólhat, hanem akár a tisztességes munkával felépített vállalatban lévő vállalkozói vagyonról is. Ebből pedig adódik a kellemetlen következmény: egyre több magyar vállalkozó szerint a cégek működéséhez szükséges vagyon megadóztatása a beruházásokat és a munkahelyeket is veszélyeztetheti.
A vállalkozói érdekképviseletek számításai alapján pedig több ezer cégtulajdonos kerülhet a vagyonadó hatálya alá, és a kormány által becsült 15 ezer főnél jóval nagyobb lehet az érintettek köre.
Számos vállalkozó álláspontja ezért kristálytiszta: a vagyonadót differenciálni kellene, azaz az elvonásban nem lenne szabad összemosni az ilyen módon megszerzett (és gyakran a cégbe épített) vállalkozói vagyont az olyan vagyonelemekkel, amelyekhez birtokosaik tisztességtelen vagy vélelmes módon jutottak hozzá.
Ez tehát az egyik kritikai vonatkozás. Most pedig térjünk rá a bevezetőben említett szempontra néhány példán keresztül: az olykor hivalkodónak tartott, de a gazdasági realitások szempontjából fontos, tisztességesen szerzett vagyonból megvalósuló „luxusfogyasztásra”.
Ekkora lehet a magyar luxuspiac
Miért tekinthetjük biztosnak, hogy a vagyonadó kapcsán felmerülő luxusfogyasztás nem pusztán egy szűk társadalmi csoportot érintő kérdéskör, hanem a gazdaság egésze szempontjából is lényeges? Módszertani dilemmákat vet fel, hogy mi tekinthető „luxusnak”, ennek a piacnak ugyanis nincs egyetlen mérőszáma, mivel egy szegmentált területről beszélünk. A dilemmákat e cikkben nem tudjuk feloldani. Azt viszont érdemes jeleznünk, hogy a luxus messze nem csak az extravaganciáról szóló termékek megvásárlásával függ össze, hanem a mind kiterjedtebb prémiumfogyasztással is. Ennek gazdasági teljesítménye nálunk is jelentős. Referenciaként támaszkodjunk egy múltbéli időpontra vonatkozó előrejelzésre.
A néhány éve a leggazdagabb magyarokról kiadott Top 100-as listában
2024-re tekintve 7 500 milliárd forintra becsülték a magyarországi luxuspiac méretét.
Ez az óriási volumen pedig nemcsak a drága ékszereket és státuszszimbólumokat jelenti, hanem
- a prémiumlakhatást,
- a felsőkategóriás autókat és hasonló termékeket,
amelyeknek a társadalom nagy többségéhez képest valóban vagyonosabbak általi megvásárlása az egész gazdaságra hatással van.
A magyar luxuspiacról elérhető kevés elemzés tanulságai arra mutatnak rá, hogy a luxusfogyasztás nem pusztán néhány milliárdos magánügye, amely alkalomszerű vásárlásokban merül ki. A drága autók értékesítése, a luxusingatlanok fejlesztése, a prémiumvendéglátás és az ötcsillagos szállodák működése magyar vállalkozásoknak ad munkát, beszállítói megrendeléseket és adóbevételt.
Meglepőnek tűnhet, de a vagyonosok fogyasztási szokásai is megváltozhatnak
A vagyonadó körüli vita egyik kevésbé hangsúlyozott kérdése, hogy miként változtathatja meg a legtehetősebbek fogyasztási szokásait. Ha a magas vagyoni helyzet láthatóbbá válik, és az adóteher mellett a vagyon eredetének, összetételének vagy értékének ellenőrzése is nagyobb figyelmet kap, egyesek dönthetnek úgy, hogy inkább visszafogják a látványos költekezést és a luxuskiadások közé tartozó vásárlásaikat. Ez nem feltétlenül jelenti a luxusfogyasztás teljes eltűnését, de a vásárlások egy része elmaradhat, más része külföldre vagy kevésbé látható formákba terelődhet.
Ezek a változások viszont már érezhető nyomot hagyhatnak a magyar gazdaságban, hiszen az állam a vásárlások utáni adó- vagy akár illetékbevételektől is eleshet.
A visszafogottabb fogyasztás pedig előbb-utóbb a luxuságazat teljesítményének lefékeződéséhez vezethet, csökkenő termelői megrendelésekkel és munkavállalók elbocsátásával.
