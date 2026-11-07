Vagyonadó: azok sem lehetnek nyugodtak, akiknek nincs egymilliárd forintjuk – súlyos következményei lehetnek a rossz számításnak
Akár azoknak is érdemes lehet szakértővel felméretniük a vagyonukat, akik úgy gondolják, hogy nem érik el az új vagyonadó egymilliárd forintos értékhatárát. Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország szakértője a társaság adókonferenciáján arra figyelmeztetett, hogy az adóhatóság értékelése jelentősen eltérhet a tulajdonos saját számításától, ami váratlan bevallási és adófizetési kötelezettséget eredményezhet.
A szakértő példaként említette, hogy egy 900 millió forintos vagyonnal rendelkező magánszemély sem feltétlenül lehet nyugodt. Ha ugyanis az adóhatóság az érintett vagyonelemeket egymilliárd forintnál többre értékeli, máris felmerülhet az adókötelezettség. A helyzetet súlyosbíthatja, hogy a bevallás elmulasztásának bizonyos körülmények között akár büntetőjogi következményei is lehetnek.
Már az év végén eldőlhet, kinek kell fizetnie
A vagyonadó szempontjából meghatározó időpont 2026. december 31. lenne, ekkor kellene megállapítani az adóztatás alapjául szolgáló vagyont. A tényleges fizetési kötelezettség később, 2027 augusztusában jelentkezne. A szabályozás alapvetően a magyar adóilletőségű magánszemélyeket célozza, de a külföldi tulajdonosok is érintettek lehetnek, ha Magyarországon adóköteles vagyonelemekkel rendelkeznek. A vagyon számításakor a magánszemély tartozásai levonhatók lennének, ugyanakkor a személyes használati tárgyak sem minden esetben mentesülnének a nyilvántartás alól. A nagyobb értékű ékszergyűjtemények és a tízmillió forintot meghaladó értékű gépjárművek például már szerepet kaphatnának a vagyon megállapításában. A házastársak közötti vagyonmegosztás, valamint a nagykorú gyermekeknek korábban átadott vagyonelemek ugyancsak fontos kérdéseket vetnek fel.
Alkotmányossági vitákat hozhat a vagyonadó
Lőcsei Tamás szerint az egyik legsúlyosabb probléma a vagyon értékelésének módja. A törvényjavaslat ugyanis különböző vagyonelemekre eltérő számítási szabályokat határoz meg, amelyek nem feltétlenül tükrözik a tényleges piaci értéket. Ráadásul nem minden esetben biztosítana lehetőséget arra, hogy az adózó bizonyítsa:
vagyona valójában kevesebbet ér a számított összegnél.
A PwC szakértője szerint ez alkotmányossági kérdéseket is felvethet. Az előadásban szóba került az előzetes és utólagos normakontroll, valamint az egyéni alkotmányjogi panasz lehetősége is. A szakértő mesterséges intelligenciával készített, szemléltető becslést is bemutatott, amely az egyéni alkotmányjogi panaszok megjelenését gyakorlatilag biztosra vette. Ez azonban nem jogi előrejelzés, hanem az előadás egyik illusztratív eleme volt.
A magyar vállalkozások beruházásait is visszafoghatja
A vagyonadó egyik legnagyobb gazdasági kockázata a vállalkozások tulajdonosainál jelentkezhet. A társasági részesedések értékét ugyanis akkor is figyelembe kellene venni, ha a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénzeszköze az adó megfizetésére. Lőcsei Tamás figyelmeztetett, hogy
- a vállalkozói vagyon
- és a rendelkezésre álló készpénz
között jelentős különbség lehet. Egy nagy értékű vállalkozás tulajdonosa papíron jelentős vagyonnal rendelkezhet, miközben az adófizetéshez szükséges likvid források nem feltétlenül állnak rendelkezésére. Ez a beruházások visszafogásához is vezethet, hiszen a tulajdonosoknak a fejlesztések helyett az adókötelezettség finanszírozására kellhet forrásokat elkülöníteniük. A szakértő szerint a vagyonértékelésre vonatkozó szabályokat számos gazdasági érdekképviselet kifogásolta. A módosítási javaslatok azonban a parlament elé került változatban csak korlátozottan jelentek meg.
Az adózónak kell bizonyítania, hogy nem az adóelkerülés volt a célja
A vagyonadó önadózásra épülne, vagyis az érintetteknek saját maguknak kellene meghatározniuk a vagyonuk értékét, elkészíteniük a bevallást és megfizetniük az adót. A szakértő szerint ez jelentős felelősséget helyez az adózókra, különösen a vállalati részesedések értékelésekor. További szigorítás, hogy az adóhatóságnak bizonyos esetekben elegendő lenne valószínűsítenie a visszaélésszerű joggyakorlást. Ilyenkor az adózónak kellene bizonyítania, hogy egy adott vagyonátruházásnak vagy más ügyletnek valós gazdasági indoka volt, és nem kizárólag az adófizetési kötelezettség csökkentését szolgálta.
Ez különösen az év vége előtt végrehajtott vagyonátrendezések esetében válhat fontossá.