Vagyonadó: azok sem lehetnek nyugodtak, akiknek nincs egymilliárd forintjuk – súlyos következményei lehetnek a rossz számításnak

Akár azoknak is érdemes lehet szakértővel felméretniük a vagyonukat, akik úgy gondolják, hogy nem érik el az új vagyonadó egymilliárd forintos értékhatárát. Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország szakértője a társaság adókonferenciáján arra figyelmeztetett, hogy az adóhatóság értékelése jelentősen eltérhet a tulajdonos saját számításától, ami váratlan bevallási és adófizetési kötelezettséget eredményezhet.

A vállalkozásoknak nemcsak az adófizetés jelenthet problémát, hanem a vagyon értékének meghatározása és az adóhatósági ellenőrzés is / Fotó: David Gyung

A szakértő példaként említette, hogy egy 900 millió forintos vagyonnal rendelkező magánszemély sem feltétlenül lehet nyugodt. Ha ugyanis az adóhatóság az érintett vagyonelemeket egymilliárd forintnál többre értékeli, máris felmerülhet az adókötelezettség. A helyzetet súlyosbíthatja, hogy a bevallás elmulasztásának bizonyos körülmények között akár büntetőjogi következményei is lehetnek.

Már az év végén eldőlhet, kinek kell fizetnie

A vagyonadó szempontjából meghatározó időpont 2026. december 31. lenne, ekkor kellene megállapítani az adóztatás alapjául szolgáló vagyont. A tényleges fizetési kötelezettség később, 2027 augusztusában jelentkezne. A szabályozás alapvetően a magyar adóilletőségű magánszemélyeket célozza, de a külföldi tulajdonosok is érintettek lehetnek, ha Magyarországon adóköteles vagyonelemekkel rendelkeznek. A vagyon számításakor a magánszemély tartozásai levonhatók lennének, ugyanakkor a személyes használati tárgyak sem minden esetben mentesülnének a nyilvántartás alól. A nagyobb értékű ékszergyűjtemények és a tízmillió forintot meghaladó értékű gépjárművek például már szerepet kaphatnának a vagyon megállapításában. A házastársak közötti vagyonmegosztás, valamint a nagykorú gyermekeknek korábban átadott vagyonelemek ugyancsak fontos kérdéseket vetnek fel.

Alkotmányossági vitákat hozhat a vagyonadó

Lőcsei Tamás szerint az egyik legsúlyosabb probléma a vagyon értékelésének módja. A törvényjavaslat ugyanis különböző vagyonelemekre eltérő számítási szabályokat határoz meg, amelyek nem feltétlenül tükrözik a tényleges piaci értéket. Ráadásul nem minden esetben biztosítana lehetőséget arra, hogy az adózó bizonyítsa:

vagyona valójában kevesebbet ér a számított összegnél.

A PwC szakértője szerint ez alkotmányossági kérdéseket is felvethet. Az előadásban szóba került az előzetes és utólagos normakontroll, valamint az egyéni alkotmányjogi panasz lehetősége is. A szakértő mesterséges intelligenciával készített, szemléltető becslést is bemutatott, amely az egyéni alkotmányjogi panaszok megjelenését gyakorlatilag biztosra vette. Ez azonban nem jogi előrejelzés, hanem az előadás egyik illusztratív eleme volt.