Nézzünk egy példát, de nem a csökkenés, hanem éppen a potenciális növekedés oldaláról! Gerendai Károly egy tavalyi interjúban a Costes és más éttermei kapcsán arról is beszélt, hogy a luxusfogyasztás politikai támadási felületté válása is visszatarthatja az embereket a drágább, magasabb minőségű vendéglátóhelyek látogatásától. Tapasztalatai szerint Magyarországon még azok sem feltétlenül járnak jó éttermekbe, akiknek egyébként nem jelentene problémát kifizetni a magasabb számlát: az éttermi fogyasztás az „urizálás” fogalmával kapcsolódik össze. Sokan csak jeles ünnepi vagy családi események alkalmával mennek étterembe, holott Gerendai szerint a polgári társadalmakban teljesen megszokott, hogy különösebb alkalom nélkül is étteremben étkeznek. Továbbá – és ez még fontosabb –
a társadalmi berögződések oldódásával, a tehetősebbek rendszeres étterembe járásával az egész gasztrokultúra fejlődési löketet kaphatna, az e köré épülő gazdasági teljesítménnyel együtt.
Ugyanakkor – s ezt mi tesszük hozzá – ebből az is következik, hogy ha a vagyonadó nem egy pénzügyi és szemantikai értelemben is transzparens képződményként jelenik meg a magyar adórendszerben, akkor megvan annak az esélye, hogy hozzájárul a luxusfogyasztás – példánkban a magasabb színvonalat és ezért nyilván drágább árakat kínáló éttermek látogatásának – visszaeséséhez, valamint az e két fogalmat körüllengő konnotációk konzerválódásához.
Ez azért lényeges, mert a prémiumvendéglátás nem kizárólag a leggazdagabb magyarok költéseire épít, amennyiben e fogalom alatt az éves toplista élmezőnyében szereplő személyekre gondolunk. Hanem azokra a talán kevésbé ismert nevű vagyonos vállalkozókra, cégtulajdonosokra és cégvezetőkre is, akik részt vesznek a luxusfogyasztásban, de sújthatja őket a vagyonadó. Ha viszont a belföldi fogyasztás megtartásán keresztül sikerül fokozatosan részben újrapozicionálni a hazai vendéglátási szcénát (érdemes ezzel kapcsolatban visszautalni a Gerendai-interjúra), az segítheti a külföldi, tehetős turisták magyarországi látogatásait is, akiknek az itteni költéseire aligha mondanának nemet a hazai turisztikai szereplők.
Utazás, wellness, turizmus: itt is van keresnivaló
Ha már a turizmusnál tartunk: a fenti összefüggések alapján, ha a tehetősek a turizmusban is visszafogják luxusfogyasztásukat, és „rejtőzködő” fogyasztásra váltanak (vagy inkább külföldi rekreációs és wellnesslehetőségeket választanak), az érzékenyen érintheti a már kiépült, magas szintű szolgáltatásokat nyújtó, tehetőseket célzó hazai szállodák és más turisztikai szolgáltatások teljesítményét is.
Mindez különösen érzékeny kérdés lehet egy olyan gazdaságban, amelynek éppen a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások és a sokat költő belföldi és külföldi turisták jelenthetnének kitörési lehetőséget.
A magas költésű turisták megszerzése Magyarország számára azért is fontos, mert a turizmus jelentős gazdasági súlyt képvisel. A KSH turizmus-szatellitszámlái szerint a külföldi látogatók magyarországi turisztikai kiadásai 2024-ben elérték a 3245 milliárd forintot, ami 7,1 százalékkal haladta meg az előző évit. A költések 78 százaléka négy területen, a szálláshely-szolgáltatásban, a vendéglátásban, a sport- és szabadidős tevékenységekben, valamint a légiforgalmi személyszállításban jelentkezett.
A magasabb költésű vendégek különösen értékesek lehetnek a magyar gazdaság számára: hosszabb tartózkodásuk, drágább szálláshelyek és éttermek igénybevétele, valamint a kulturális és szabadidős szolgáltatásokra fordított kiadásaik több ágazatban teremthetnek bevételt. A luxusturizmus fejlesztése ezért nem egyszerűen idegenforgalmi, hanem gazdaságfejlesztési kérdés is.
A KSH 2025-ös turisztikai összesítése szerint a magyarországi szálláshelyeken 47,2 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami 5,1 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A bővülés elsődleges motorját a külföldi látogatók jelentették, akik többen érkeztek, hosszabb ideig maradtak, és többet költöttek, mint korábban. Magyarországon rengeteg olyan létesítmény működik, amely képes a vagyonos magánszemélyek gyakran magasabb elvárásainak kiszolgálására, érkezzenek azok akár külföldről, akár belföldről.
A turizmus pedig a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, amely 2025-ben a GDP több mint 14 százalékát adta, és közel 400 ezer család számára biztosított megélhetést.
Éppen ezért kívánatos lenne, hogy mind a belföldi, mind a külföldi turisták száma és költései emelkedjenek.
Megugrott a luxusautók értékesítése
Nézzünk még egy példát a luxusfogyasztás jelentőségére! A prémiumfogyasztás súlyát a luxusautók magyarországi forgalma is érzékelteti. A Datahouse adatai alapján a Vezess 2025-ben megjelent összesítése szerint – amelyben a luxusautók kategóriájának alsó határa a 40 millió forintos vételár volt – az E-SUV, E-nagyautó, F-SUV, S-sport és F-luxus kategóriákba tartozó új autókból 2020-ban 5424 darabot helyeztek forgalomba Magyarországon.
2024-re ez a szám 8700-ra emelkedett, vagyis öt év alatt 60,4 százalékos növekedés következett be.
Eközben az új személyautók teljes piaca ugyanezen időszakban zsugorodott.
A luxusautók iránti kereslet tehát a gazdasági nehézségek ellenére is jelentős maradt. Azt persze a fenti adatok alapján nem jelenthetjük ki, hogy valamennyi forgalomba állított luxusautót magyarországi kereskedőtől szerezték be vásárlóik. Az viszont általában véve sem tűnik megalapozatlan állításnak, hogy a vagyonadó kapcsán egy esetleges fogyasztási fordulat nemcsak az autókereskedőket érintheti: a luxusórák, ékszerek, divatcikkek, prémiumingatlanok és más magas értékű termékek forgalmazói is megérezhetnék, ha a legtehetősebb vásárlók elhalasztanák vagy külföldre vinnék beszerzéseiket.
A luxustermékeket értékesítő vállalkozások mellett a beszállítók, a szervizek, a logisztikai cégek, a vendéglátóhelyek és a prémiumszolgáltatók is veszíthetnek a forgalmukból. Ez hosszabb távon a beruházásokra, a foglalkoztatásra és az adóbevételekre is hatással lehet.
A vagyonadó a luxuspiacot is kockázatnak teheti ki
A vagyonadó támogatói azzal érvelnek, hogy a jelentős vagyonnal rendelkezők nagyobb mértékben járulhatnak hozzá a közteherviseléshez. A kérdés azonban az, hogy a bevezetés miként hat a megtakarításokra, a beruházásokra és a fogyasztásra.
Különösen érdekes ez annak fényében, hogy a gazdaságpolitika egyik fontos célja a lakossági fogyasztás élénkítése, amely a GDP-növekedésnek is az egyik támasza lehet (ez egyébként az előző, Orbán-kormány idején is így volt).
A vagyonadó önmagában nem jelenti automatikusan a luxusfogyasztás visszaesését. A hatás nagymértékben függ az adó mértékétől, a mentességektől, az adóalap meghatározásától, a fizetési kötelezettség likviditási következményeitől, valamint attól is, hogy az érintettek mennyire tudják vagy akarják külföldre helyezni vagyonuk egy részét. A nemzetközi tapasztalatok óvatosságra intik a jogalkotói oldalt e kockázatokkal kapcsolatban.
Ezért a vagyonadó gazdasági mérlegének elkészítésekor nem elegendő kizárólag azt megbecsülni, hogy mennyi pénz folyhat be közvetlenül az államkasszába (a kormányzat négy év alatt összesen 800 milliárd forintot vár abból).
Azt is vizsgálni kell, hogy az új adó milyen változásokat indíthat el a fogyasztásban, a beruházásokban és a turizmusban, vagy akár a hazai mecenatúrában illetve társadalmi célokhoz rendelt pénzügyi források rendelkezésre bocsátásában.
Ha ugyanis a költségvetés az egyik oldalon többletbevételhez jut, miközben a másikon csökken a prémiumszolgáltatások forgalma, elmaradnak beruházások, vagy más országokban költik el a pénzt a tehetősebb fogyasztók, a teljes gazdasági mérleg már korántsem biztos, hogy olyan kedvező lesz, mint amilyennek elsőre látszik.